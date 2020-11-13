В украинских СМИ стали активно продвигать проекты Навального

Украина осталась единственным государством на постсоветском пространстве, русскоязычные ресурсы которого готовы положительно оценивать деятельность блогера Алексея Навального и его технологию «Умное голосование», сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. По его мнению, это происходит из-за того, что украинские журналисты абсолютно не разбираются в российской политике.

«Многие украинские масс-медиа работают на русском языке, поэтому их контент доступен для читателей в России. Так как господин Навальный медийно уже достаточно раскручен, россияне, которые интересуются этой фигурой, будут находить материалы по его поводу через интернет-поисковики», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

«Здесь все достаточно просто: люди используют все доступные для них русскоязычные сайты. А какие еще медиа-ресурсы, кроме украинских, на пространстве бывшего СССР согласятся массово размещать подобные агитационные материалы в пользу Навального? – указал Баширов. – В Прибалтике убили почти все русскоязычные ресурсы. В Белоруссии вообще непонятно что сейчас происходит, так что там редакции не возьмут. В Казахстане – нет. Остается Украина, где изданий на русском языке по-прежнему довольно много».

По оценке экспертов, активная медийная кампания в украинской прессе в поддержку Навального началась в сентябре, накануне единого дня голосования, проходившего в российских регионах. В частности, интернет-ресурсы подробно рассказывали о так называемом методе «Умное голосование» (УГ) – подаче голосов за «любых кандидатов не от «Единой России», которых укажет команда Навального.

Причем в тех же публикациях активно муссировалась версия о якобы виновности российских властей в отравлении Навального. Например, киевский портал «Обозреватель» опубликовал мнение Георгия Кунадзе – бывшего зама главы МИД ельцинских времен Андрея Козырева – о том, что российская власть пыталась «подорвать эффективность тактики «Умного голосования», и потому якобы и отравила блогера.

«Возможно, что эту версию вбрасывают в украинскую прессу американцы, пытаясь таким образом подыграть своему клиенту – Навальному, пытаясь поднять к нему интерес российской аудитории», –

сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

О том, что версия «отравление как попытка не допустить победы УГ» вброшена не без помощи западных кураторов свидетельствует раскрутка этой истории через украинские филиалы западных СМИ, отметил эксперт. Так, например, в эфире украинской редакции «Радио Свобода» политолог Аббас Галлямов заявил: Навальный представлял реальную угрозу для планов Кремля на думских выборах, так как «мог взять следующий созыв Госдуму». Тогда же украинский портал «Спектр. Новости» подробно цитировал статью из британского издания Financial Times. Умное голосование упоминалось в материале как система, которая на прошлогодних выборах помогла «сместить действующие фигуры». Также газета привела мнение соратника Навального Владимира Милова о том, что одной из причин отравления блогера якобы является «обеспокоенность Кремля проектом УГ».

«Надо учесть также, что украинские журналисты ничего не понимают во внутрироссийской политической повестке, и потому и подхватили «объяснение» – мол, власти России испугались успеха «Умного голосования», – заметил Данилин. – В любом случае, провал УГ на выборах в сентябре – это факт. Этому провалу не помешало даже то, что Навальный в конце августа привлек к себе колоссальное внимание – благодаря «отравлению». Ведь к тому моменту Навальный как блогер находился в ниспадающем тренде популярности. Он к тому времени пропал из медийной и политической повестки. Но, как видите, даже такая мощная медийная раскрутка [с экстренной эвакуацией Навального в Германию] не помогла».