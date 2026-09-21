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    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 19:33 • Новости дня

    Лукашенко поздравил Путина с успешными выборами в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с успешным завершением единого дня голосования.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – отметил глава государства, передает БелТА.

    По мнению белорусского лидера, результаты выборов доказывают поддержку россиянами курса на развитие сильной страны, открытой к сотрудничеству. Лукашенко выразил уверенность, что обновленный состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также новые депутаты и главы регионов помогут в реализации интеграционной повестки. В заключение он пожелал российскому коллеге воплощения всех добрых намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом 57,83% голосов.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил российского лидера с успешным проведением голосования.

    Явка избирателей на выборах всех уровней в стране превысила отметку в 45%.

    21 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    «Справедливая Россия» по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку.

    Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.

    Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.

    После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.

    По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.

    Комментарии (13)
    21 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Единая Россия» установила абсолютный исторический рекорд по количеству полученных мандатов на выборах депутатов Государственной думы.

    По предварительным данным ЦИК, партия займет 355 депутатских кресел в Госдуме девятого созыва, передает РИА «Новости». Глава ведомства Элла Памфилова подтвердила эту информацию.

    Таким образом, политическое объединение превзошло свои предыдущие показатели. На выборах 2003 года партия получила 223 мандата, в 2007 году – 315 мест, а в 2011 году – 238 мандатов. В 2016 году в парламент прошли 343 кандидата, а по итогам кампании 2021 года число мандатов составило 324.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 депутатских мест.

    По итогам обработки более 94% протоколов политическая сила показала рекордный результат по сравнению с четырьмя предыдущими парламентскими кампаниями.

    После подсчета 95,01% бюллетеней лидирующая фракция набрала 57,83% голосов избирателей.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Якушев поблагодарил избирателей за поддержку «Единой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев выразил благодарность избирателям за высокую активность на выборах, прошедших в условиях постоянных информационных атак и налетов беспилотников.

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев выразил признательность гражданам за поддержку, передает ТАСС. Он подчеркнул, что избиратели проявили активность, несмотря на сложную обстановку.

    «Хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришел на выборы, всех, кто отдал свои голоса за нас – это, наверное, самое главное. Несмотря на те провокации, которые были, мы постоянно находились под атаками, вся наша цифровая инфраструктура, поэтому три дня были такими достаточно напряженными. Несмотря на это, люди приходили на избирательные участки, и мы прекрасно с вами знаем, что в наших исторических регионах, практически это были боевые действия, но тем не менее выборы состоялись, мы пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. В первую очередь, огромное спасибо и низкий поклон нашим избирателям», – сказал Якушев.

    Политик обратил внимание, что кампания проходила в необычных условиях на фоне специальной военной операции.

    «Здесь у нас, как мы говорим, в тылу, постоянно подвергались прилетам БПЛА, информационным атакам со стороны, всячески пытались на нас воздействовать, расшатать», – сказал Якушев.

    Высокая явка на выборах в Госдуму стала свидетельством того, что россияне откликнулись на призыв президента страны Владимира Путина обязательно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор, добавил первый заместитель председателя Совета Федерации.

    После обработки 95,01% протоколов лидирующую позицию заняла партия «Единая Россия», набрав 57,83% голосов на выборах в Госдуму.

    Владимир Якушев отметил превышение показателей активности избирателей пятилетней давности на фоне кибератак.

    Ранее политик подчеркнул важность сплочения общества вокруг президента в период внешних вызовов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов

    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,83% после обработки 93,06% протоколов

    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Государственную думу девятого созыва, набирая 57,83% голосов после обработки 93,06% протоколов, сообщил Центризбирком.

    После подсчета 93,06% избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» удерживает лидерство с результатом 57,83% голосов. Второе место занимает КПРФ, получившая поддержку 13,81% избирателей. Тройку лидеров замыкает ЛДПР с показателем 8,93%, сообщает ЦИК.

    Партия «Новые люди» смогла набрать 7,97% голосов, а «Справедливая Россия» получила 4,96%. Остальные политические объединения показали следующие результаты: Партия пенсионеров – 2,03%, «Зеленые» – 1,14%, «Коммунисты России» – 0,86%, «Родина» – 0,72% и Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва прошло в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов.

    Ранее Центризбирком сообщил о результате «Единой России» в 57,86% голосов после подсчета 90,43% бюллетеней.

