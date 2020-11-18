Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отфильтровать патриотов страны от закамуфлированных иностранных агентов. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада?

Во вторник комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета выступила с пакетом инициатив, связанных с деятельностью иностранных агентов. Об этом во вторник сообщил глава комиссии Андрей Климов. В частности, комиссия предложила целый ряд новых правовых терминов, появление которых поможет отличить обычных оппозиционеров от тех, кто пытается расшатать ситуацию в стране, действуя в интересах иностранных правительств и на иностранные же деньги.

Так, вводятся понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента». Если идеи комиссии Климова обретут силу закона, то признавать иностранным агентом будут и рядовых граждан России, физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получают при этом зарубежное финансирование, в том числе через посредников.

«Это важно знать каждому нашему избирателю на выборах перед голосованием за того или иного кандидата на любую выборную должность», – цитировал «Коммерсант» члена комиссии, сенатора Владимира Полетаева.

Физлица – иностранные агенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и два раза в год отчитываться о финансировании из-за рубежа, указал в этой связи депутат Василий Пискарев, глава аналогичной думской комиссии по расследованию фактов вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России.

Как добавляет ТАСС, Климов и его коллеги считают нужным установить в России уголовную ответственность для иноагентов, которым ранее уже присуждали административные наказания, однако те все равно продолжали нарушать закон.

Почему встревожился Навальный

«Приравнивание физических лиц, занимающихся политической деятельностью на иностранные деньги, к НКО-иноагентам – разумный шаг», – отметил, выступая на заседании комиссии Климова, первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного общества Александр Малькевич. Он также предложил запретить подобным людям занимать государственные должности.

Заметим, что одним из первых беспокойство в связи с возможным принятием поправок высказал блогер Алексей Навальный. «То есть они всех кандидатов «Умного голосования» объявят иностранными агентами», – написал он у себя в Twitter. Напомним, что возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) с прошлого года признан иноагентом, поскольку попался на зарубежной финансовой подпитке.

Поправки необходимо вносить оперативно – до начала кампании по выборам в Госдуму 2021 года, подчеркнул Климов. Тревога законодателей понятна. Как ранее констатировали в Общественной палате, в случае прихода Джо Байдена к власти в США можно ожидать новых попыток раскачать ситуацию в России, особенно в канун думских выборов.

По данным ОП, в последнее время вообще возрастает активность российских «общественных объединений и ассоциированных c ними физических лиц, предположительно получающих финансовую, имущественную и иную поддержку со стороны иностранных государств либо от иностранных граждан». Так, например, отмечалось, что подключенная функция спонсорства на YouTube-канале московского муниципального депутата, оппозиционного политика Ильи Яшина поможет ему получать деньги из-за рубежа. Донаты в интернет-сервисах остаются удобной формой скрытой иностранной поддержки оппозиции, отмечали эксперты, опрошенные порталом Life.ru.

Факт перевода через границу денег кандидатам, которые баллотируются на выборах, очень легко раскрываем,

скрыть подобные переводы тяжело, пояснил газете ВЗГЛЯД гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. «Более того, если предложение сенаторов получит силу закона, можно даже заблокировать такой перевод. И не имеет значения, кто получатель: или сам кандидат на политическую должность, или аффилированное с ним простое физическое лицо», – добавил эксперт. Так, например, основанием для такой аффилированности кандидата в Госдуму может быть сотрудничество с тем же ФБК Навального.

«Голос» выведут из серой зоны

Кроме того, по инициативе комиссии Климова должен расшириться список признаков, по которым можно вычислить уже не персоны, а целые организации-иноагенты. Это некоммерческие организации (НКО), которые не имеют официальной регистрации, но фактически существуют, ведут политическую деятельность, получая при этом деньги из-за границы.

К таким структурам, например, можно отнести движение в защиту избирателей «Голос», ранее – ассоциацию с тем же названием. С 2000 по 2016 год эта организация была зарегистрированным юрлицом. Она отказалась регистрироваться в качестве НКО-иноагента, нарушив тем самым требования принятого в 2013 году закона. «Голос» как юрлицо был закрыт, но сохранился в некой серой зоне – не зарегистрирован официально, но фактически активно действует. «Движение не имеет банковских счетов и имущества. Поддержку деятельности осуществляют его участники и российские партнерские организации, в том числе фонд «Лига Избирателей», – признавался ранее порталу «Ура.Ру» эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг.

