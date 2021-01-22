Текст «расследования» Навальному писали по-английски

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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ

Стратегические ядерные вооружения могут ввести в рамки на ближайшие пять лет Максим Блинов/РИА Новости
Новое руководство Белого дома и Пентагона совершило резкий поворот в затянувшейся истории спасения договора СНВ-3 о сокращении наступательных вооружений. После того, как Трамп практически похоронил ядерный договор с Россией, команда Байдена пообещала его продлить – и не на год, как компромиссно предлагала Москва, а сразу на пять лет. Что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности? Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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Вакцина от коронавируса заново разделила мир

Самые бедные получат вакцину от коронавируса, скорее всего, самыми последними Ken Ruinard/Reuters
Россия оказалась в числе немногих стран мира, имеющих редкую по сегодняшним дням привилегию: доступ к вакцине от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу – большинство населения планеты никаких перспектив вакцинации от коронавируса не имеет. Какие последствия будет иметь эта проблема и можно ли с нею справиться? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Текст «расследования» Навальному писали по-английски

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Когда я начал читать «разоблачение» Навального, обратил внимание, что мне что-то режет глаз. С первых строчек режет. Послушал аудио. Вернулся к тексту и начал всматриваться в него пристальнее. И вот что получилось. Подробности...
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Куда бежать из соцсетей

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Быть вне соцсетей – роскошь, позволительная разве что знаменитым писателям или президентам. Да и они там с удовольствием сидят, наслаждаясь силой публичности, управляя общественным мнением. Подробности...
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Как Байден повлияет на отношения России с соседями

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Постсоветское пространство останется местом разногласий России и США. Для России регион – пространство реализации национальных интересов, что прямо записано в российских доктринальных документах. Для США – место сдерживания России и Китая. Подробности...
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Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Павел Данилин

    Текст «расследования» Навальному писали по-английски

    Павел Данилин
    политолог
    		22 января 2021, 14:50

    Когда я начал читать расследование Навального, обратил внимание, что мне что-то режет глаз. С первых строчек режет. Тогда я включил аудио. Аудио выдало пафос 80 lvl, и тоже легонько (но в меньшей мере, чем глаз), зацепило ухо. Я вернулся к тексту и начал всматриваться в него пристальнее. И вот что получилось.

    Цитата: «То, что вы увидите сейчас, – это сокровенная путинская мечта. На ее строительство он потратил 20 лет своего президентства». Стоп! Потратил 20 лет своего президентства? Разве так говорят на великом и могучем? Да нет, так не говорят. Да и «сокровенная путинская мечта» – тоже какое-то неловкое словосочетание. Зато если прогнать этот текст через обратный перевод, получится следующая, целиком и полностью соответствующая английскому языку фраза: «What you will see now isPutin's innermost dream. He spent 20 years of his presidency building it».  Может, в оригинале, который кураторы дали Навальному было слово wildest, а не innermost, я не знаю. Но знаю, что в английском языке приведенная фраза видится вполне органично.

    Читаем дальше. Цитата: «Существует одно место, попав куда, можно понять о Владимире Путине все. Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек – от неизвестных охранников, садовников и строителей» ...

    Стоп! Существует одно место? Можно понять все??? Опять же, давайте признаем, что в русском языке подобное сочетание слов не приветствуется. Если только вы не школьник, переводящий текст «Ландан из зе кэпитал оф Грэйт Британ». А вот в английской версии этот абзац выглядит так, будто (хотя почему, будто?) был написан в Лэнгли или в отделении МИ-6.

    Смотрим: «There is one place where you can understand everything about Vladimir Putin. This is the most protected place in Russia, in fact a state within a state, and this is Putin's biggest secret. Which is protected by hundreds, even thousands of people – from unknown guards, gardeners and builders».

    Фото: Алексей Навальный/YouTube

    Отмечу, что речь идет об автопереводе! Не о литературном переводе, который наверняка устранил бы минимальные неуклюжести в тексте. Известная цитата про «склад грязи» (про него в конце) меня зацепила даже не этим. Нет, меня она зацепила абсолютной тупостью переводчика. Причем я говорю не об автопереводчике.

