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    В Москве начали демонтаж скульптуры «Большая глина № 4» Фишера
    Путин с Нетаньяху обсудили Иран и Сирию
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    Пассажиров «Аэрофлота» начали пересаживать на рейсы «России» и «Победы»
    Власти Германии отреагировали на планы России модернизировать ВМФ
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    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов По «мосту Трампа» в Закавказье могут прийти солдаты НАТО

    Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.

    4 комментария
    28 июля 2025, 18:57 • Новости дня

    Путин с Нетаньяху обсудили Иран и Сирию

    Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

    О деталях переговоров между Путиным и Нетаньяху сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили приверженность исключительно мирному разрешению кризисов.

    Особое внимание российская сторона уделила необходимости поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин подчеркнул значимость укрепления внутриполитической стабильности в Сирии при обеспечении прав всех этноконфессиональных групп.

    В свете обострения ирано-израильских отношений была обозначена готовность России содействовать поиску переговорных решений по иранской ядерной программе. Лидеры договорились поддерживать дальнейший диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки.

    Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся в мае. В ходе беседы они отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    28 июля 2025, 08:49 • Новости дня
    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»

    Le Parisien сообщила о спуске на воду российского «подводного монстра» «Князь Пожарский»

    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» водоизмещением 24 тыс. тонн и с 16 баллистическими ракетами официально вошел в состав российского флота, сообщила французская газета Le Parisien.

    Издание пишет, что новая атомная подводная лодка четвертого поколения «Князь Пожарский» должна стать «российской силой грядущих десятилетий».

    Новый атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» был введен в состав Военно-морского флота России на верфи в Северодвинске, пишет Le Parisien. Церемония прошла в присутствии президента Владимира Путина, что подчеркивает важность события для военного руководства страны.

    В своем выступлении Владимир Путин заявил: «С этим проектом мы обеспечим безопасность и национальные интересы России в Мировом океане. В этом не должно быть никаких сомнений». По словам президента, «Князь Пожарский» стал пятым серийным носителем баллистических ракет проекта «Борей-А», переданным флоту за последние шесть лет.

    Издание отмечает, что 24-тысячетонный «монстр» длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 км/ч, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике.

    Он несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с 96 ядерными боеголовками и оснащен современными системами радиоэлектроники, торпед и акустического вооружения. Подлодка названа в честь князя Дмитрия Пожарского, освободителя Москвы в 1612 году.

    Строительство крейсера началось в декабре 2016 года. С момента закладки корабль успешно прошел цикл оснащения и ходовых испытаний, что позволило принять его на вооружение в 2025 году. Программа обновления флота предусматривает ввод еще нескольких подлодок и надводных кораблей до 2036 года.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как формируется новый облик ВМФ России.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Японии резко отреагировало на визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро, подвергнув критике ее заявления по Южным Курилам.

    В заявлении российской дипмиссии отмечается, что Зигмунд фактически солидаризировалась с «местными реваншистами» и позволила себе неприемлемые высказывания по теме южных Курильских островов, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что представитель ФРГ «в свойственной западному меньшинству бесцеремонной манере попыталась влезть в вопросы, не касающиеся ни ее лично, ни государства, которое она представляет». Особое внимание было уделено тому, что поездка и заявления прозвучали в год 80-летия Победы во Второй мировой войне, после которой, как напомнили в посольстве, союзники по «оси» теперь пытаются выставить себя жертвами, игнорируя собственные военные преступления.

    «Вынуждены вновь напомнить тем, кто страдает исторической амнезией, что южные Курильские острова стали неотъемлемой частью территории нашей страны на абсолютно законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны. Это среди прочего зафиксировано в Уставе ООН. Российской суверенитет над этими землями незыблем и не подлежит сомнению», – заявили в посольстве.

    Город Немуро находится на крайнем северо-востоке Хоккайдо и напрямую обращен к южной части Курил, где расположены музей и объекты, связанные с японской кампанией за «возвращение северных территорий».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о смене курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    27 июля 2025, 23:52 • Новости дня
    Ученый Родин предупредил россиян о новых катаклизмах осенью
    Ученый Родин предупредил россиян о новых катаклизмах осенью
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ирма Каплан

    Внезапные перемены погоды и прочие природные аномалии еще покажут себя на территории России грядущей осенью, рассказал доктор физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

    «Осенью нам опять придется готовиться к удару стихии. Это действительно так. Таких явлений будет больше, явления будут учащаться, во всяком случае ближайшие несколько десятилетий», – приводит портал Smotrim слова ученого в эфире «России 1».

    Родин напомнил, если вспомнить прекрасные картины голландских живописцев, на которых люди на коньках катаются в Голландии, то можно задуматься о том, где в  Голландии сейчас встречается лед зимой?

