Ветеран спецназа ФСБ: Поправки к закону о митингах позволят противостоять майданным технологиям

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17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 22:51  |  vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
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Пашинян пока нужен России

«Жду военнослужащих с передовой в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами» Асатур Есаянц/РИА Новости
Нынешние проблемы премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызывают у многих злорадство. Всего за неделю он превратился в политического банкрота – и теперь больше похож не на демократического лидера, а на ненавидимого народом автократа, цепляющегося за власть. Однако именно сейчас сохранение Пашиняна в кресле премьера отвечает интересам России.  Подробности...
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Как «Луноход-1» стал советским ответом Америке

«Луноход-1» остается одним из важнейших символов советских успехов в космосе Б. Борисов/РИА Новости
Ровно полвека назад, 17 ноября 1970 года, произошло одно из знаковых событий XX века – в свое историческое путешествие по поверхности спутника Земли отправился советский «Луноход-1». Этому моменту предшествовала напряженная работа, в ходе которой инженерам и ученым Советского Союза пришлось решить огромное количество сложнейших технических задач. Подробности...
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Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Что ждут от Байдена обиженные Трампом

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
К Джозефу Байдену, объявившему о победе на президентских выборах, с поздравлениями выстроились все, кого Трамп либо обидел, либо вообще называл врагами. Хотя официально победа ещё не объявлена. Подробности...

Врангель упустил шанс отдать Крым евреям

Андрей Самохин, журналист
Мог ли главнокомандующий русской армией в Крыму, генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель удержать полуостров от вторжения Красной армии и создать там долгосрочную «белую республику»? Ровно через сто лет можно поговорить об истории в сослагательном наклонении. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Про стремительно растущий глобальный феномен мужских конкурсов красоты узнала из разговора ребенка с друзьями. Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. Подробности...
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Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Ветеран спецназа ФСБ: Поправки к закону о митингах позволят противостоять майданным технологиям

    17 ноября 2020, 21:35

    Текст: Андрей Самохин

    «В бюджете США заложены гигантские суммы на организацию подрывной работы в России, в том числе с помощью майданных технологий, которые постоянно модернизируются. Мы должны приноравливаться к этим изменениям», – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров. Так он прокомментировал новый законопроект, уточняющий порядок проведения уличных акций.

    «Речь идет о поправках в 54-й Федеральный закон 2004 года, который регламентирует собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. Со времени его принятия прошло 16 лет и коррективы, безусловно, назрели», – сказал первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший офицер спецназа ФСБ «Вымпел», Герой России Вячеслав Бочаров.

    По его мнению, изменения важны для всех сторон: городских властей, дающих разрешения на публичные мероприятия, силовых структур, следящих за порядком их проведения и для самих организаторов митингов, чтобы четко представлять границы законности и снять возникающие неувязки.

    «Все предложенные депутатом Дмитрием Вяткиным поправки разумны и актуальны. Они – всеобъемлющие, касаются взаимодействия всех частей гражданского общества и рассчитаны на годы вперед», – пояснил Бочаров. Особенно приветствует он предложенный запрет «на финансирование публичного мероприятия» из иностранных источников. «У нас давно действует закон об организациях-иностранных агентах, но его нужно корректировать», – призвал Бочаров.

    Эксперт также заметил, что любые публичные уличные акции, участники которых имеют полное право жестко критиковать власть, в конечном счете «должны преследовать конструктивную цель совершенствования нашей страны, а не расшатывание ее основ».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, уточняющий механизм утверждения или подачи заявок на проведение митингов. Законопроект устанавливает места, где нельзя проводить массовые акции, а также регламентирует правила работы журналистов.

    Вяткин предлагает запретить проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных и спецслужб. Вводятся требования к агитации. Так, предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия.

    Еще один законопроект прописывает, что для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.

    «Кстати, наши заокеанские «партнеры» нередко сами разгоняют публичные мероприятия, сажают их организаторов в тюрьму, – напомнил Бочаров. – Сажают людей за любой пустяк, за обычные разговоры. Моя коллега по Общественной палате Мария Бутина отсидела в Штатах примерно за то самое, о чем мы сейчас говорим».

    Замсекретаря ОП считает давно назревшим и запрет проведения акций «на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым спецслужбами и экстренными службами», о чем также говорится в законопроекте Вяткина. «Речь идет не только о зданиях ФСБ и МВД, но и больниц, поликлиник, химзаводов, других объектов повышенной опасности. Ведь под прикрытием большой массы людей экстремистские структуры могут спланировать теракты, угрожающие как самим этим объектам, так и жизни людей», – отметил эксперт.

    Поддерживает Бочаров и поправку, которая запрещает организаторам митинга заранее указывать в своей публичной агитации явно недостоверное число его участников. «Называя завышенное число митингующих, организаторы преследуют свои цели: западные СМИ подхватывают и распространяют затем эти завышенные цифры. Иллюстрируют их фейками: ведь современными видеосредствами можно легко превратить толпу из сотни человек во многие тысячи, это тоже часть майданных технологий», – сказал замсекретаря ОП.

    Если поправки Вяткина вступят в силу, организаторы митингов будут заранее знать, какие штрафы им придется платить за дезинформацию о численности мероприятия.

    По поводу изменений в проведение одиночных пикетов и «протестных прогулок», собеседник указал, что подобные уличные акции, хотя и кажутся на первый взгляд безобидными, могут иметь двоякий характер. Напомнив про одиночные провокации художника Павла Павленского, которые тот устраивал на Красной и Лубянской площадях, Бочаров заметил, что в законодательстве образовались пробелы, которыми спешат воспользоваться и новые организаторы нестандартных акций протеста, вносящих хаос в городскую жизнь, а главное – нацеленных на расшатывание ситуации в стране.

    «Подобные новые «майданные технологии» нужно учитывать. Но в целом в поправках нет ничего, что ограничило бы права организаторов уличных мероприятий, что означало бы «закручивание гаек». Каждый гражданин России имеет право на свободу выражения своего мнения, но с условием его цивилизованности», – подытожил Бочаров.


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