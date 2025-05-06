Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Президент Ирана поздравил Путина с юбилеем Победы
Иранский лидер поблагодарил Россию за поддержку после взрыва в Шахид-Раджаи
В телефонном разговоре президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан тепло поздравил российского лидера Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает Кремль. В сообщении отмечается, что поздравление прозвучало во время телефонного разговора.
Также Пезешкиан выразил отдельную благодарность российской стороне за оперативную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи, который произошел 26 апреля. Он подчеркнул высокий профессионализм специалистов МЧС России, участвовавших в работе после происшествия.
Владимир Путин, в свою очередь, вновь выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате трагедии в иранском порту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском порту Шахид-Раджаи 28 апреля начались работы по тушению крупного пожара с участием специалистов МЧС России.
Президент Владимир Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для борьбы с возгоранием в порту Бендер-Аббас.
Посольство России сообщило о взятии под контроль пожара в Бендер-Аббасе.