Депутат Госдумы: Физлица-иноагенты будут регулярно отчитываться о финансировании из-за рубежа

Физлица-иноагенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и регулярно (два раза в год) отчитываться о финансировании из-за рубежа, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Мы предлагаем законодательно закрепить понятие, статус и ответственность физических лиц – иностранных агентов», – сказал Пискарев на брифинге по итогам заседании комиссии, в ходе которого обсуждался пакет из шести законопроектов, предусматривающий введение дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности.

В соответствии с законопроектом иностранными агентами могут быть признаны граждане России или зарубежных стран, если они: получают денежные средства от иностранных источников; при этом участвуют в политической деятельности и (или) собирают сведения в области военной деятельности России.

По словам Пискарева, физлица-иноагенты не смогут выполнять работу, предусматривающую допуск к государственной тайне. Минюст России включит их в специальный реестр.

«Кроме этого мы предлагаем приравнять по статусу к НКО – иностранным агентам незарегистрированные общественные объединения, получающие иностранное финансирование в целях политической деятельности», – добавил глава комиссии.

Они будут обязаны ежеквартально информировать Минюст России об объеме, целях финансирования из-за рубежа и о расходовании этих средств. Все иностранные агенты будут обязаны маркировать свои материалы и обращения, а СМИ указывать статус иностранного агента при распространении информации о них.

Пискарев добавил, что «законопроекты поддержаны комиссией и в ближайшее время будут внесены в Государственную Думу».

«Это меры, которые коснутся организаций и граждан, участвующих в политической жизни нашей страны, получая при этом финансирование из-за рубежа и продвигая интересы иностранных государств. Хотел бы подчеркнуть, чтобы не было разночтений, – речь не идет о деятелях культуры, или тех, кто занимается научной деятельностью, важными социальными проектами. Речь о тех, кто с помощью финансовых средств, полученных из-за рубежа, пытается изменить внутреннюю и внешнюю политику нашей страны», – отметил он.

«На наш взгляд, подготовленные законопроекты – это также адекватные ответные меры на законодательство, которое уже действует в ряде западных стран и применяется в отношении граждан Российской Федерации», – подчеркнул Пискарев.

Примером агрессивного вмешательства во внутреннюю политику России глава комиссии в том числе назвал попытки изменить отношение в обществе и государственных структурах России к употреблению наркотиков.

«Вчера на заседании Совета безопасности, где рассматривался проект Стратегии государственной политики России до 2030 года, [президент России] Владимир Путин говорил, что «нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков», – напомнил Пискарев.

«В тоже время в поле зрения нашей Комиссии попала Стратегия так называемой «Евразийской ассоциации снижения вреда» на 2020-2024 годы. Эта ассоциация зарегистрирована в Литве и финансируется, в частности, за счет средств Еврокомиссии и ряда нежелательных организаций. В свою очередь эта НПО выдает гранты, в том числе объединениям и активистам из России», – отметил глава комиссии.

«Стратегия этой иностранной НПО предусматривает прямо противоположное тому, о чем вчера говорил президент России. Иностранцы нацелены на пропаганду декриминализации потребления наркотиков. Их стратегия предусматривает проведение кампаний в России по отмене наказания за пропаганду наркотиков и внедрению метадоновой терапии. А реализуют их замыслы российские граждане и объединения, отрабатывая полученный грант», – сказал Пискарев.

«Они выходят на улицу, проводят пикеты, стоят с плакатами, где написано, что наркотики – это личное дело человека, подписываются под коллективными обращениями в госорганы за введение заместительной терапии и отмену наказания за употребление и хранение наркотиков, выступают на региональных антинаркотических комиссиях», – пояснил он.

«Все это относится к политической деятельности, должно быть прозрачно и урегулировано законом. Наши граждане имеют право знать, чьи интересы представляют такие активисты», – подчеркнул парламентарий.

По словам Пискарева, «для тех лиц и организаций, которые соблюдают российское законодательство, ничего страшного предложенные поправки не несут». А для тех, кто скрывает свою деятельность на зарубежные государства, утаивает данные о финансировании из-за рубежа и не предоставляет об этом отчетов в Минюст, не маркирует свою продукцию, – предлагается ввести административные штрафы. «Злостные нарушители, если административное наказание не помогло, и они продолжают противоправную деятельность – могут быть привлечены и к уголовной ответственности», – сообщил глава комиссии. В ряде случаев максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы, уточнил он.

«В конечном итоге предлагаемые изменения позволят повысить законность и прозрачность в деятельности общественных объединений, НКО, СМИ и частных лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах на территории нашей страны», – резюмировал Пискарев.

Политолог Павел Данилин разъяснил газете ВЗГЛЯД суть предложений российских сенаторов, которые разработали новые критерии понятия «иностранный агент». «Занимаешься политической деятельностью, получил на свой банковский счет деньги из-за рубежа и не отчитался об этом – значит ты иноагент», – пояснил эксперт.