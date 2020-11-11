В спонсорской поддержке Яшина на YouTube усмотрели способ получать деньги из-за рубежа

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11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
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Азербайджан шел по опасному пути, но выиграл

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    В спонсорской поддержке Яшина на YouTube усмотрели способ получать деньги из-за рубежа

    11 ноября 2020, 19:18

    Подключенная функция спонсорства на YouTube-канале политика Ильи Яшина может помочь ему получать финансирование из-за рубежа, так как донаты в интернет-сервисах являются формой скрытой зарубежной поддержки политической оппозиции.

    Опрошенные Life.ru эксперты обратили внимание, что подобная деятельность запрещена в том числе и западными сервисами, отвечающими за перевод средств, но в случае с российскими либералами иностранные компании закрывают на это глаза и, нарушая собственные законы, не отключают проведение подобных платежей.

    Председатель совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин сообщил о том, что у его сторонников есть возможность спонсировать его YouTube-канал. Ныне все желающие могут оформить ежемесячную подписку на канал председателя Совета депутатов. Цены разные - от 99 рублей до 2599 рублей в месяц. В зависимости от размера пожертвования подписчикам открываются некоторые дополнительные возможности – например, доступны новые эмодзи, фотографии с роликов, эксклюзивные видео и даже закрытые трансляции. Также спонсоров будут упоминать в титрах к видеороликам.

    Известно, что спонсорство на YouTube доступно примерно в 70 странах, включая Россию. Кнопку «Спонсировать» могут не увидеть только пользователи тех стран, в которых эта функция еще технически не запущена. Соответственно, пользователи всех тех стран, в которых доступна функция спонсорства на YouTube, имеют возможность внести пожертвование каналу. Сделать это очень просто: ежемесячное пожертвование оформляется с помощью банковской карты или аккаунта PayPal. Соглашение по приобретению платного сервиса заключается с компанией Google Commerce Limited и осуществляется через сервис Google Payment.

    Согласно 14-й статье Устава муниципального округа Красносельский, составленного в соответствии с федеральным законом, Илья Яшин (как глава муниципального образования) не вправе заниматься оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и творческой работы. При всем уважении к ремеслу видеоблогера, которое избрал для себя Яшин, считать, что создание роликов политической направленности – это творческая, научная или преподавательская работа, не получится.

    Ситуации способствует и одно из правил сервиса PayPal, который занимается переводами денежных средств, – это запрет на переводы для политической деятельности. Однако, как полагает публицист Борис Рожин, в случае с Россией в компании на это смотрят сквозь пальцы. Существует известная схема, когда донаты используют, чтобы размыть большую сумму. За счет огромного количества маленьких переводов общая цифра становится менее заметна для контролирующих структур. Можно понять, что приходят переводы, но отследить их до конца тяжело.

    Важный момент – это работа системы PayPal, которая прежде всего подчиняется американскому законодательству и нормам политики. В подобных случаях они запросто могут уточнить, что это не политическая, а общественная или правозащитная деятельность, а она не запрещена. Рогожин отметил, что там, где представителям американского финансового сервиса нужно, «они на нарушения просто закрывают глаза и не парятся».

    Гендиректор компании «Ашманов и партнеры», специалист в области информационной безопасности Игорь Ашманов полагает, что российские либералы используют сервис не только как раскрутку и площадку, но и как своего рода отмывочную.

    «Вся история – повод для серьезного расследования. Если я правильно понимаю, то на сегодняшний день нашим либералам засылают средства биткоинами на кошельки, часть из которых неизвестна. YouTube – это прежде всего организация медийной видимости, этих ребят активно раскручивают, но и тут не все так просто. С одной стороны, их раскручивают потому, что они идеологически близкие, а с другой – потому что их контент востребован и при раскрутке дает определенный выхлоп коммерческий, у американцев так всегда идеология переплетена с деньгами. С донатами – достаточно прислать один биткоин, и будет уже 10 тыс. долларов. Возможно, что это именно так и работает в качестве прачечной, в которой отмываются средства», – отметил Ашманов.

    При помощи физлиц можно маскировать зарубежное финансирование. Есть закон об иноагентах, который очень легко обходится, потому что если деньги из-за рубежа проходят через любое физическое лицо, то они уже не считаются иностранными, пояснил юрист и общественный деятель Илья Ремесло. Поскольку, в отличие от НКО, статус пожертвований для физических лиц на политическую и иную публичную деятельность практически никак не урегулирован. Есть ГК РФ, который признает пожертвование разновидностью дарения и рамочно регулирует права жертвователя (можно, например, отказаться от пожертвования в случае нецелевого использования).

    «При этом физическое лицо, собирающее пожертвования, не обязано публиковать общедоступных отчетов о поступлениях и тратах денег, не обязано вести даже обособленный учет операций по использованию пожертвованного имущества. Этим пробелом в праве активно пользуются различные околополитические мошенники вроде [блогера Алексея] Навального, иной несистемной оппозиции, в том числе для обхода закона об иноагентах, – говорит Ремесло. – Сейчас применяется следующая схема: деньги (в том числе иностранные средства и биткоины) собираются на счета физлица, а затем жертвуются этим физлицом в пользу НКО, что позволяет ему не отчитываться как иноагенту. Кроме того, через фиктивных жертвователей заводится «черный нал» и отмываются денежные средства».

    Также юрист напомнил, что ряд сотрудников ФБК в 2016–2018 годах жертвовал миллионы рублей на счета ФБК. Аналогичный прием был использован Навальным в ходе мэрской кампании 2013 года – деньги из-за рубежа перечислялись на «Яндекс.Кошельки» его соратников, а потом они жертвовали их ему на избирательный счет. Из-за пробела в праве проверка Генпрокуратуры тогда ничем не окончилась.


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