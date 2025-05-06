Президент Ирана поздравил Путина с юбилеем Победы

Иранский лидер поблагодарил Россию за поддержку после взрыва в Шахид-Раджаи

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Ирана Масуд Пезешкиан тепло поздравил российского лидера Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает Кремль. В сообщении отмечается, что поздравление прозвучало во время телефонного разговора.

Также Пезешкиан выразил отдельную благодарность российской стороне за оперативную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи, который произошел 26 апреля. Он подчеркнул высокий профессионализм специалистов МЧС России, участвовавших в работе после происшествия.

Владимир Путин, в свою очередь, вновь выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате трагедии в иранском порту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском порту Шахид-Раджаи 28 апреля начались работы по тушению крупного пожара с участием специалистов МЧС России.

Президент Владимир Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для борьбы с возгоранием в порту Бендер-Аббас.

Посольство России сообщило о взятии под контроль пожара в Бендер-Аббасе.