    «То, что зимы в России стали теплее, это действительно так. Особенно это, кстати, заметно в арктических широтах. Вообще, наверное, самое заметное изменение климата нашей планеты происходит сейчас в Арктике», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 2023 год ускоренное таяние ледников привело к утрате 600 гигатонн питьевой воды и росту уровня Мирового океана.

    К 2050 году объем пресной воды в странах Центральной Азии может сократиться на треть, а афганскому Кабулу предрекли исчезновение питьевой воды через пять лет.

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    28 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Власти Германии отреагировали на планы России модернизировать ВМФ
    Власти Германии отреагировали на планы России модернизировать ВМФ
    @ Katharina Kausche/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин заявил, что внимательно следит за намерениями Москвы модернизировать Военно-морской флот и одновременно усиливает собственные военно-морские силы.

    «Мы это принимаем, конечно, к сведению», – сказал представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс на брифинге, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Германия также инвестирует в развитие собственных ВМС, реализуя масштабные проекты, включая закупку новых кораблей, среди которых фрегаты и корветы.

    Накануне президент Владимир Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

    Напомним, в воскресенье Путин посетил Главное Адмиралтейство в Петербурге в День Военно-морского флота. Глава государства поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
    Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбер и разработчик мессенджера MAX VK начали совместную работу по внедрению антифрод-технологий в национальный сервис.

    Эксперты Сбера намерены предоставить технологическую базу и свой опыт для выявления подозрительных транзакций и звонков в MAX, говорится в пресс-релизе VK.

    Антифрод-команды обеих компаний уже реализуют пилотные проекты, по итогам которых может быть принято решение о более глубокой интеграции сервисов и совместном взаимодействии операционных отделов. Технологии Сбера, по заявлению компаний, способны выявлять не только мошенников, но и людей, находящихся под их влиянием, а также блокировать подозрительные операции до перевода средств.

    В рамках сотрудничества планируется также тестировать инновационные онлайн-инструменты раннего выявления мошенничества, что должно повысить уровень защиты пользователей MAX до уровня, сравнимого с банковским.

    Ранее платформа MAX усилила собственные меры безопасности за счет внедрения системы мониторинга, разработанной инженерами VK.

    Напомним, правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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    28 июля 2025, 02:07 • Новости дня
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прапорщик из Ростова-на-Дону Сефербег Гаджиев получил штраф в 2,5 млн рублей, лишение чина и реальный срок за то, что пугал сослуживцев рассказами о будто бы разительных успехах ВСУ в отличие от достижений ВС России, но апелляционная коллегия смягчила приговор.

    «На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный Сефербегу Гаджиеву гарнизонным судом Ростова-на-Дону. Военный был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России, совершенном с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ)», – пишет «Коммерсантъ».

    Суд первой инстанции постановил, что Гаджиев вел пораженческие беседы с сослуживцами 7 и 11 сентября 2024 года, когда был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

    «Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», – сказано в документах суда.

    Целей своих обвиняемый объяснить не мог, но в апреле 2025 года полностью признал вину, за что получил 5,5 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права в течение трех лет занимать связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий должности в госорганах и органах местного самоуправления.

    Защита прапорщика подала апелляцию и, ссылалась на наличие престарелых родителей и малолетнего ребенка, а также намерение осужденного отправиться на СВО, суд смягчил приговор, ограничившись штрафом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор жителю Литвы, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области.

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    28 июля 2025, 15:08 • Новости дня
    В Москве начали замену скульптуры «Большая глина № 4» Фишера
    В Москве начали замену скульптуры «Большая глина № 4» Фишера
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Болотной набережной в столице приступили к демонтажу известной арт-скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4».

    Временная инсталляция «Большая глина № 4» будет заменена другой художественной работой, подготовка к установке уже стартовала на спуске к Водоотводному каналу, сообщается в Telegram-канале Дома культуры «ГЭС-2»

    «Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, – касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит «Большую глину № 4», – говорится в публикации.

    В «ГЭС-2» отметили, что демонтаж скульптуры и монтаж нового арт-объекта – часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития прилегающей территории.

    Скульптура Урса Фишера, установленная четыре года назад, представляла собой увеличенные кусочки глины, выполненные в алюминии, и символизировала процесс творчества и миссию Дома культуры – давать возможность каждому творить.

    Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал тех, кто возмущается установкой скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» в Москве.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    MWM сообщил о спуске на воду «неуязвимой и живучей» подлодки «Князь Пожарский»
    MWM сообщил о спуске на воду «неуязвимой и живучей» подлодки «Князь Пожарский»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый подводный ракетоносец «Князь Пожарский» оснащен 16 межконтинентальными баллистическими ракетами, атаки которых невозможно перехватить, сообщает The Military Watch Magazine.

    Россия ввела в состав флота новую стратегическую атомную подлодку класса «Борей-А», сообщает Military Watch Magazine.