    На выборах депутатов Государственного совета Чувашии эта партия одержала победу с 49,13% голосов.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 06:12 • Новости дня
    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму по партийному списку набрала 57,76% голосов после подсчета 82,19% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

    КПРФ набрала 13,89%, ЛДПР – 8,77%, «Новые люди» – 7,97%, «Справедливая Россия» – 4,99%, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что эти результаты соответствуют обработке 82,19% протоколов.

    Также Партия пенсионеров набрала 2,12%, «Зеленые» – 1,12%, «Коммунисты России» – 0,87%, «Родина» – 0,72%, Партия прямой демократии – 0,34%.

    До этого сообщалось, что по итогам обработки 65,44% протоколов ЕР набирала более 57% голосов избирателей.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об очень высокой явке избирателей в столице.

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    21 сентября 2026, 10:15 • Новости дня
    «Единая Россия» превзошла результаты выборов 2003, 2011, 2016 и 2021 годов
    «Единая Россия» превзошла результаты выборов 2003, 2011, 2016 и 2021 годов
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам обработки более 94% протоколов партия «Единая Россия» показала рекордный результат, превзойдя показатели четырех предыдущих парламентских кампаний.

    «Единая Россия» улучшила показатели поддержки в сравнении с парламентскими выборами 2003, 2011, 2016 и 2021 годов, передает РИА «Новости». После обработки 94,21% протоколов за партию проголосовали более 35,6 млн избирателей.

    На выборах в Государственную думу в 2021 году партия получила 49,8% голосов (свыше 28 млн избирателей). В 2016 году результат составил 54,2%, тогда за нее отдали голоса более 28,5 млн человек. В 2011 году показатель был на уровне 49,3% (свыше 32,3 млн голосов).

    Согласно обновленным данным ЦИК, на текущих выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,82% голосов. Следом идут КПРФ (13,81%), ЛДПР (8,96%), «Новые люди» (7,97%) и «Справедливая Россия» (4,96%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки более 94% протоколов партия «Единая Россия» набрала почти 58% голосов избирателей.

    В Бурятии эта политическая сила получила 51% голосов.

    В Республике Коми данная партия одержала победу с результатом 43,52%.

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    21 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов

    Tекст: Дарья Григоренко

    На парламентских выборах лидирует «Единая Россия», набирающая 57,97% голосов избирателей по итогам обработки 97,64% протоколов, следует из данных ЦИК России.

    Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, после обработки 97,64% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» набрала 57,97% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,65%. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получившая 8,96% поддержки избирателей.

    Необходимый барьер также преодолели партия «Новые люди» с результатом 7,9% и «Справедливая Россия», набравшая 5,13%. Остальные политические объединения не смогли получить достаточного количества голосов.

    Среди не прошедших в парламент объединений лучший результат показала Партия пенсионеров, получившая 1,96%. Партия «Зеленые» набрала 1,15%, «Коммунисты России» – 0,84%. Объединение «Родина» поддержали 0,71% граждан, а Партию прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимала партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    При подсчете 96,95% бюллетеней «Справедливая Россия» преодолела необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Мартынов: Выборы показали становление Дальнего Востока точкой роста России

    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Около десяти лет назад Дальний Восток пребывал в общественно-политическом кризисе, что находило отражение, в том числе, в результатах голосования. Нынешние выборы показали, что проблемы граждан были решены. Округ стал одним из локомотивов развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее стало известно, что во всех регионах ДФО победу одержала «Единая Россия».

    «Примерно два избирательных цикла назад Дальний Восток представлял собой, наверное, одну из самых проблемных общественно-политических точек страны», – напоминает Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, ввиду этого местное население порой выражало протестные настроения, в том числе во время выборов разного уровня.

    Понимая, что регионы нуждаются в тонкой настройке, федеральные власти сфокусировали внимание на решении того перечня проблем, которые наблюдались в ДФО, продолжил аналитик. «И что немаловажно, вопросы решились системно», – акцентировал собеседник.

    Первые результаты работы стали заметны уже в 2021 году. «Та кампания показала рост популярности партии власти в дальневосточных субъектах. Сегодня «Единая Россия» еще ощутимее улучшила свой результат. Другими словами, преодолевая кризис, ЕР создала серьезную базу для развития всего округа», – пояснил он.

    Что немаловажно, население регионов также это понимает. «Именно поэтому ДФО продемонстрировал достаточно высокую явку. Люди знают, что их участие в электоральных процедурах равносильно закладке фундамента для дальнейшего повышения качества их жизни», – рассуждает собеседник.

    Другими словами, усиление позиций партии власти в дальневосточных регионах говорит о поддержке гражданами ее инициатив, заложенных, в том числе, в Народной программе, продолжает политолог.

