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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Выбор Владимира защитил Русь от растворения

    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

    14 комментариев
    29 июля 2025, 09:33 • Новости дня

    Independent: Трамп при встречах наносит на руки макияж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Фотографии с переговоров в Шотландии показали, что правую руку президента Соединенных Штатов Дональда Трампа покрывает консилер, сообщают СМИ.

    На встречах с мировыми лидерами в Шотландии правая рука Трампа была покрыта консилером, пишет Independent.

    На снимках, сделанных во время переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и перед встречей с премьером Британии Кииром Стармером, отчетливо виден слой макияжа на его правой руке. Официальных объяснений от штаба политика по этому поводу не поступало.

    Ранее в Белом доме заявляли, что синяк на руке Трампа появился из-за частых рукопожатий.

    Журналист Ноэль Уильямс предложил изменить протокол приветствий для президента США Дональда Трампа из-за синяков от рукопожатий.

    28 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.

    «Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».

    Комментарии (29)
    28 июля 2025, 15:23 • Новости дня
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я сокращу эти 50 дней <…> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России

    Политолог Трухачев: Результаты сделки США и ЕС подтвердили профнепригодность фон дер Ляйен

    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз пошел на большие экономические уступки в тарифном споре с США, фактически согласившись оплачивать американскую экономику. Все ради того, чтобы выбить из Вашингтона обязательство продолжать оказывать помощь Украине и противостоять России, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Вадим Трухачев и Александр Рар. Так они прокомментировали торговую сделку между Вашингтоном и Брюсселем.

    «Торговая сделка между США и ЕС в нынешнем виде – это полный провал Брюсселя. За такой результат Урсулу фон дер Ляйен, как и Каю Каллас, и еврокомиссаров от экономического блока, стоило бы выгнать за профнепригодность», – считает политолог Вадим Трухачев. Впрочем, по его мнению, в соглашении есть нюанс.

    «В обмен на колоссальные уступки по торговым вопросам европейцы, вероятно, выбили у Вашингтона обязательство продолжать оказывать помощь Украине и противостоять России», – допустил эксперт, отметив, что «для Евросоюза важны не цифры, а факт того, что Штаты будут поддерживать Киев – пусть даже не в тех объемах, как это было при предыдущей американской администрации».

    «Можно говорить, что в ЕС добились своего», – сказал Трухачев. По его мнению, если бы переговоры с Трампом вела не фон дер Ляйен, а генсек НАТО Марк Рютте, то последний смог бы выторговать меньшие пошлины. Но даже при таком сценарии исключение составляли бы тарифы на сталь. Дело в том, что сталелитейная промышленность в Штатах загибается, а глава Белого дома поддерживает «Ржавый пояс», который голосовал за него.

    Как бы то ни было, Европа принимает невыгодные для себя условия. По мнению Трухачева, Брюссель изменит свой курс лишь при двух условиях. «Первое – у ЕС «треснут» бюджеты. Пока у них есть деньги на то, чтобы идеология шла впереди экономики, еврочиновники будут плясать под дудку Трампа. Для руководства союза самый главный идеологический вопрос – это противостояние с Россией. И теперь мы видим цену этому», – рассуждает эксперт.  

    Второе условие пересмотра политики европейских стран – победа евроскептиков, продолжил спикер. Причем действия Брюсселя способствуют этому. «Первая проба будет в Чехии – на октябрь в республике намечены парламентские выборы. Прага сильно пострадала от вывода производства за границу из-за дорогой энергии, больше всех приняла украинских беженцев. Поэтому результаты голосования там станут зеркалом того, как европейцы воспринимают торговую сделку», – пояснил Трухачев.

    Схожей точки зрения относительно соглашения между США и ЕС придерживается немецкий политолог Александр Рар. «Евросоюз понял, что у него нет средств и общего консенсуса, чтобы отделиться от Штатов и идти своим путем. А это значит, что надо льстить Трампу, сдавать собственные позиции ради сохранения покровительства Вашингтона», – указал он.

    «Сегодняшняя Европа не может существовать в многополярном мире без США. Фон дер Ляйен пошла на большие экономические уступки в тарифном споре со Штатами, фактически согласившись оплачивать американскую экономику. Все ради того, чтобы сохранить лидерство Америки в борьбе с Россией», – заключил политолог.

    Накануне США заключили с Евросоюзом торговую сделку. Об этом объявил Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. По его словам, поставляемые в Штаты европейские товары будут облагаться 15%-ной пошлиной вместо обещанных 30%. В обмен на сокращение тарифа Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

    Глава Белого дома сообщил, что ЕС также согласился приобрести энергоносителей США на 750 млрд долларов и инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику страны. Также Европа закупит «огромное количество» военной техники, рассказал Трамп, не уточнив точную сумму закупок. Он назвал эту сделку «крупнейшей из всех».

    В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет стабильность и предсказуемость. Глава ЕК пообещала полностью заместить российские нефть и газ поставками СПГ и ядерного топлива из США. «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... Закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов – это только плюс», – попыталась указать на позитив чиновница.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что договоренность с США позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений». По его словам, торговая война «могла бы сильно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике».

    Однако в Европе не разделяют их энтузиазма и подвергают сделку критике. Больше всего от заключенного соглашения пострадает Германия – крупнейший экспортер автомобилей, на которые будет применяться тариф 15%, пишет The New York Times. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%.

    Германский промышленный союз (BDI) назвал договоренность «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Промышленники отметили, что «на данный момент удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», но компаниям по обе стороны Атлантики необходимо планирование безопасности цепочек поставок и инвестиций, передает ТАСС.