    Торжественная церемония поднятия флага на ракетоносце «Князь Пожарский» прошла при участии президента Владимира Путина на фоне усиливающегося внимания к модернизации флота. Это уже восьмой корабль проекта «Борей» и пятый – усовершенствованной модификации «Борей-А».

    «Князь Пожарский» отличается повышенной скрытностью и живучестью по сравнению с предшественниками. По данным издания, 24-тысячетонная подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава», каждая из которых может нести до десяти ядерных боеголовок с индивидуальным наведением на разные цели. Это делает класс «Борей» крупнейшим в мире среди действующих подводных лодок и значительно укрепляет ядерное сдерживание России.

    Первую подлодку класса «Борей-А» российский флот получил в мае 2020 года. Модернизированные корабли несут 16 ракет вместо 12 и обладают заметно более совершенными технологиями малошумности. В 2021 году власти России решили увеличить серию лодок с десяти до 14 кораблей, из которых на сегодняшний день построено восемь и еще три строятся. Таким образом, «Князь Пожарский» занимает место в середине производственного цикла этих ракетоносцев.

    Все атомные подлодки России входят в состав Северного и Тихоокеанского флотов. Ожидается, что «Князь Пожарский» будет патрулировать районы Арктики и Атлантики. На церемонии Владимир Путин объявил, что до 2030 года в строй войдут еще шесть атомных субмарин, в том числе две «Борей-А» для Северного флота и ударные лодки проекта «Ясень».

    «Бореи-А» вскоре получат поддержку благодаря появлению первых подлодок с беспилотными торпедами «Посейдон», способными осуществлять ядерные подрывы под водой, что почти невозможно перехватить.

    Ранее во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в России формируется новый облик Военно-морского флота.

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    28 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» заметили, что ВСУ в Сумской области проводят перегруппировку войск, что не спасает их от смертоносных атак ВС России.

    «Противник проводит перегруппировку своих войск. Штурмовые подразделения были частично выведены с линии боевого соприкосновения на восполнение потерь, на передний край командование ВСУ перебросило сводные группы солдат из механизированных бригад», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы отметили, что ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах около Алексеевки и в Юнаковке. В последней десантники уничтожили несколько боевых групп ВСУ и зачистили важный опорный пункт в жилой застройке на юго-западной окраине села.

    Морпехи и мотострелки «Севера», сломив упорное сопротивление противника, выбили его их нескольких опорных пунктов в лесополосах западнее Юнаковки.

    В окрестностях сел Рыжевка, Пересыпки и Соляники были вскрыты и уничтожены несколько боевых групп, а также расчет БПЛА ВСУ.

    На Харьковском направлении, по словам бойцов, не прекращаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих лесных массивах, а также в окрестностях села Меловое, где противник бросает на убой штурмовые группы.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, несколько минометных расчетов ВСУ», – рассказали военные.

    Они добавили, что за сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции.

    Кроме того, стало известно, что Сумы покинуло руководство 61-й механизированной бригады ВСУ, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

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    28 июля 2025, 18:01 • Новости дня
    Объявлено о подготовке встречи Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в ближайшее время договорится о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Она отметила, что президенты всегда находят, что обсудить, как в двусторонних отношениях, так и по международной повестке, передает ТАСС. По словам Эйсмонт, накануне стороны не стали обсуждать программные вопросы по телефону.

    «Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», – подчеркнула представитель белорусского лидера.

    Ранее Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным.

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    27 июля 2025, 23:38 • Новости дня
    При лобовом столкновении авто под Калининградом двое погибли и трое пострадали
    При лобовом столкновении авто под Калининградом двое погибли и трое пострадали
    @ Telegram-канал ГУ МЧС России по Калининградской области

    Tекст: Ирма Каплан

    При смертельном ДТП в Багратионовском муниципальном округе под Калининградом погибли два человека, еще трое с травмами госпитализированы, сообщили в Telegram-канале сотрудники ГУ МЧС России по региону.

    «В поселке Тишино произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Прибывшие на место специалисты отключили аккумуляторные батареи автомобилей и деблокировали пострадавших. В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

    Спасатели уточнили, что для оказания психологической помощи на место выезжал психолог МЧС России. Также на месте работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.

    Как писала 26 июля газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье, на 59-м километре трассы М-5 «Урал» после наезда грузовика Scania погибли два водителя легковушек и девятилетний ребенок.


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    28 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров отметил помощь КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россию и КНДР связывают десятилетия боевого братства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов».

    Он особо отметил помощь Пхеньяна в освобождении Курской области от украинских неонацистов, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Россия обладает большим числом партнеров, союзников и единомышленников по всему миру. По его словам, ближайшим союзником на востоке для России остается Корейская Народно-Демократическая Республика. «Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов», – заявил Лавров.

    Министр также выделил Республику Беларусь в качестве основного союзника России на Западе.

    Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в церемонии, посвященной солдатам КНДР, погибшим в Курской области, в годовщину военного договора с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер.

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