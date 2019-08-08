СМИ: Обыски у сотрудников ФБК связаны с делом об отмывании денег

Обыски у сотрудников ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади связаны с делом о легализации средств, сообщили СМИ.

«Помазуев мне звонил уже с телефона следователя, но звонок оборвался. Я сейчас еду к Замятину, они ждут меня и пока не ломают дверь», – передает «Дождь» со ссылкой на слова адвоката «Апологии протеста» Федора Сироша.

Напомним, 3 августа СК возбудил уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией блогера Навального в размере 1 млрд рублей. Дело открыто по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые были заведомо приобретены другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. СК называет эти деньги приобретенными преступным путем и заявляет, что подозреваемые об этом знали.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 7 августа поручил расследование уголовных дел о массовых беспорядках в Москве, применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также о незаконной легализации денежных средств Главному следственному управлению СК России.