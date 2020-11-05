Суды в Мичигане и Джорджии отклонили иски штаба Трампа Акционист «в образе Христа» задержан на Лубянке 5 ноября 2020, 23:59 Текст: Антон Антонов

В Москве задержан акционист Павел Крисевич, который на Лубянке имитировал распятие Иисуса Христа, сообщил адвокат Сергей Тельнов. Тельнов сообщил, что «это произошло у здания ФСБ», Крисевич «имитировал распятие в образе Христа». По словам адвоката, «сотрудники правоохранительных органов задержали Павла, однако пока неизвестно, куда его повезли и что ему вменяется». Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что мужчина доставлен в ОВД «Китай-город». Источник ТАСС рассказал, что «молодой человек в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие». В 2015 году акционист Петр Павленский поджег входную дверь в здание ФСБ на Лубянке. В 2010 году активисты арт-группы «Война» изобразили на Литейном мосту в Петербурге 60-метровый фаллос, который после развода мостов оказался напротив здания ФСБ.

