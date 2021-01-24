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Захарова пообещала ответ Москвы на публикации посольства США о незаконных акциях в России
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Москва ответит на публикации дипломатов США о незаконных акциях в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы, безусловно, будем на это отвечать», – заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Она напомнила о заявлении российского МИД, прозвучавшем накануне, в котором говорилось, что американским дипломатам «придется объясняться в министерстве иностранных дел и за поведение посольства США в Москве, и за заявления, которые звучали по линии госдепартамента». По ее словам, «разбираться-то будем и дальше». «Потому что это только вершина айсберга – то, что публиковали официальные структуры США и те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран», – отметила дипломат.
Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях.
В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
МИД резко ответил посольству США на комментарий о незаконных акциях
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МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям в России, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.
Ранее американское посольство США в России на фоне сообщений о незаконных акциях, заявило, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах».
«Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МИД Росии.
В ведомстве особо подчеркнули, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало «своих граждан к мирным протестам», не осудило убийства пяти человек в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В МИД добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее «преступным нападением».
«Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию». Лицемерие – инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», – подчеркнули в МИД России.
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Напомним, 6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции
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Водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил источник.
Инцидент произошел на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции. На Трубной площади участники мероприятия забросали автомобиль с мигалкой и номерами АМР, которые выдаются органам власти, снежками.
«Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», – сказал источник РИА «Новости».
В связи с инцидентом пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила, что в ведомстве просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованный акции.
«Пользуясь случаем мы просим водителей нашего транспортного цеха по возможности выбирать пути объезда и планировать свой маршрут, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированного мероприятия в свой адрес», – цитирует РИА «Новости» Крылову.
Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу. «Водители исполняют свои обязанности. Страшно видеть акты агрессии к людям, которые просто выполняют свою работу», – добавила Крылова.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
МИД прокомментировал фейк Reuters о численности незаконной акции в Москве
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МИД прокомментировал публикацию Reuters, в которой говорится, что на несогласованную акцию в Москве якобы собралось «40 тыс. человек».
Ранее агентство Reuters сообщило, что, по данным его корреспондентов, в несогласованной акции в Москве якобы участвуют «по меньшей мере 40 тыс. человек».
«Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?» – говорится в комментарии МИД России в Facebook.
В ведомстве также напомнили об официальной цифре в 4 тыс. человек, которую привела полиция.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Под посольством России в Киеве произошел конфликт на акции
Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства России в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции.
«Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства России в Киеве.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Рогозина заблокировали в Facebook за ответ Макфолу
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Аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали после его комментария на странице бывшего посла США в России Майкла Макфола, об этом сообщил сам руководитель госкорпорации.
«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», – заявил Рогозин РИА «Новости».
Рогозин комментировал высказывание Макфола в соцсетях на тему демократии и либерализма в России, в которых бывший американский дипломат назвал Россию «Свободной Навальнией».
«Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали «бензоколонкой», теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. М-да. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте», – говорилось в комментарии Рогозина. На данный момент он удален.
Ранее Twitter блокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. Аккаунт российской вакцины блокировали из-за возможной попытки взлома.
7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт.
Москва предупредила посольство США о последствиях за подстрекательство
МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook. По сути, как отметили в МИД, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних.
«Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что руководству посольства США «предстоит серьезный разговор в МИД России».
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав».
В Москве завершились несанкционированные акции. По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах 23 января, заявила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».
Посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах, призвав американцев избегать их. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. МИД России, комментируя это, заявил, что любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.
Как отметила Захарова, посольство не только опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю.
«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», – написала официальный она на своей странице в Facebook.
В связи с этим Захарова предупредила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России – прим. ВЗГЛЯД)».
Посольство США в Москве, между тем, прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении в Twitter посольства США в России.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Захарова заявила, что дипломаты США в России будут вызваны в МИД
Дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль». «Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», – отметила дипломат.
Кроме того, Захарова заявила, что публикации посольства США в Москве о незаконных акциях в России – это «чистой воды вмешательство» во внутренние дела России.
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
В Москве завершились несанкционированные акции. По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
В Совфеде отреагировали на провокацию посольства США в России
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Американское посольство в Москве уже не в первый раз пытается направить незаконные демонстрации на Кремль и администрацию президента РФ, этому надо положить конец, заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Я не собираюсь даже гадать, как поступили бы американцы: что они бы восклицали и какие меры приняли бы по отношению к нашему посольству, если бы оно повело себя аналогично американскому в Москве во время незаконных демонстраций в Вашингтоне – просто потому, что наши дипломаты никогда подобным не занимались», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Климов. «Даже допускать такое – контрпродуктивно», – добавил он. «Вообще мне не нравится, что мы иногда идем по той повестке, которую нам навязывают», – подчеркивает сенатор.
Он напоминает, что американское посольство поступает так не впервые: два года назад в ситуации аналогичных неразрешенных митингов протеста в Москве они предлагали протестующим маршруты движения даже на русском языке. «Причем им не терпится, чтобы люди, участвующие в этих противоправных акциях в столице, поворачивали либо к Кремлю, либо к комплексу зданий администрации президента. Американцам уже разъясняли, что так делать нельзя. Они отвечали тогда, что указывают эти маршруты, дескать, для того, чтобы их граждане не попали в Москве в сложную ситуацию во время таких шествий. Понятно, что это объяснение не выдерживает никакой критики: ведь они прямо печатают маршруты для демонстрантов, а не подсказывают своим гражданам, куда тем лучше не ходить», – подчеркнул Климов.
