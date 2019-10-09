В Минюсте подтвердили финансирование ФБК из-за рубежа

Решение включить основанный Алексеем Навальный «Фонд борьбы с коррупцией» в перечень НКО-иноагентов не связано с расследованием СК, заявил и.о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов. По его словам, в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.

«Решение о включении в список НКО-иноагентов никак не связано с текущим расследованием СК относительно каналов финансирования ФБК», – сказал Титов. Он подчеркнул, что в соответствии с требованием закона в случае отказа ФБК регистрироваться в качестве иноагента организацию привлекут к административной ответственности через суд, передает ТАСС.

Титов добавил, что Минюст имеет все доказательства иностранного финансирования ФБК.

«По итогам публикаций в СМИ главным управлением Минюста по Москве в ходе текущего контроля было установлено, что ФБК фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это прежде всего занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования», – сказал он.

По его словам, Минюст готов к суду с ФБК.

«Если мы заявляем о чем-то, мы имеем доказательственную базу на руках. Это текущая наша работа, в ходе которой и были установлены эти факты. Мы готовы в суде ответить», – подчеркнул Титов.

Он уточнил, что «только в 2019 году были получены из-за рубежа средства на сумму 140 тыс. в рублевом эквиваленте», в том числе было получено два транша из Испании.

«Таким образом, все две составляющие – занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования – налицо. Именно после этого эта организация и была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов», – сообщил представитель Минюста.

Ранее в среду Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Факт соответствия Фонда признакам некоммерческой организации-иноагента был установлен в ходе проверки главного управления Минюста России по Москве.