Ветеран спецназа ФСБ: Поправки к закону о митингах позволят противостоять майданным технологиям

«В бюджете США заложены гигантские суммы на организацию подрывной работы в России, в том числе с помощью майданных технологий, которые постоянно модернизируются. Мы должны приноравливаться к этим изменениям», – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров. Так он прокомментировал новый законопроект, уточняющий порядок проведения уличных акций.

«Речь идет о поправках в 54-й Федеральный закон 2004 года, который регламентирует собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. Со времени его принятия прошло 16 лет и коррективы, безусловно, назрели», – сказал первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший офицер спецназа ФСБ «Вымпел», Герой России Вячеслав Бочаров.

По его мнению, изменения важны для всех сторон: городских властей, дающих разрешения на публичные мероприятия, силовых структур, следящих за порядком их проведения и для самих организаторов митингов, чтобы четко представлять границы законности и снять возникающие неувязки.

«Все предложенные депутатом Дмитрием Вяткиным поправки разумны и актуальны. Они – всеобъемлющие, касаются взаимодействия всех частей гражданского общества и рассчитаны на годы вперед», – пояснил Бочаров. Особенно приветствует он предложенный запрет «на финансирование публичного мероприятия» из иностранных источников. «У нас давно действует закон об организациях-иностранных агентах, но его нужно корректировать», – призвал Бочаров.

Эксперт также заметил, что любые публичные уличные акции, участники которых имеют полное право жестко критиковать власть, в конечном счете «должны преследовать конструктивную цель совершенствования нашей страны, а не расшатывание ее основ».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, уточняющий механизм утверждения или подачи заявок на проведение митингов. Законопроект устанавливает места, где нельзя проводить массовые акции, а также регламентирует правила работы журналистов.

Вяткин предлагает запретить проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных и спецслужб. Вводятся требования к агитации. Так, предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия.

Еще один законопроект прописывает, что для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.

«Кстати, наши заокеанские «партнеры» нередко сами разгоняют публичные мероприятия, сажают их организаторов в тюрьму, – напомнил Бочаров. – Сажают людей за любой пустяк, за обычные разговоры. Моя коллега по Общественной палате Мария Бутина отсидела в Штатах примерно за то самое, о чем мы сейчас говорим».

Замсекретаря ОП считает давно назревшим и запрет проведения акций «на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым спецслужбами и экстренными службами», о чем также говорится в законопроекте Вяткина. «Речь идет не только о зданиях ФСБ и МВД, но и больниц, поликлиник, химзаводов, других объектов повышенной опасности. Ведь под прикрытием большой массы людей экстремистские структуры могут спланировать теракты, угрожающие как самим этим объектам, так и жизни людей», – отметил эксперт.

Поддерживает Бочаров и поправку, которая запрещает организаторам митинга заранее указывать в своей публичной агитации явно недостоверное число его участников. «Называя завышенное число митингующих, организаторы преследуют свои цели: западные СМИ подхватывают и распространяют затем эти завышенные цифры. Иллюстрируют их фейками: ведь современными видеосредствами можно легко превратить толпу из сотни человек во многие тысячи, это тоже часть майданных технологий», – сказал замсекретаря ОП.

Если поправки Вяткина вступят в силу, организаторы митингов будут заранее знать, какие штрафы им придется платить за дезинформацию о численности мероприятия.

По поводу изменений в проведение одиночных пикетов и «протестных прогулок», собеседник указал, что подобные уличные акции, хотя и кажутся на первый взгляд безобидными, могут иметь двоякий характер. Напомнив про одиночные провокации художника Павла Павленского, которые тот устраивал на Красной и Лубянской площадях, Бочаров заметил, что в законодательстве образовались пробелы, которыми спешат воспользоваться и новые организаторы нестандартных акций протеста, вносящих хаос в городскую жизнь, а главное – нацеленных на расшатывание ситуации в стране.

«Подобные новые «майданные технологии» нужно учитывать. Но в целом в поправках нет ничего, что ограничило бы права организаторов уличных мероприятий, что означало бы «закручивание гаек». Каждый гражданин России имеет право на свободу выражения своего мнения, но с условием его цивилизованности», – подытожил Бочаров.