Собеседник отметил, что в этот раз организаторы и координаторы незаконной демонстрации даже и не собирались направлять людей в сторону Кремля – американское посольство прямо-таки навязывало им этот маршрут. «Таким образом, это может рассматриваться как провокация, когда подливают масла в огонь. И то, что рекомендации были на английском языке, никоим образом их не извиняет: в Москве многие читают по-английски», – отметил сенатор.
Он обратил также внимание на то, что ни одно из других иностранных посольств в российской столице не позволило себе ничего подобного. «Они не хотят вмешиваться в наши внутренние дела или, по крайней мере, демонстрировать вмешательство. А их американские коллеги сделали это демонстративно, при том, что неоднократно получали уже предупреждения от нашего МИДа», – констатировал Климов.
«Что последует с нашей стороны в этот раз? – размышляет он. – Инструментарий для жесткого ответа у Российской Федерации, разумеется, есть. Все разъяснения американцам, конечно, будут сделаны. Но реакция в таких случаях всегда должна быть соразмерна содеянному и учитывать политические реалии. Мое экспертное мнение таково: в США сейчас идет смена руководства Госдепа и других органов власти. Демократы в свое время подставили Трампа: принимая президентство, он оказался на пике дипломатического скандала с Россией со взаимной высылкой дипломатов, который оставила ему, уходя, администрация Обамы. Здесь ситуация похожая: на президентской «пересменке» меняется в том числе внешнеполитический блок: послы и те, кто их курирует в Госдепе. Поэтому Белый дом вполне может сослаться на то, что нынешний посол – не их креатура и они за его действия не отвечают. С этой логикой в формальной плоскости трудно спорить. Поэтому и самые жесткие решения, возможно, не стоит сейчас принимать», – отмечает Климов, еще раз подчеркивая, что это его личная, экспертная оценка.
«Благодаря отличным действиям правоохранительных органов и властей Москвы, провокация со стороны американского посольства не удалась: никто из демонстрантов в сторону Кремля или АП не пошел. Тем не менее оставлять эту провокацию без ответа нельзя. Сейчас на Смоленской площади готовят ответ, и я уверен, что он будет соразмерным, учитывающим все обстоятельства, но и достаточно жестким. Мы же, со своей стороны, должны довести до всех наших партнеров, что такого рода негодная практика по отношению к Российской Федерации со стороны посольства США существует и что она недопустима», – резюмировал Климов.
Уже сообщалось, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль».
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
Сообщается, что команда избранного президента Джо Байдена попросила действующего посла США в России Джона Салливана остаться на посту главы американской дипмиссии.
Несанкционированная акция в Москве завершилась
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Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная».
Участники акции покинули площадь, все выходы на нее перекрыты полицейскими. Небольшая группа протестующих собралась у входа на станции метро «Тверская» и «Пушкинская». Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная», на данный момент по дорогам рядом спокойно ездят машины, но сквер еще закрыт на вход, машины силовиков уезжают от места, где ранее были столкновения с протестующими. От «Трубной» уезжают машины полиции и автобусы с силовиками, в то же время часть бойцов ОМОН остается на месте, передает РИА «Новости».
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального не оправдали надежд организаторов.
В Черное море зашел эсминец США «Дональд Кук»
Силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США «Дональд Кук», зашедшим в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Напомним, американский ракетный эсминец «Дональд Кук» с управляемым ракетным оружием входил в акваторию Черного моря 23 ноября. Корабль находился там до 4 декабря. Минобороны России сообщало, что Черноморский флот России следит за действиями эсминца. Ранее этот корабль дважды посещал грузинские порты, в том числе в прошлом году. Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды.
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Всех задержанных на несанкционированном митинге в Москве подростков отпустили
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Задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы несовершеннолетних отпустили домой после приезда родителей, сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
«Всех несовершеннолетних, задержанных в ходе участия в несанкционированной акции 23 января, отпустили из отделений полиции после приезда их родителей. Никого из детей не держали там», – сказала омбудсмен РИА «Новости».
Она добавила, что за медицинской помощью никто из задержанных не обращался, травм у несовершеннолетних не зафиксировано.
Ранее детский омбудсмен России Анна Кузнецова сообщала, что, по предварительным данным, в российских регионах задержали порядка 300 подростков, в том числе в Москве – около 70, в Петербурге – около 30.
Напомним, Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу.
В Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Протестующие перекрыли движение на Цветном бульваре и Садовом кольце
Участники несанкционированной акции в Москве продолжают перекрывать движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца, сообщил департамент транспорта столицы.
«Участники несанкционированных акций продолжают перекрывать движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца. Это блокирует работу наземного транспорта и движение личных автомобилей. По возможности избегайте поездок в эти районы», – сообщается в Telegram-канале дептранса.
Ранее дептранс сообщал, что на Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, М1 и 15.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
В Евросоюзе прокомментировали несанкционированные акции в России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал незаконные акции в России, отметив, что с беспокойством следит за событиями.
«Я с беспокойством слежу за разворачивающимися в России событиями. Сожалею о массовых задержаниях, непропорциональном применении силы, отключениях интернета и мобильной связи», – написал Боррель в своем аккаунте в Twitter.
Он также напомнил, что в понедельник на Совете глав МИД ЕС в Брюсселе будут обсуждаться «дальнейшие шаги» по отношению к России.
Ранее сообщалось, что в Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная».
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
В Петербурге возбудили дело по факту нападения на сотрудников ДПС
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения на Сенатской площади на сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), охранявших общественный порядок на незаконной акции в центре города, сообщили в СУ СК России по региону.
«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – говорится в сообщении управления.
Отмечается, что неустановленный мужчина днем 23 января на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга, в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок, нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт. «Мужчина, убегая с места происшествия, также ударил коллегу пострадавшего, который попытался его задержать, и скрылся среди митингующих граждан. В настоящее время проводятся активные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, создана следственно-оперативная группа», – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.