В Германии заявили о связи возможных санкций против России с выводами ОЗХО

Санкций против России будет не избежать, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб блогера Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Маас заявил в интервью новостному порталу t-online, что «если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ Евросоюза (ЕС)», передает ТАСС.

«Я убежден в том, что мимо санкций тогда больше не пройти», – добавил он.

Напомним, Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.