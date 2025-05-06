Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.6 комментариев
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
Путин и Нетаньяху подтвердили решимость противодействовать фальсификации истории
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.
Разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху состоялся, передает сайт Кремля. Лидеры обменялись поздравлениями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия ветеранам, проживающим в Израиле.
В ходе беседы стороны выразили решимость сохранять правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов. Было подчеркнуто значение Красной армии и советского народа в победе над нацизмом. Путин отметил: «Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником».
Также обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в ближневосточном регионе.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались контакты между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.