МИД назвал политизированным демаршем критику ЕС закона о физлицах-иноагентах

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала политизированным демаршем высказанную Евросоюзом критику поправок в российский закон о статусе иностранного агента для СМИ.

Так она прокомментировала заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, которая назвала принятие поправок в закон «вызывающим беспокойство шагом против свободной и независимой прессы».

«Не знаю, следует ли расценивать подобные заявления как некий политизированный демарш Европейского союза, либо это заявление было вызвано незнанием истинного положения в мире, в ЕС, в нашей стране. Это все только предстоит выяснить, и мы это сделаем», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Она также обратилась к Косьянчич, пообещав направить ей данные о нарушениях прав журналистов в самом ЕС.

«Мы, конечно, ближайшее время, возможно, даже сегодня направим вам наши детальные экспертные оценки того, что творится у вас в Евросоюзе на этом сложном направлении. Видимо, вы не знаете, как третируются, сегрегируются и дискриминируются как раз в странах ЕС СМИ не только РФ, но и других стран», – заявила Захарова.

25 ноября в Совете Федерации одобрили поправки к закону о СМИ-иноагентах. Согласно документу, статус иностранного агента могут присвоить как гражданам России, так и иностранцам, которые сотрудничают со СМИ, признанным иностранным агентом и получающим деньги из зарубежных источников.