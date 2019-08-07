Дело об отмывании денег ФБК Навального поручено центральному аппарату СК

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследование уголовных дел о массовых беспорядках в Москве, применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также о незаконной легализации денежных средств Главному следственному управлению СК России.

По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, а также уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России, сообщается на сайте СК.

Напомним, 3 августа СК возбудил уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией блогера Навального в размере 1 млрд рублей. Дело открыто по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые были заведомо приобретены другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. СКР называет эти деньги приобретенными преступным путем и заявляет, что подозреваемые об этом знали.

В СК сообщили, что на данный момент уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство. В зависимости от роли каждого девяти фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 212 и 318 УК РФ. Это Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

Два человека, участвовавших в июльских беспорядках, находятся в розыске, среди них Сергей Фомин.

«Следствие тщательно анализирует видеозаписи с мест массовых беспорядков. Также будут исследоваться кадры с мероприятий, состоявшихся 3 августа. В связи с участием в массовых мероприятиях 3 августа уже допрошено в качестве свидетелей более 800 человек из числа задержанных в административном порядке. Анализ собранных материалов свидетельствует о том, что свыше половины из них иногородние», – сообщает СК.

Кроме того, следствие точно установило, что в несанкционированных митингах принимали участие несовершеннолетние. В ходе совещания Бастрыкин поручил также оценить размер причиненного ущерба гражданам, организациям и имуществу Москвы.