    При этом Мартынов не стал выделять какой-то отдельный регион округа. «Мы видим комплексное подтверждение легитимности состоявшихся выборов. Весь округ представляет собой одну из важнейших точек роста всей России», – заключил он.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ – 90,88%. Рекордная явка зафиксирована и в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО): в выборах приняли участие 55,67% избирателей, сообщил председатель облизбиркома Николай Жуков.

    По итогам обработки 100% протоколов УИК «Единая Россия» побеждает в ряде регионов ДФО. Так, в Чукотском автономном округе партия набрала 62,72% голосов избирателей. Второе место заняла ЛДПР с 11,28%. Тройку лидеров замыкает КПРФ с 8,51%, передает «Интерфакс». Как напоминает агентство, в 2021 году на Чукотке у фракции было чуть больше 46% голосов.

    В Магаданской области «Единая Россия» набирает 61,21% голосов избирателей, на втором месте КПРФ (11,70%). За коммунистами ЛДПР с 9,6% голосов. В Хабаровском крае единороссы вдвое улучшили свой результат после проигрыша КПРФ на выборах в 2021 году. По данным крайизбиркома, у «Единой России» 48,16% голосов, второе место у КПРФ с 16,49%, третье за ЛДПР – 12,79%.

    По одномандатному округу №73 (Хабаровский) побеждает мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») с 46,13%, по округу №74 (Комсомольский) – также кандидат от «Единой России», действующий депутат Госдумы восьмого созыва Максим Иванов с 44,04%.

    «Единая Россия» также сохраняет лидерство по предварительным итогам выборов депутатов Законодательного собрания Приморского края восьмого созыва. По данным краевой избирательной комиссии на 10:19 понедельника 21 сентября, за партию проголосовали 387 тыс. человек – 61,61% действительных бюллетеней, сообщает РБК. На втором месте ЛДПР с 73,14 тыс. голосов (11,64%), на третьем – КПРФ, получившая 59,9 тыс. голосов (9,54%).

    На Сахалине, согласно информации ЦИК, по партийным спискам уверенно лидирует «Единая Россия», набравшая 60,24% голосов. На втором месте расположилась КПРФ с 14,21%. Далее следуют ЛДПР, получившая 7,93%, сообщает «Комсомольская правда. Сахалин».

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    21 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам завершившегося голосования свыше 80 ветеранов специальной военной операции получат мандаты депутатов федерального парламента, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО.

    В Ассоциации ветеранов СВО назвали результат выборов колоссальным кредитом доверия, выданным обществом участникам спецоперации. По предварительным оценкам, более 80 участников специальной военной операции могут стать депутатами Госдумы после официального подведения итогов голосования.

    «По инициативе нашего президента, ребят, достойно проявивших себя на СВО, начали активно вовлекать во все сферы мирной жизни сразу же после возвращения из зоны боевых действий. Выборы в Государственную думу – это федеральная кампания, здесь решение принимает вся страна. И на этом уровне ветеранское сообщество получило колоссальный кредит доверия. Наша задача его оправдать – служить стране и людям, выполнять полученные наказы, помогать боевым товарищам», – заявил сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, который баллотировался от партии «Единая Россия» и претендует на получение мандата.

    Другие победившие кандидаты также выразили готовность работать на благо страны. Сопредседатель ассоциации в Ивановской области Виталий Дроздов подчеркнул, что победа отражает поддержку курса главы государства.

    «Задолго до голосования Владимир Владимирович призывал нас, ветеранов СВО, активнее участвовать в общественной и политической жизни страны. Этот призыв мы приняли к действию. Победа на выборах – наш первый шаг. Сделаю все для того, чтобы оправдать высокое доверие!» – заявил Дроздов.

    Руководитель отделения в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Аксенов и Герой России Эдуард Казымов пообещали отстаивать интересы граждан. Они планируют внимательно относиться к наказам избирателей и доказать надежность тыла для бойцов на передовой.

    «Для меня главный итог кампании – не просто цифры в протоколах ЦИК, а ясный сигнал нашим ребятам на передовой: тыл надежен, страна едина, дома их поддерживают. Теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, внимательно отнестись к тем вопросам и предложениям, которые мы услышали от жителей. Впереди большая работа», – заявил Калмыков.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о включении более сотни участников спецоперации в списки кандидатов в депутаты Госдумы.

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержки участвующих в выборах ветеранов СВО.

    Участник кадровой программы «Время героев» Виталий Дроздов проголосовал на избирательном участке в Ивановской области.

