Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иноагентов

Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список НКО-иноагентов.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – сообщается на сайте ведомства.

Организация была включена реестр иностранных агентов на основании Федерального закона «О некоммерческих организациях».

В начале августа счета ФБК и штабов блогера Алексея Навального заблокированы. После этого Навальный улетел из России.

В середине сентября был задержан директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем.