ФБК Навального сообщил о блокировке счетов фонда и его сотрудников

Счета Фонда борьбы с коррупцией и штабов блогера Алексея Навального заблокированы, об этом сообщила пресс-секретарь ФБК и Навального Кира Ярмыш.

О причинах блокировки пресс-секратарь Навального информацию не предоставила, передает «МБХ Медиа». В четверг полиция пришла с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией, сообщил «МБХ медиа» юрист Александр Головач.

«Их очень много, человек 20, пока не зашли. Непонятно, что именно хотят, их не слышно», – сказал он.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что обыски у сотрудников ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади проводятся в связи с делом о легализации средств.