    Цитата: «справа – дверь и самое неоднозначное помещение в путинском дворце. На плане оно обозначено как «кальянная». И все бы ничего, но в «кальянной» ни одного окошка, зато почему-то есть сцена, гримерная, софиты, а еще на плане отмечено что-то очень похожее на шест».

    Не буду просвещать мурзилок, что в настоящих турецких кальянных как раз не было ни окон, ничего. Но все же на секунду задуматься над тем, что Путин вообще не курит и очень не любит курящих, они не могли. В конце концов, это сильно вредит их картине мира, а значит, несущественно. Однако для нас существенно то, что кальянную они опять же «перевели» из английской версии слова «Lounge» – комната отдыха. Вот так, банальное нежелание объяснять несоответствие (Путин и курение) привело к тому, что пришлось выворачиваться наизнанку, объясняя наличие шеста и софитов в так называемой кальянной. Или же все проще, и мурзилки по аналогии с московскими ланжами даже не стали забивать слово в переводчик.

    Смотрим дальше. Фраза «этот человек в своей тяге к богатству совершенно спятил», является чистым вариантом обратного английского перевода: «this man, in his desire for wealth, has gone completely mad». Потому как «в своей тяге к богатству» – это что-то совершенно не русское по звучанию. Не знаю, что за слово было в английском оригинале «need for, desire for, thirst for» или «craving for», но это и не важно. Важно то, что это нормально и даже хорошо звучит по-английски и ужасно – по-русски.

    Шажок вперед. Цитата: «Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как прямо сейчас и последние 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец». Шта??? «Дается самая большая взятка в истории». Это как вообще? Это по-каковски? Ой, пардон, это опять вполне стройная англоязычная конструкция «the biggest bribe in history is being given». Прошу прощения, недоглядел. Все в порядке.

    Ступаем на тонкий лед. Цитата: «Когда Владимир Владимирович пришел в гости к Игорю Ивановичу, он поинтересовался, сколько метров в его апартаментах». Хех! Ну серьезно? Владимира Владимировича могло хоть на секунду в 90-х годах расстроить наличие у Игоря Ивановича на несколько квадратных метров большей жилплощади В АПАРТАМЕНТАХ, по сравнению с его собственной КВАРТИРОЙ? Только прямой туповатый перевод может не прояснить разницу между апартаментами и квартирой (пока еще не стертой разницей). Для тех, кто не в теме, сообщу – в квартире можно прописаться. В апартаментах – нет. Но если предположить, что перед нами опять-таки автоматический перевод с английского, все становится на места.

    Еще цитатка, которую я, правда, не смог так сразу вот переиначить на английский, но, надеюсь вы мне поможете: «сложилось такое ощущение, как будто он хотел убить Сечина метким выстрелом в голову». Убить выстрелом в голову. Это что – милицейский протокол? Да нет, просто опять-таки перевод с английского на русский, выполненный мурзилками.

    Ну и напоследок – про «склад грязи». Цитата: «Гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. Очень нам понравился «склад грязи» – 18 квадратных метров».

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    Понятно, что речь шла не о «складе грязи», а о слове mudroom – прихожая. Прихожая на 18 метров – куда лучше, чем тупой перевод «склад грязи», который выдает гугл-переводчик словам mud room. Забавно, что обратный перевод через «Яндекс» выдал вариант «dirt warehouse» – это дословно. А вот вариант перевода mudroom через «Яндекс» дал бы нам «грязелечебницу». Что было бы воспринято куда лучше, чем «склад грязи», который как раз и дал всем нам однозначное понимание того, что Навальный получил свой текст от англоязычных товарищей, скорее всего, из ЦРУ или от МИ-6. Но оригинал текста был на английском.

    И это – без вариантов.

    Источник: Блог Павла Данилина


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