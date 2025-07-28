Путин с Нетаньяху обсудили Иран и Сирию

Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху

Tекст: Валерия Городецкая

О деталях переговоров между Путиным и Нетаньяху сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили приверженность исключительно мирному разрешению кризисов.

Особое внимание российская сторона уделила необходимости поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин подчеркнул значимость укрепления внутриполитической стабильности в Сирии при обеспечении прав всех этноконфессиональных групп.

В свете обострения ирано-израильских отношений была обозначена готовность России содействовать поиску переговорных решений по иранской ядерной программе. Лидеры договорились поддерживать дальнейший диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки.

Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся в мае. В ходе беседы они отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.