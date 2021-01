Байден усомнился в утверждении импичмента Трампу Сенатом США Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров России и США 26 января 2021, 07:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре американского лидера и президента России Владимира Путина. «Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает – важно все», – гаписал Пушков в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что особенную важность подобные условности приобретают из-за настроя, с которым новый глава государства пришел в Белый дом, и его слов о России как о «враге США». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками».

Путин прокомментировал «расследование» про «дворец» 25 января 2021, 15:05

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это. «Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости». При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. В Германии потребовали от России разъяснений по поводу «дворца» Путина 25 января 2021, 09:04

Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес президента Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце Путина, передает Deutsche Welle. «Если обвинения не соответствуют действительности, российское правительство может разъяснить это своим гражданам вместо того, чтобы задерживать их», – сказал он. Затхофф отметил, что Путин «всегда называл борьбу с коррупцией своей целью». Вместе с этим он выступил против введения новых санкций в отношении России: «Разрыв экономических отношений не решает проблему», – подчеркнул он. Кроме того, Затхофф отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста блогера Алексея Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом». Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на фоне заявлений Путина 25 января 2021, 17:17 Текст: Елена Мирошниченко

На заявлениях президента России Владимира Путина об интересе к виноделию акции «Абрау-Дюрсо» растут на Мосбирже на 10%, свидетельствуют данные торгов. Акции росли на 10,83% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 220 рублей за бумагу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи. Ранее Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать в эту отрасль. «Я бы когда-нибудь этим позанимался - не как бизнесом, а как видом деятельности. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права», – рассказал президент. Заявление прозвучало в рамках онлайн-беседы со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества. Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. В конце 2020 года вина «Абрау-Дюрсо» возглавили рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей, который ежегодно составляет Роскачество. Стоит отметить, что первое место «Абрау-Дюрсо» занимает третий год подряд. МИД выразил протест послу США 25 января 2021, 14:15

Фото: ADRIANO MACHADO/Reuters

Текст: Алина Назарова

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил протест послу США в Москве Джону Салливану в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном, и американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. По ее словам, до сведения американского посла было доведено, что Москва рассматривает эти материалы, а также заявление Госдепартамента США, как прямое вмешательство во внутренние дела России. «Было указано американскому дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм», – сказала Захарова. В субботу посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Путин указал на опасность незаконных акций протеста 25 января 2021, 15:46

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами, выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен, заявил президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции. «Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», – сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. По его словам, в своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, «когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения», передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что правоохранительные органы во время акций протеста также должны действовать только в рамках закона. «Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государства, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона», – сказал Путин. Он выразил надежду, что удастся «таким образом двигаться дальше», передает ТАСС. Также Путин назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. «Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних», – сказал Путин, отметив, что «террористы так поступают», когда «впереди себя гонят женщин и детей». Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. МИД решил направить США ноту из-за распространения антироссийских фейков 25 января 2021, 18:32

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Россия направит США ноту в связи с участием американских интернет-гигантов в массовом распространении фейков, связанных с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний – это и соцсети, и видеохостинги – в распространении фейков. Причем это не единичный случай, это массовое распространение фейков», – сказала Захарова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС. Она указала, что наряду с массовым распространением фейков американские платформы блокируют аккаунты, связанные с Россией, в том числе официальные. «Этот странный симбиоз вызывает не просто озабоченность, он находится вне правовых норм и правил», – добавила дипломат. Накануне Захарова отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом она подчеркнула, что, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации. Напомним, рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января. На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Путин рекомендовал законодательно запретить отождествление СССР с нацистской Германией 25 января 2021, 19:36

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. «Рекомендовать Государственной думе при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2021 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вопрос о законодательных мерах по запрету на отождествление СССР и фашистской Германии подняла глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания с президентом. Глава государства согласился с предложением, но отметил, что запрет необходимо вводить аккуратно, и разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом», передает ТАСС. Ямпольская разработала соответствующий проект закона, он еще не внесен в Госдуму. Инициатива предлагает запретить публичные высказывания или публикации, в которых содержится «приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси». 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР. Владимир Путин указал, что такие «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», так как являются проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил недоумение и возмущение в связи с обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Пушков призвал отказаться от попыток понравиться Западу 25 января 2021, 08:28

