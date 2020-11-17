Законопроект по ужесточению требований к митингам внесли в Госдуму

Проект закона по совершенствованию правового регулирования организации, подготовки и проведения публичных мероприятий внес в Госдуму депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Законопроектом предлагается уточнить сроки рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия и предусмотреть продление трехдневного срока такого рассмотрения в случае, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день, передает Regnum.

При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия. При исчислении сроков при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия не будут учитываться день получения уведомления и день проведения мероприятия.

Ряд норм касается работы представителей СМИ на митингах. При осуществлении профессиональной деятельности на публичном мероприятии журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия (распорядительные функции, сбор подписей, участие в принятии решений, использование наглядной агитации и другие), следует из поправок.

Устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым спецслужбами и экстренными службами.

Вводятся требования к агитации. Так, предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия.

Согласно поправкам, решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, а также массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.

Еще один законопроект прописывает, что для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.