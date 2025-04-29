Посольство России сообщило о взятии под контроль пожара в Бендер-Аббасе

Посольство: Пожар в порту Бендер-Аббаса был локализован усилиями МЧС России

Tекст: Мария Иванова

Работы по ликвидации крупного пожара в порту Бендер-Аббас, южная провинция Хормозган, позволили взять огонь под контроль, передает РИА «Новости». Согласно заявлению посольства в Иране, сотрудники МЧС России оказали содействие на месте происшествия, режим ЧС был понижен с национального до регионального.

В официальном сообщении дипмиссии отмечается: «Пламя взято под контроль, режим ЧС с национального понижен до регионального. Можно сказать, что дело идет к финишу. Будем надеяться, что так оно и будет, без неприятных сюрпризов».

Взрыв, который произошел 26 апреля на складе с химикатами в порту Шахид-Раджаи, привел к гибели не менее 70 человек и более 1,2 тыс. пострадавших. МВД Ирана связывает происшествие с халатностью. Причины инцидента уточняются: по разным данным, речь шла о возгорании резервуара с топливом либо о химическом веществе, применяемом при производстве твердого ракетного топлива.

Иранская сторона отрицает наличие военных грузов в затронутом районе.

Накануне в иранском порту Шахид-Раджаи начались работы по тушению крупного пожара с участием специалистов МЧС России, которые прибыли в Бендер-Аббас для координации действий после мощного взрыва на складе химикатов.

Днем ранее президент России Владимир Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для ликвидации возгорания.