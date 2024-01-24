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    24 января 2024, 11:54 • Экономика

    Чем России грозят проблемы судоходства в Красном море

    Запад напрасно питает иллюзии о ссоре России и Саудовской Аравии

    Чем России грозят проблемы судоходства в Красном море
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Судоходство в Красном море сокращается из-за страха попасть под удары хуситов. Дорожают фрахтование судов и страховка. Что будет, если судам, которые перевозят российскую нефть, тоже придется отказаться от прямого маршрута в Красном море и пойти в обход Африки через мыс Доброй Надежды? И почему Саудовская Аравия не будет выдавливать российскую нефть в Азии?

    Из-за нападений хуситов на контейнеровозы судоходство в Красном море сокращается. С середины января количество танкеров в Суэцком канале сократилось более чем наполовину, сообщают западные аналитики. Издержки растут: фрахтовые ставки выросли на треть с середины декабря, а страховая премия выросла примерно до 1% от страховой стоимости.

    Сообщается, что ставка для судов типа Aframax, которые могут перевозить до 700 тыс. баррелей сырой нефти, увеличилась в два раза – до 80 тыс. долларов в день, а для судов Suezmax – до 70 тыс. долларов в день.

    Все больше компаний выбирают альтернативные маршруты доставки грузов, в том числе нефти – вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, который удлиняет путь на целых две недели.

    Западные эксперты уверяют, что эта проблема может затронуть также и Россию. Если судам, которые перевозят российскую нефть, тоже придется отказаться от Суэцкого канала и поменять этот прямой маршрут на окружной, то наши издержки вырастут. Тогда российская нефть для Индии и Китая станет дороже, к тому же будет приходить позже.

    Все это может предоставить Саудовской Аравии новые возможности – их танкеры не обязательно должны проходить через Суэц. Увеличение продаж в Азию укрепило бы финансы страны, которая взяла на себя большую долю сокращений в рамках сделки ОПЕК+, пишет Reuters.

    Однако пока ситуация не так критична, и в ссору России с Саудовской Аравией верится с трудом. «Россия вообще не меняла логистику. Суда с нашей нефтью по-прежнему идут через Красное море мимо Йемена, и мы, скорее всего, будем последними, кто уйдет из Суэцкого канала. Россия явно попытается договориться, что Иран согласовывал проход российских танкеров через Суэцкий канал и Красное море», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    В целом, по его словам, через Суэцкий канал по-прежнему продолжают идти большие потоки судов, их не стало намного меньше, чем было до атаки хуситов. Сменили маршрут и ушли вокруг Африки далеко не все суда. Об изменении маршрута сообщала крупнейшая компания, которая занимается контейнерными перевозками – Maersk, так как это европейская компания, а также нефтяные гиганты BP и Shell. Хуситов боятся западные суда. Однако многие суда, в том числе перевозящие российскую нефть, зарегистрированы в Азии.

    Россия выгодно сохранить прежнюю логистику. «России изменить маршрут сложнее, чем многим другим перевозчикам. Потому что сейчас и так есть дефицит свободных танкеров, в прошлые два года логистика наших поставок и так удлинилась: раньше мы поставляли нефть на европейский рынок, а теперь – на азиатский. Если мы пойдем через Африку, то маршрут снова удлинится, и танкеров снова нужно будет больше. А купить танкеры и пополнить теневой флот на десятки судов будет затруднительно», – считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    В целом России, конечно, выгодно, если все другие производители нефти вынуждены будут направить свои суда вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, а сама Россия сохранит за собой более короткий прежний маршрут через Суэцкий канал и Красное море, считает Юшков. Потому что у всех других компаний подорожает логистика, эти издержки будут заложены в стоимость нефти, которая подрастет. Тогда как у России расходы на транспорт останутся прежними, но продать нефть можно будет дороже.

    Что касается Саудовской Аравии, то у России с ней намного больше точек соприкосновения, чем расхождений. Поэтому ставка Запада на ссору между двумя странами из-за всей ситуации с судоходством в Красном море преждевременна.

    «Я не вижу какого-то серьезного снижения поставок российской нефти в Индию и Китай. Тем более, что Россия сама снижает объемы производства и экспорта, в том числе в рамках новых обязательств по соглашению с ОПЕК+. При этом Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком и для Индии, и для Китая. Поэтому говорить, что мы ушли с этих рынков или кто-то нас подвинул, не стоит», – считает эксперт ФНЭБ.

    Проблем с реализацией российской нефти не наблюдается, и непонятно, зачем Саудовской Аравии выдавливать Россию с азиатского рынка. В предыдущие два года мы поменялись рынками: саудиты получили европейский рынок, откуда ушла Россия. При этом Саудовская Аравия по-прежнему представлена в Азии, где теперь сильным игроком стала Россия. Конкурировать и выбивать друг другу почву из-под ног не имеет экономического смысла.

    «Не вижу условий, при которых Россия и Саудовская Аравия будут биться за азиатские рынки»,

    – говорит Юшков. Чтобы вытеснить российскую нефть с азиатских рынков, саудитам надо будет предложить такую же цену, как предлагает Россия. «Однако Саудовской Аравии выгоднее пустить нефть в Европу даже вокруг Африки, чем давать такую же скидку в 10 долларов с барреля, которую дает Россия Индии и Китаю. Даже если Саудовская Аравия даст эту скидку, то России все равно деваться будет некуда, мы же не можем поставить эту нефть в Европу. Это значит, что нам придется давать еще большую скидку азиатским покупателям. Зачем Саудовской Аравии конкурировать с нами в размере скидки ради того, чтобы поставить нефть в Китай и Индию, если у них есть европейский рынок сбыта», – рассуждает собеседник.

    «Еще один момент: если Саудовская Аравия и Россия будут поставлять нефть в Азию, то кто будет поставлять нефть в Европу? Тогда возникнет дефицит нефти в Европе, цена вырастет, и европейцы заманят к себе высокой ценой нероссийскую нефть», – добавляет Юшков. Соответственно, предпосылок нет.

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