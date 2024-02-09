Патрушев: Россия нарастила экспорт сельхозпродукции в 30 раз

Министр Патрушев: Россия с 2000 года нарастила экспорт сельхозпродукции в 30 раз

Tекст: Ольга Никитина

«Объемы зерна и мяса удвоились, значительно увеличен выпуск пищевой продукции, а вылов рыбы возрос на 60%. Это позволило нам обеспечить продовольственную самодостаточность России. И – вдумайтесь только в эту цифру – в 30 раз нарастить наш экспорт», – заявил Патрушев.

Роль России на международных рынках, по его словам, изменилась кардинально. Так, в 2000 году экспортная выручка составила 1,4 млрд долларов, а в прошлом году – превысила 45 млрд долларов, говорится в сообщении в Telegram-канале Минсельхоза.

«Россия выступает крупным и во многом стабилизирующим поставщиком на мировом рынке по целому ряду аграрных продуктов. На глобальной арене у нас первое место по экспорту пшеницы и рыбы, второе – по поставкам в целом зерновых и зернобобовых, а также подсолнечника и рапсового масла, третье – по ячменю», – сообщил Патрушев.

Министр отметил, что по итогам 2023 года Россия вновь получила внушительные объемы урожая, в том числе, по предварительным данным, 147 млн тонн зерновых. «Животноводы на 800 тыс. тонн нарастили производство молока и на 300 тыс. тонн – мяса, а рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов – 5,3 млн тонн», – приводятся его слова на сайте ведомства.

По словам главы Минсельхоза, в настоящее время государство, бизнес, наука, отраслевые и смежные организации нацелены не только на прирост объемов, но и на повышение эффективности производства. «Обновляется техника и оборудование, вводятся в оборот земли, совершенствуется законодательство, повышается качество продукции, трансформируется система образования. Для обеспечения импортонезависимости создаются собственные конкурентоспособные семена и развивается племенное дело», – сообщил он.

При этом в России ведется работа над улучшением качества сельской жизни. Патрушев напомнил, что на внегородских территориях обновляется инфраструктура и появляется современное жилье. «Впереди еще очень много задач – и время диктует нам новые вызовы. Однако понимание общего дела, я уверен, позволит достичь поставленных целей», – сказал министр.