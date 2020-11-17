Предложено приравнять финансируемые из-за границы политические НКО без регистрации к иноагентам

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила приравнять некоммерческие организации (НКО) с иностранным финансированием на политическую деятельность, не имеющим юридической регистрации, к иноагентам, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

«Признано целесообразным приравнять к иностранным агентам российские общественные объединения, не имеющие юридической регистрации, но получающие иностранное финансирование в целях их политической деятельности», – сказал Климов на заседании комиссии во вторник, передает РИА «Новости».

Также признано необходимым урегулировать порядок финансирования публичных мероприятий с целью ограничения их иностранного финансирования и введения в закон «Об образовании» понятия «просветительская деятельность» для уточнения особенностей участия образовательных организаций в международном сотрудничестве, отметил сенатор.

«Регистрация физических лиц и организаций в качестве иностранных агентов не означает прекращения их деятельности, но требует от них определенной отчетности и маркировки, а нарушение этих правил ведет, в первую очередь, к административной ответственности, и лишь грубое уклонение от исполнения закона может привести к уголовной ответственности», – пояснил законодатель.

Он также отметил, что главная причина появления такого рода поправок в российское законодательство – это «непрекращающиеся попытки вмешательства из-за рубежа в суверенные дела России, то есть все изложенные меры носят сугубо ответный характер».

Климов подчеркнул, что все предлагаемые меры соответствуют Конституции, международному праву и аналогичным мерам, принимаемым в ряде других государств, включая, например, США и знаменитый американский закон FARA, существующий более 80 лет.

Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) действует в США с 1938 года. Согласно нормам этого закона, компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую, американским властям.