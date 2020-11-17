Эксперт: Финансируемым из-за рубежа НКО и политикам теперь не удастся избежать статуса иноагента

«Занимаешься политической деятельностью, получил на свой банковский счет деньги из-за рубежа и не отчитался об этом – значит ты иноагент», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он разъяснил суть предложений российских сенаторов, которые разработали новые критерии понятия «иностранный агент».

До сих пор критерии признания иностранным агентом в нашем законодательстве были сложными, так что многим из тех, кто де-факто давно стал иностранным агентом, на официальном уровне удавалось избежать присвоения такого статуса, отмечает генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Рядового гражданина России, то есть физическое лицо, власти могли признать иностранным агентом только в том случае, если такой россиянин распространял, тиражировал информацию из СМИ, которые ранее, в свою очередь, уже были объявлены иноагентами. Еще один критерий – надо было доказать, что гражданин действовал в интересах иностранного государства. Теперь же вводится более четкие и простые критерии. Например, достаточно, если гражданин России лично участвует в политической деятельности и при этом получает зарубежное финансирование», – сказал эксперт.

Как подчеркнул Данилин, факт перевода через границу денег кандидатам, которые баллотируются на выборах, «очень легко раскрываем», скрыть подобные переводы тяжело. «Более того, если предложение сенаторов получит силу закона, можно даже заблокировать такой перевод. И не имеет значения, кто получатель: или сам кандидат на политическую должность, или аффилированное с ним простое физическое лицо», – добавил эксперт.

Политолог назвал важным, что незарегистрированные общественные объедения, получающие иностранное финансирование, теперь тоже будут приравниваться к иностранным агентам. «Как мы знаем, примерно такими методами пользуется так называемая организация «Голос». Она оправдывается тем, что «мы, типа, не зарегистрированы». Если предложение комиссии Совета Федерации получит силу закона, иноагенты должны будут маркировать свои сообщения в СМИ, признаваясь, что являются иностранным агентом, что получают деньги из-за границы, в том числе и через посредников», – подчеркнул собеседник. Он отметил, что если предложение сенаторов обретет формат закона, то неоднократное нарушение закона позволит привлечь иноагента к уголовной ответственности

Данилин назвал важным и то, что появляется наконец правовая возможность увольнять преподавателей, если те используют возможности своей профессии для разжигания розни и ведения деятельности, противоречащей Конституции. «Мы знаем на примере Высшей школы экономики. Там сидит целый ряд таких профессоров, которые последовательно занимаются разжиганием розни, используя свою позицию. Теперь появится юридическое основание для увольнения этих товарищей», – подытожил Данилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета выступила с пакетом поправок в Административный, Трудовой и Уголовный кодексы России, в другие законы, связанными с деятельностью иностранных агентов в нашей стране. В частности, комиссия предложила приравнять к иноагентам некоммерческие организации с иностранным финансированием, которые ведут политическую деятельность, но не имеют при этом юридической регистрации, а также ряд физических лиц.

«Регистрация физических лиц и организаций в качестве иностранных агентов не означает прекращения их деятельности, но требует от них определенной отчетности и маркировки, а нарушение этих правил ведет, в первую очередь, к административной ответственности, и лишь грубое уклонение от исполнения закона может привести к уголовной ответственности», – пояснил сенатор.

Климов назвал причиной появления поправок «непрекращающиеся попытки вмешательства из-за рубежа в суверенные дела России, – то есть все изложенные меры носят сугубо ответный характер».