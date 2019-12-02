Путин подписал закон о возможности признания физлиц иноагентами

Президент Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов, в том числе и о признании иноагентами физлиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентом и получающих финансирование из-за рубежа.

Согласно закону, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны физические лица – в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц и получают финансирование из-за рубежа.

Также закон вводит обязанность иностранных СМИ-иноагентов учреждать российское юридическое лицо и распространять информацию через него.

Кроме того, закон вводит возможность признавать лицами, выполняющими функции иностранных агентов, физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации иностранных СМИ-иноагентов и финансируются иностранными лицами.

Согласно закону, в выходных данных зарегистрированного СМИ-иноагента должно содержаться указание на то, что оно создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Также закон предусматривает возможность блокировки интернет-ресурса иностранного СМИ-иноагента в случае нарушении правил распространения информации на основании постановления по делу об административном правонарушении.

Напомним, ранее поправки в российский закон о статусе иностранного агента для СМИ раскритиковали и в Евросоюзе, однако Мария Захарова назвала это политизированным демаршем.

Позже о беспокойстве по поводу российского закона об иноагентах заявил и Госдеп США.