В Москве задержан директор ФБК

Директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан полицейскими в Москве, сообщил глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади.

«Жданов задержан полицией у своего дома», – написал Гимади в Twitter.

«Заседание по делу «ГУ МВД по Москве против директора ФБК Ивана Жданова» по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга – прим. ВЗГЛЯД) состоится в ближайшие часы в здании с табличкой «Мещанский районный суд города Москвы», – добавил он.

На прошлой неделе в региональных офисах ФБК Следственный комитет провел обыски. Сообщалось, что счета ФБК и штабов блогера Алексея Навального заблокированы. После этого Навальный улетел из России.