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Алина Назарова

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что в России слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят в западных странах, и призвал прекратить попытки понравиться США и Западу. «У нас, в России, слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. Краткое высказывание бывшей помощницы Трампа о России становится на полдня одной из главных новостей в стране, а статья в не самой влиятельной газете повсеместно цитируется на все лады. Это пережиток конца 1980–1990-х, когда главной целью стало одно – понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом. Уже пора и понять: Западу мы не понравимся», – написал Пушков в Telegram-канале. По словам сенатора, бессмысленно осуждать двойные стандарты Запада в отношении России, они сохранятся и даже ужесточатся. «Единого стандарта не будет. А продолжая мерить себя их мерилами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность. Словно они – судьи, они выносят оценки, а мы – подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать», – добавил Пушков. Он указал, что после недавних событий в США, окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры, США более не могут восприниматься как судьи. «У них нет на это ни морального, ни политического права. Даже если они по инерции продолжают играть эту роль, мы не должны по инерции ее принимать. Мы имеем права на собственные критерии и собственные оценки своих действий. Некогда магический фонарь демократического Запада – и особенно США – затухает. Демократии там остается все меньше. После лета погромов и осени скандальных выборов магии уже вообще не осталось. Света – тоже», – заключил Пушков. Ранее сенатор Пушков заявил, что разочарование американцев администрацией нового президента США Джозефа Байдена будет только расти. Байден оценил влияние разногласий с Россией на продление ДСНВ 26 января 2021, 00:32

Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Наличие разногласий и противоречий между Россией и США не является поводом для отказа от продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Я нахожу, что мы [в новой администрации США] можем и действовать во взаимных интересах наших стран (как в случае с новым ДСНВ), так и ясно давать понять России, что мы чрезвычайно обеспокоены ее поведением, будь то в случае с [блогером Алексеем] Навальным, [предполагаемой хакерской атакой через программное обеспечение компании] SolarWinds или [неподтвержденными] сообщениями о денежных вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», – приводит текст заявления Байдена ТАСС. Глава американской администрации напомнил, что разведывательным ведомствам США дано поручение подготовить новую оценку, касающуюся России. «Я попросил соответствующие ведомства, чтобы они тщательно меня проинформировали по всем этим вопросам, чтобы мне предоставили обновленную информацию», – сказал Байден. «И я без колебаний буду затрагивать эти [проблемные] вопросы [в диалоге] с россиянами», – заверил 46-й президент США. Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Путин заявил о попытках извне помешать гражданскому авиастроению в России 25 января 2021, 15:38 Текст: Евгения Шестак

Иностранные государства «вставляют палки в колеса» развитию российского гражданского авиастроения, в том числе при помощи санкций, заявил президент Владимир Путин. «Гражданское авиастроение в России развивается. Другие страны стараются нам мешать, я уже об этом говорил. Вот создается у нас среднемагистральный самолет МС-21. Чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют с помощью тех же санкций», – цитирует ТАСС президента. В декабре самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем. Путин назвал самолет Ил-114-300 совершенно новым лайнером, а его первый полет – важнейшим событием для отечественного авиастроения. Названа дата первого с 2009 года выступления Путина на форуме в Давосе 25 января 2021, 16:52 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 27 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Давос подтверждаю 27 числа», – передает сообщение Пескова РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что выступление Путина на форуме будет публичным. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме. Путин в последний раз выступал на международном экономическом Давосском форуме в 2009 году. Всемирный экономический форум проводится ежегодно в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. Захарова заявила о старте практической работы по продлению ДСНВ 25 января 2021, 17:48 Текст: Абдулла Шакиров

Россия и США начали практическую работу на уровне экспертов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». «Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», – передает слова Захаровой РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В Кремле заявили, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения. Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны 25 января 2021, 22:45 Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на фоне пандемии принял решение сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии», – приводит слова Псаки ТАСС. «В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты [вируса], не время снимать ограничения на международные поездки», – добавила пресс-секретарь Белого дома. Как отметила Псаки, в связи с тем, что в ЮАР обнаружен более заразный штамм коронавируса, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения. Кроме того, начиная со вторника приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус, добавила пресс-секретарь Белого дома. Напомним, в прошлый вторник 45-й президент США Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в Соединенные Штаты для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В декабре 2020 года Трамп выступил против введения жестких ограничительных мер в США в связи с распространением коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог: Российские правоохранители обращаются с участниками протестов мягче иностранных коллег 25 января 2021, 18:15

