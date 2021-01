Текст «расследования» Навальному писали по-английски

Когда я начал читать расследование Навального, обратил внимание, что мне что-то режет глаз. С первых строчек режет. Тогда я включил аудио. Аудио выдало пафос 80 lvl, и тоже легонько (но в меньшей мере, чем глаз), зацепило ухо. Я вернулся к тексту и начал всматриваться в него пристальнее. И вот что получилось.

Цитата: «То, что вы увидите сейчас, – это сокровенная путинская мечта. На ее строительство он потратил 20 лет своего президентства». Стоп! Потратил 20 лет своего президентства? Разве так говорят на великом и могучем? Да нет, так не говорят. Да и «сокровенная путинская мечта» – тоже какое-то неловкое словосочетание. Зато если прогнать этот текст через обратный перевод, получится следующая, целиком и полностью соответствующая английскому языку фраза: «What you will see now isPutin's innermost dream. He spent 20 years of his presidency building it». Может, в оригинале, который кураторы дали Навальному было слово wildest, а не innermost, я не знаю. Но знаю, что в английском языке приведенная фраза видится вполне органично.

Читаем дальше. Цитата: «Существует одно место, попав куда, можно понять о Владимире Путине все. Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек – от неизвестных охранников, садовников и строителей» ...

Стоп! Существует одно место? Можно понять все??? Опять же, давайте признаем, что в русском языке подобное сочетание слов не приветствуется. Если только вы не школьник, переводящий текст «Ландан из зе кэпитал оф Грэйт Британ». А вот в английской версии этот абзац выглядит так, будто (хотя почему, будто?) был написан в Лэнгли или в отделении МИ-6.

Смотрим: «There is one place where you can understand everything about Vladimir Putin. This is the most protected place in Russia, in fact a state within a state, and this is Putin's biggest secret. Which is protected by hundreds, even thousands of people – from unknown guards, gardeners and builders».

Отмечу, что речь идет об автопереводе! Не о литературном переводе, который наверняка устранил бы минимальные неуклюжести в тексте. Известная цитата про «склад грязи» (про него в конце) меня зацепила даже не этим. Нет, меня она зацепила абсолютной тупостью переводчика. Причем я говорю не об автопереводчике.

Цитата: «справа – дверь и самое неоднозначное помещение в путинском дворце. На плане оно обозначено как «кальянная». И все бы ничего, но в «кальянной» ни одного окошка, зато почему-то есть сцена, гримерная, софиты, а еще на плане отмечено что-то очень похожее на шест».

Не буду просвещать мурзилок, что в настоящих турецких кальянных как раз не было ни окон, ничего. Но все же на секунду задуматься над тем, что Путин вообще не курит и очень не любит курящих, они не могли. В конце концов, это сильно вредит их картине мира, а значит, несущественно. Однако для нас существенно то, что кальянную они опять же «перевели» из английской версии слова «Lounge» – комната отдыха. Вот так, банальное нежелание объяснять несоответствие (Путин и курение) привело к тому, что пришлось выворачиваться наизнанку, объясняя наличие шеста и софитов в так называемой кальянной. Или же все проще, и мурзилки по аналогии с московскими ланжами даже не стали забивать слово в переводчик.

Смотрим дальше. Фраза «этот человек в своей тяге к богатству совершенно спятил», является чистым вариантом обратного английского перевода: «this man, in his desire for wealth, has gone completely mad». Потому как «в своей тяге к богатству» – это что-то совершенно не русское по звучанию. Не знаю, что за слово было в английском оригинале «need for, desire for, thirst for» или «craving for», но это и не важно. Важно то, что это нормально и даже хорошо звучит по-английски и ужасно – по-русски.

Шажок вперед. Цитата: «Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как прямо сейчас и последние 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец». Шта??? «Дается самая большая взятка в истории». Это как вообще? Это по-каковски? Ой, пардон, это опять вполне стройная англоязычная конструкция «the biggest bribe in history is being given». Прошу прощения, недоглядел. Все в порядке.

Ступаем на тонкий лед. Цитата: «Когда Владимир Владимирович пришел в гости к Игорю Ивановичу, он поинтересовался, сколько метров в его апартаментах». Хех! Ну серьезно? Владимира Владимировича могло хоть на секунду в 90-х годах расстроить наличие у Игоря Ивановича на несколько квадратных метров большей жилплощади В АПАРТАМЕНТАХ, по сравнению с его собственной КВАРТИРОЙ? Только прямой туповатый перевод может не прояснить разницу между апартаментами и квартирой (пока еще не стертой разницей). Для тех, кто не в теме, сообщу – в квартире можно прописаться. В апартаментах – нет. Но если предположить, что перед нами опять-таки автоматический перевод с английского, все становится на места.

Еще цитатка, которую я, правда, не смог так сразу вот переиначить на английский, но, надеюсь вы мне поможете: «сложилось такое ощущение, как будто он хотел убить Сечина метким выстрелом в голову». Убить выстрелом в голову. Это что – милицейский протокол? Да нет, просто опять-таки перевод с английского на русский, выполненный мурзилками.

Ну и напоследок – про «склад грязи». Цитата: «Гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. Очень нам понравился «склад грязи» – 18 квадратных метров».

Понятно, что речь шла не о «складе грязи», а о слове mudroom – прихожая. Прихожая на 18 метров – куда лучше, чем тупой перевод «склад грязи», который выдает гугл-переводчик словам mud room. Забавно, что обратный перевод через «Яндекс» выдал вариант «dirt warehouse» – это дословно. А вот вариант перевода mudroom через «Яндекс» дал бы нам «грязелечебницу». Что было бы воспринято куда лучше, чем «склад грязи», который как раз и дал всем нам однозначное понимание того, что Навальный получил свой текст от англоязычных товарищей, скорее всего, из ЦРУ или от МИ-6. Но оригинал текста был на английском.

И это – без вариантов.

Источник: Блог Павла Данилина