«Голос» оправдывается тем, что «мы, типа, не зарегистрированы», – заметил политолог Данилин. – Если предложение комиссии Совета Федерации получит силу закона, такие иноагенты должны будут маркировать свои сообщения в СМИ, признаваясь, что являются иностранным агентом, что получают деньги из-за границы, в том числе и через посредников», – подчеркнул собеседник.

Отметим, что упомянутый выше фонд «Лига избирателей» получил в октябре статус иноагента. В случае принятия идей Климова «Голос», который снабжают деньгами через «Лигу», автоматически оказывается в положении организации, аффилированной с иностранным агентом. «Также признано необходимым урегулировать порядок финансирования публичных мероприятий с целью ограничения их иностранного финансирования и введения в закон «Об образовании» понятия «просветительская деятельность» для уточнения особенностей участия образовательных организаций в международном сотрудничестве», – отметил Климов.

Наконец, появляется правовая возможность увольнять преподавателей, если те используют возможности своей профессии для разжигания социальной розни и вообще для деятельности, противоречащей Конституции, заметил по этому поводу Данилин. «Мы знаем на примере Высшей школы экономики. Там сидит целый ряд таких профессоров, которые последовательно занимаются разжиганием розни, используя свою позицию», – подытожил политолог.

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С оглядкой на заокеанский опыт

По словам Климова, идея поправок возникла «в результате дискуссии с участием членов комиссии, профильных министерств и ведомств, экспертов». Дебаты по поводу иноагентов действительно проходили в последнее время на разных площадках. Особенно активно – в Общественной палате. Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочая группа ОП по противодействию распространению недостоверной информации в Сети на днях призвала власти усилить контроль за иностранным финансированием НКО.

«Тема очень болезненная. С одной стороны, хорошо, что есть общественная активность, дискуссия и организации, имеющие альтернативную точку зрения по сравнению с властью. Но не надо путать разные мнения и целенаправленную деятельность по разрушению основ государства», – комментируя предложения сенаторов, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Алексей Мельников.

Как известно, понятие «иностранный агент» появилось в нашем законодательстве в 2012 году, с принятием поправок в закон об НКО. Но иноагентами сперва считались только структуры, которые получают деньги и прочую материальную помощь от иностранных властей, граждан, а также от транснациональных организаций.

В 2017 году вступили в силу поправки в закон о СМИ, закрепившие новое понятие: иностранные СМИ – иноагенты. Одними из первых такой статус получили редакции «Радио Свобода» и «Голос Америки», которые финансируются властями США. Наконец, год назад появилась поправка, которая признавала иноагентами не только редакции, но и физических лиц, которые сотрудничают со СМИ-иноагентом и получают финансирование из-за границы.

Кстати, наши общественники подчеркивают, что предложения основываются на международной, в том числе, кстати, и западной практике. «Сам термин «иноагенты» был придуман в США – это к вопросу о демократии, и законы там в отношении них появились еще в 30-е годы. Мы в этой части только переняли их опыт, причем в далеко не самой жесткой форме», – напомнил в комментарии РАПСИ известный адвокат Дмитрий Аграновский.

Действительно, за океаном подобные нормы были приняты еще до Второй мировой, как тогда объяснялось – для предотвращения пропаганды Третьего рейха, но действуют до сих пор. Речь идет о FARA (Foreign Agents Registration Act – закон о регистрации иностранных агентов). Согласно определению Верховного суда Соединенных Штатов, «общая цель закона – в идентификации агентов иностранных заказчиков, которые могли быть вовлечены в подрывные действия».

Нормы FARA были еще более ужесточены во исполнение «Патриотического акта» 2001 года. Как отмечают юристы, американский закон куда жестче в сравнении с российским аналогом. Так, минюсту США даны полномочия истребовать любую информацию и материалы, связанные с деятельностью зарегистрированных иностранных агентов, а также право публиковать ее по собственному усмотрению.

Примером жесткого подхода американского правосудия можно назвать дело россиянки Марии Бутиной. В 2018 году минюст США обвинил ее в сговоре с целью работы иностранным агентом для продвижения интересов РФ без уведомления властей Соединенных Штатов. В итоге Бутина отсидела в американской тюрьме полтора года.