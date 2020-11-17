Предложено приравнять физлиц к иноагентам за политдеятельность с зарубежной помощью

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает признавать иноагентом физлиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере, получая при этом зарубежное финансирование, заявил глава комиссии Андрей Климов.

Климов заявил на заседании комиссии во вторник, что «в результате прошедшей дискуссии с участием членов комиссии, профильных министерств и ведомств, экспертов признано необходимым скорейшее внесение в Госдуму пакета законопроектов, которые уточняют основание для признания иностранным агентом физических лиц, занимающихся политической деятельностью и (или) сбором сведений в военно-технической сфере и получении ими при этом денежных средств, как непосредственно, так и через посредников, а также иной имущественной или организационно-методической помощи из-за рубежа», передает РИА «Новости».

Также Климов сообщил, что «признано целесообразным внести необходимые изменения в Административный, Трудовой и Уголовный кодексы России, а также избирательное законодательство, в части введения в него таких понятий, как «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Он подчеркнул, что все указанные меры носят исключительно ответный характер на реально существующие внешние вызовы, «основываются на Конституции, Уставе ООН, международной практике и прошли необходимое обсуждение с коллегами из Государственной думы, профильных министерств и ведомств, Общественной палаты, экспертным сообществом».

«Важность скорейшего внесения необходимых поправок обусловлена необходимостью закончить данный процесс до начала избирательной кампании в Государственную думу восьмого созыва», – подчеркнул сенатор.

Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах.