Навальный улетел из России после обысков в штабах ФБК

Блогер Алексей Навальный вместе с семьей улетел в Хельсинки после сообщений об обысках в его штабах по всей России, связанных с делом об отмывании денег.

Видео с Навальным и его семьей в аэропорту опубликовал Telegram-канал Life Shot.

В региональных штабах Навального вчера прошли обыски по делу об отмывании миллиарда рублей. У активистов заморожены счета, идут допросы. Что делает Навальный? Правильно - улетает в США на аудиенцию к кураторам pic.twitter.com/KMqEYshyrM — Актуальная Политика (@Current_policy) September 13, 2019

Предположительно, из Финляндии глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией отправится в США, чтобы получить совет, как вести себя в сложившейся ситуации, пишет ФАН.

Напомним, обыски в штабах Навального прошли в ходе следственных мероприятий в рамках уголовного дела по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Постановление об обысках утвердил 4 сентября Басманный суд Москвы.

По версии правоохранителей, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Для этого они вносили финансовые средства через банкоматы на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений. После этого деньги перечислялись на счета так называемого ФБК.

Сообщается, что правоохранители приходили к координатору муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александру Шуршеву, а также к заместителю координатора штаба Ольге Гусевой. Кроме того, обыски по уголовному делу об отмывании денег прошли в петербургской квартире бывшего муниципального депутата Даниила Кена.

Пресс-секретарь ФБК и Навального Кира Ярмыш сообщала, что счета ФБК и штабов блогера Алексея Навального заблокированы.