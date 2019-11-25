Совфед одобрил поправки к закону о СМИ-иноагентах

В Совете Федерации одобрили поправки к закону о средствах массовой информации – иноагентах, согласно изменениям, закон требует лишь указывать, в чьих интересах работают эти СМИ и обязывает регистрировать свою деятельность должным образом, а также подавать отчетность.

Совет Федерации на пленарном заседании сегодня одобрил закон, который позволяет приравнивать физлиц к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, передает Life.ru. За принятие закона проголосовало 155 сенаторов, против – один, воздержавшихся не было.

Согласно документу, статус иностранного агента могут присвоить как гражданам России, так и иностранцам, которые сотрудничают со СМИ, признанным иностранным агентом и получающим деньги из зарубежных источников.

Под сотрудничеством в законе понимается распространение материалов СМИ-иноагентов и участие в создании контента для них. Граждан, попавших в реестр, обяжут отчитываться перед Минюстом об иностранном финансировании, а СМИ-иноагенты должны будут официально зарегистрироваться в России и упоминать в публикациях о своем статусе.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении 21 ноября. Подчеркнем, что закон не запрещает деятельность подобных СМИ – он лишь требует указывать, в чьих интересах ведется их работа, а также обязывает должным образом регистрировать свою деятельность и подавать необходимую отчетность. Кроме того, документ не будет использоваться против блогеров и российских публицистов.

Закон принимается в качестве зеркальной меры на действия ряда стран Запада в отношении российских СМИ, так, например, в качестве СМИ-иноагента в США зарегистрирован телеканал RT.

В целом в России действует более гуманное законодательство в отношении иноагентов. Например, в США наказание за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагентов предусматривает уголовную ответственность на срок до пяти лет. А в России речь идет лишь об административном штрафе (от 10 до 100 тыс. рублей для физических лиц, от 500 тыс. до 5 млн рублей – для юридических).