Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Путин и Нетаньяху подтвердили решимость противодействовать фальсификации истории

Tекст: Елизавета Шишкова

Разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху состоялся, передает сайт Кремля. Лидеры обменялись поздравлениями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия ветеранам, проживающим в Израиле.

В ходе беседы стороны выразили решимость сохранять правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов. Было подчеркнуто значение Красной армии и советского народа в победе над нацизмом. Путин отметил: «Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником».

Также обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в ближневосточном регионе.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались контакты между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.