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

Участникам несанкционированных акций протеста в Европе и азиатских странах грозит от пяти лет лишения свободы. А в США манифестанты и вовсе обвиняются в терроре. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя прошедшие в России протестные акции. По его мнению, наше законодательство о проведении митингов и шествий является одним из самых либеральных в мире. «Если сравнивать российские и зарубежные правила проведения митингов и шествий, то наши окажутся едва ли не самыми мягкими в мире, – заявил первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. – Участникам таких акций в США, например, грозят реальные тюремные сроки – до 10 лет лишения свободы и штрафы с тремя-четырьмя нулями. При отягчающих же обстоятельствах: насильственных действиях со стороны демонстранта, а тем более при нападении на полицейских – сроки могут возрасти до нескольких десятков лет, а штрафы измеряться в колоссальных суммах». Можно привести многочисленные примеры из судебной практики США, когда «за призывы к государственному перевороту, опубликованные в социальных сетях, человек признавался террористом и отправлялся на долгий срок в тюрьму», отметил Данюк. «После так называемого штурма Капитолия возбуждено очень много уголовных дел. Хотя судебные процессы еще не состоялись, многим манифестантам, попавшим в здание американского парламента, грозят обвинения в терроре и огромные сроки вплоть пожизненного», – рассказал Данюк. При этом он отметил, что аресты участников движения Black Lives Matter, в том числе и участников погромов, напротив, часто заканчивались освобождением, поскольку местные власти сочувствовали погромщикам, смотрели сквозь пальцы на факты их преступлений, надеясь использовать их в борьбе с президентом Трампом. «Что касается стран западной Европы, то в Великобритании зачинщиков митингов, где прозвучат призывы к массовым беспорядкам, также могут посадить на 10 лет, в Германии – на 6 лет. Во Франции, где в целом более либеральное законодательство, участников несанкционированных манифестаций могут, тем не менее, отправить в тюрьму на срок до 5 лет и присудить штраф до 75 тыс. евро, – указал Данюк. – В Латвии за призывы к свержению власти тоже можно сесть на 5 лет». «Я не говорю уже про такие страны, как Вьетнам или Турция, где человеку, уличенному в публичных призывах к смене государственного строя, грозит очень долгое заключение, дольше, чем в Великобритании», – добавил эксперт. По словам политолога, в других азиатских странах законы еще строже. «В Сингапуре, который тоже часто ставят в пример, многие демонстранты за участие в мероприятиях подобных тем, что произошли у нас в выходные, не отделались бы административными делами и небольшими штрафами. Они угодили бы за решетку на 7 лет», – говорит он. Как подчеркнул Данюк, также есть также сильные отличия в инструкциях, которые получают правоохранительные органы России и других стран на случай, если возникает необходимость разгона незаконных акций. «На кадрах разгона несанкционированных шествий в Германии видно, как правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, дубинки, резиновые пули. Если сравнить это с теми точечными задержаниями, которые происходили у нас в субботу, становится понятно, насколько корректными, за исключением некоторых случаев, были действия нашей полиции», – считает собеседник. «В этом смысле наша страна – образец либерального подхода к своим согражданам. К слову, это не всегда правильно, как мне лично кажется», – заключил собеседник. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тысяч человек. По итогам в столице возбуждено четыре уголовных дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Путин рассказал о вероятных планах на будущее в виноделии 25 января 2021, 16:40 Президент России Владимир Путин заявил, что когда-нибудь в будущем мог бы работать советником в области виноделия. Путин провел онлайн-беседу со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества, один из студентов попросил прокомментировать опубликованный в YouTube фильм о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике, сообщает ТАСС. «Из всего, что я там увидел, я заинтересовался только одним – не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Это хороший вид деятельности, благородный. Один из моих хороших знакомых со своим партнером занимается небольшим предприятием», – сказал Путин. Он также подчеркнул, что занялся бы виноделием не как бизнесом, а как видом деятельности. «У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». <...> Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», – пояснил Путин. Ранее Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.