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    21 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    ЦИК: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов

    Памфилова: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов

    ЦИК: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест, КПРФ – 40 депутатских мест, ЛДПР – 25 мандатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    По словам Памфиловой, партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест, передает РИА «Новости».

    Глава ЦИК отметила, что лидирующая фракция набрала 57,83% голосов и одержала победу в 208 одномандатных округах.

    Второе место занимает КПРФ, которой предварительно достается 40 мандатов. ЛДПР получает 25 мест при результате 8,98%. Партия «Новые люди» обеспечила себе 20 мандатов, набрав 7,96% голосов.

    «Справедливая Россия» предварительно получает четыре места, однако распределение может измениться. Партии «Родина» достается один мандат.

    Голосование проходило в России с 18 по 20 сентября.

    По итогам обработки 95,45% протоколов в Госдуму прошли четыре политические партии.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партия предварительно лидирует во всех регионах страны. По итогам голосования ЕР показала рекордный результат по сравнению с четырьмя предыдущими парламентскими кампаниями.

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    21 сентября 2026, 08:49 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 92,47% бюллетеней

    ЦИК назвала результаты выборов в Госдуму после обработки 92,47% бюллетеней

    На выборах в Госдуму обработано 92,47% бюллетеней
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах депутатов Государственной думы, набирая более 57% голосов избирателей по итогам масштабного трехдневного голосования, сообщают в ЦИК.

    Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов, передает РИА «Новости».

    Партия «Единая Россия» набирает 57,84% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,81%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 8,92% голосов избирателей.

    Барьер для прохождения в парламент также преодолевают партия «Новые люди» с результатом 7,97% и «Справедливая Россия», за которую проголосовали 4,96% россиян.

    Остальные политические объединения, включая «Партию пенсионеров» и «Зеленых», набирают менее 3% голосов.

    Голосование проходило в течение трех дней и завершилось 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 90,43% протоколов Центризбирком сообщил о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом 57,86% голосов.

    Ранее по итогам обработки 82,19% бюллетеней результат партии составлял 57,76%.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку на этих выборах показателем высокой легитимности процесса.

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    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    21 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    ЦИК опубликовала итоги выборов в Госдуму после обработки 97,37% голосов

    Tекст: Ольга Иванова

    После обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимает партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    Партия «Единая Россия» получает 57,96% голосов избирателей на выборах в Государственную думу по партийным спискам, передает РИА «Новости».

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,67%, на третьей строчке расположилась ЛДПР, набравшая 8,96%.

    Партия «Новые люди» смогла заручиться поддержкой 7,91% проголосовавших, а «Справедливая Россия» получила 5,1%. Партия пенсионеров набрала 1,97%, «Зеленые» – 1,15%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. В единый день голосования распределялось 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 96,95% протоколов партия «Единая Россия» получила 57,83% голосов избирателей по партийным спискам.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном распределении 355 депутатских мандатов для лидирующей фракции.

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    21 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 90,43% голосов

    ЦИК: После обработки 90,43% голосов «Единая Россия» набрала 57,86% голосов

    На выборах в Госдуму обработано 90,43% голосов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на думских выборах с результатом 57,86% голосов после подсчета 90,43% протоколов, сообщил Центризбирком.

    После обработки 90,43% протоколов «Единая Россия» набирает 57,86% голосов избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК. Следом идет КПРФ, заручившаяся поддержкой 13,84% граждан. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с показателем 8,9%.

    Партия «Новые люди» получает 7,94% голосов, а «Справедливая Россия» – 4,95%. Остальные политические силы демонстрируют более скромные результаты.

    Партия пенсионеров набирает 2,04%, «Зеленые» – 1,13%, «Коммунисты России» – 0,86%. Партия «Родина» получила 0,72% голосов, а Партия прямой демократии – 0,34%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 82,19% протоколов партия «Единая Россия» получила 57,76% голосов избирателей.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла о полном провале попыток срыва голосования.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку граждан показателем легитимности выборов.

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    21 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов

    ЕР набрала 57,64% голосов при подсчете 65,44% протоколов

    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам обработки 65,44% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, набирая более 57% голосов избирателей.

    После подсчета 65,44% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,64% голосов избирателей на выборах в Госдуму по партийному списку, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    КПРФ удерживает второе место с результатом 13,91%, за ней следуют ЛДПР с 8,66% и «Новые люди» с 7,92%.

    Партия «Справедливая Россия» получила 5,08% голосов.

    Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, партию «Зеленые» и «Коммунисты России», набирают менее 3% и не преодолевают проходной барьер.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан. По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей.

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