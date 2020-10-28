Фонд «Лига избирателей» внесен в реестр НКО-иноагентов

Фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей» внесен в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов, сообщила пресс-служба Министерства юстиции России.

«В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей», факт соответствия которого признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, был установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста по Москве внеплановой документарной проверки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Основным направлением работы фонда является правовая поддержка по вопросам избирательных прав и права на участие в референдуме, а также поддержка сервисов и участников общественного контроля за избирательным процессом в России, передает ТАСС.

Ранее основанный Алексеем Навальный «Фонд борьбы с коррупцией» был внесен в перечень НКО-иноагентов.