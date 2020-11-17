Депутат Госдумы: Физлица-иноагенты будут регулярно отчитываться о финансировании из-за рубежа

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17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
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Пашинян пока нужен России

«Жду военнослужащих с передовой в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами» Асатур Есаянц/РИА Новости
Нынешние проблемы премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызывают у многих злорадство. Всего за неделю он превратился в политического банкрота – и теперь больше похож не на демократического лидера, а на ненавидимого народом автократа, цепляющегося за власть. Однако именно сейчас сохранение Пашиняна в кресле премьера отвечает интересам России.  Подробности...
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Как «Луноход-1» стал советским ответом Америке

«Луноход-1» остается одним из важнейших символов советских успехов в космосе Б. Борисов/РИА Новости
Ровно полвека назад, 17 ноября 1970 года, произошло одно из знаковых событий XX века – в свое историческое путешествие по поверхности спутника Земли отправился советский «Луноход-1». Этому моменту предшествовала напряженная работа, в ходе которой инженерам и ученым Советского Союза пришлось решить огромное количество сложнейших технических задач. Подробности...
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Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Что ждут от Байдена обиженные Трампом

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
К Джозефу Байдену, объявившему о победе на президентских выборах, с поздравлениями выстроились все, кого Трамп либо обидел, либо вообще называл врагами. Хотя официально победа ещё не объявлена. Подробности...

Врангель упустил шанс отдать Крым евреям

Андрей Самохин, журналист
Мог ли главнокомандующий русской армией в Крыму, генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель удержать полуостров от вторжения Красной армии и создать там долгосрочную «белую республику»? Ровно через сто лет можно поговорить об истории в сослагательном наклонении. Подробности...
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На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Про стремительно растущий глобальный феномен мужских конкурсов красоты узнала из разговора ребенка с друзьями. Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. Подробности...
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Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Депутат Госдумы: Физлица-иноагенты будут регулярно отчитываться о финансировании из-за рубежа

    17 ноября 2020, 20:08

    Текст: Елизавета Булкина

    Физлица-иноагенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и регулярно (два раза в год) отчитываться о финансировании из-за рубежа, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    «Мы предлагаем законодательно закрепить понятие, статус и ответственность физических лиц – иностранных агентов», – сказал Пискарев на  брифинге по итогам заседании комиссии, в ходе которого обсуждался пакет из шести законопроектов, предусматривающий введение дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности. 

    В соответствии с законопроектом иностранными агентами могут быть признаны граждане России или зарубежных стран, если они: получают денежные средства от иностранных источников; при этом участвуют в политической деятельности и (или) собирают сведения в области военной деятельности России.

    По словам Пискарева, физлица-иноагенты не смогут выполнять работу, предусматривающую допуск к государственной тайне. Минюст России включит их в специальный реестр.

    «Кроме этого мы предлагаем приравнять по статусу к НКО – иностранным агентам незарегистрированные общественные объединения, получающие иностранное финансирование в целях политической деятельности», – добавил глава комиссии.

    Они будут обязаны ежеквартально информировать Минюст России об объеме, целях финансирования из-за рубежа и о расходовании этих средств. Все иностранные агенты будут обязаны маркировать свои материалы и обращения, а СМИ указывать статус иностранного агента при распространении информации о них.

    Пискарев добавил, что «законопроекты поддержаны комиссией и в ближайшее время будут внесены в Государственную Думу».

    «Это меры, которые коснутся организаций и граждан, участвующих в политической жизни нашей страны, получая при этом финансирование из-за рубежа и продвигая интересы иностранных государств. Хотел бы подчеркнуть, чтобы не было разночтений, – речь не идет о деятелях культуры, или тех, кто занимается научной деятельностью, важными социальными проектами. Речь о тех, кто с помощью финансовых средств, полученных из-за рубежа, пытается изменить внутреннюю и внешнюю политику нашей страны», – отметил он.

    «На наш взгляд, подготовленные законопроекты – это также адекватные ответные меры на законодательство, которое уже действует в ряде западных стран и применяется в отношении граждан Российской Федерации», – подчеркнул Пискарев.

    Примером агрессивного вмешательства во внутреннюю политику России глава комиссии в том числе назвал попытки изменить отношение в обществе и государственных структурах России к употреблению наркотиков.

    «Вчера на заседании Совета безопасности, где рассматривался проект Стратегии государственной политики России до 2030 года, [президент России] Владимир Путин говорил, что «нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков», – напомнил Пискарев.

    «В тоже время в поле зрения нашей Комиссии попала Стратегия так называемой  «Евразийской ассоциации снижения вреда» на 2020-2024 годы. Эта ассоциация зарегистрирована в Литве и финансируется, в частности, за счет средств Еврокомиссии и ряда нежелательных организаций. В свою очередь эта НПО выдает гранты, в том числе объединениям и активистам из России», – отметил глава комиссии.

    «Стратегия этой иностранной НПО предусматривает прямо противоположное тому, о чем вчера говорил президент России. Иностранцы нацелены на пропаганду декриминализации потребления наркотиков. Их стратегия предусматривает проведение кампаний в России по отмене наказания за пропаганду наркотиков и внедрению метадоновой терапии. А реализуют их замыслы российские граждане и объединения, отрабатывая полученный грант», – сказал Пискарев.

     «Они выходят на улицу, проводят пикеты, стоят с плакатами, где написано, что наркотики – это личное дело человека, подписываются под коллективными обращениями в госорганы за введение заместительной терапии и отмену наказания за употребление и хранение наркотиков, выступают на региональных антинаркотических комиссиях», – пояснил он.

    «Все это относится к политической деятельности, должно быть прозрачно и урегулировано законом. Наши граждане имеют право знать, чьи интересы представляют такие активисты», – подчеркнул парламентарий.

    По словам Пискарева, «для тех лиц и организаций, которые соблюдают российское законодательство, ничего страшного предложенные поправки не несут». А для тех, кто скрывает свою деятельность на зарубежные государства, утаивает данные о финансировании из-за рубежа и не предоставляет об этом отчетов в Минюст, не маркирует свою продукцию, – предлагается ввести административные штрафы. «Злостные нарушители, если административное наказание не помогло, и они продолжают противоправную деятельность – могут быть привлечены и к уголовной ответственности», – сообщил глава комиссии. В ряде случаев максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы, уточнил он.

    «В конечном итоге предлагаемые изменения позволят повысить законность и прозрачность в деятельности общественных объединений, НКО, СМИ и частных лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах на территории нашей страны», – резюмировал Пискарев.

    Политолог Павел Данилин разъяснил газете ВЗГЛЯД суть предложений российских сенаторов, которые разработали новые критерии понятия «иностранный агент». «Занимаешься политической деятельностью, получил на свой банковский счет деньги из-за рубежа и не отчитался об этом – значит ты иноагент», – пояснил эксперт.


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