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала соглашение «политическим, экономическим и моральным фиаско». По ее мнению, суверенитет в торговых вопросах «сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии». «Какой позор ЕС! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Примечательно, что и западная пресса пишет о сделке как о триумфе президента США и поражении Европы. «Соглашение знаменует собой победу Трампа, который потратил месяцы, принуждая торговых партнеров Америки к болезненным переговорам, угрожая взвинчиванием тарифов», – пишет Financial Times.

    «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми. В то же время сделка демонстрирует, как мало ЕС может противостоять самопровозглашенному «таможеннику» из США», – отмечает Spiegel.

    Политолог Владимир Корнилов заметил, что многие европейские газеты уже забыли, как еще недавно тарифы в 15% от Трампа пытались представить как грабеж Европы и как невероятный сценарий, на который Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет, дабы не потерять самоуважения. «Хе-хе, сейчас они о самоуважении как-то резко забыли!», – сыронизировал он в Telegram-канале.

    Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, соглашение создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве еще одного фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в США.

    «И конечно, «сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан. Можно просто посочувствовать обычным европейцам», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Константин Косачев. «Торговые переговоры США-ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», – иронично указал он в своем Telegram-канале.

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    28 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Орбан заявил, что Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах

    Орбан: ЕС заключил плохую сделку, Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах

    Орбан заявил, что Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз уступил США по ключевым вопросам на переговорах в Шотландии, позволив американцам получить более выгодные тарифные условия.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе на YouTube-канале популярного телеведущего Балажа Немета заявил, что по итогам переговоров в Шотландии президент США Дональд Трамп «съел Урсулу на завтрак», передает ТАСС.

    По его словам, Трамп является тяжеловесом в дипломатии, в то время как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уступает ему в переговорах.

    Орбан подчеркнул, что итогом встречи стала невыгодная для Евросоюза тарифная сделка, значительно более благоприятная для США. Он напомнил, что Британия смогла согласовать с Вашингтоном более выгодные условия, чем Брюссель.

    Премьер-министр выразил недоумение относительно сообщений о согласии фон дер Ляйен на европейские инвестиции в экономику США на сотни миллиардов евро и задался вопросом: кто будет отвечать за эти вложения и кто примет соответствующее решение.

    Орбан также усомнился в сообщениях о договоренностях по закупке американских вооружений и отметил, что Еврокомиссия не располагает собственной армией.

    Ранее Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения помогут ЕС еще дальше отойти от российского газа.

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала сделку между США и ЕС полным фиаско для Евросоюза.

    Сенатор Константин Косачев ранее сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

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    28 июля 2025, 10:48 • Новости дня
    Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем
    Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трамп размазал Европу; новое торговое соглашение ЕС с США унижает европейцев, поскольку обнуляет пошлины на американские товары и открывает европейский рынок в одностороннем порядке, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны, отмечает в своем Telegram-канале Медведев.

    По его словам, новая торговая сделка между США и Евросоюзом полностью отвечает интересам Вашингтона и считается крайне невыгодной для европейских стран.

    Он обратил внимание, что соглашение обнуляет пошлины на американские товары, что открывает европейский рынок для продукции из США и создает дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства стран Евросоюза из-за необходимости закупать дорогие американские энергоносители. Также, по мнению автора, это приведет к перетоку инвестиций из Европы в США.

    Медведев считает, что соглашение носит антироссийский характер – оно запрещает покупать нефть и газ из России. Как отмечает зампред Совбеза, для Трампа это вопрос прежде всего бизнеса, а «для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии».

    «Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу», – пошутил Медведев.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал достигнутые соглашения с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Сенатор Константин Косачев ранее сравнил Урсулу фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

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    28 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Экономист усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США

    Экономист Юшков усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США

    Экономист усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговая сделка США и ЕС предполагает, что за три года европейские компании в десять раз увеличат закупки американских энергоносителей. Этот пункт соглашения представляется невыполнимым и скорее обозначен для приукрашивания достижений Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Европа в год закупает у США энергоносителей – нефть и нефтепродукты, газ, уголь – в общей сложности примерно на 65 – 75 млрд долларов. Пункт нынешней торговой сделки между Вашингтоном и Брюсселем, согласно которому в течение трех лет ЕС приобретет ресурсов на 750 млрд долларов, выглядит невыполнимым», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он указал на важную деталь: заявления Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа – это политическая договоренность, а покупают углеводороды друг у друга коммерческие компании. «Выходит, что теперь европейское руководство прикажет предприятиям увеличить закупки в десять раз? Вряд ли это может произойти. Я думаю, это необязывающий раздел соглашения», – рассуждает аналитик.

    «Стороны официально утвердят размер пошлин, а покупка углеводородов будет представлена, скорее, как цель. Штаты обозначают ее для того, чтобы приукрасить нынешнюю сделку. Ведь в таком случае можно рассказать об очередном успехе главы Белого дома: он добился от европейцев не только согласия на тарифы, но и обязательства закупать оружие, инвестировать в экономику и прочее», – полагает экономист.

    Он также напомнил, что американский президент грозил ввести ставку в 30%, но опустил ее в итоге до 15% по большинству позиций. «То есть Вашингтон якобы пошел на уступки в одном вопросе, но «выбил» красивые цифры по инвестициям, энергоносителям. Повторю, нынешняя договоренность между ЕС и США не приведет к исполнению всех пунктов, но станет пиар-историей для обеих сторон», – заключил он.

    Накануне США заключили с Евросоюзом торговую сделку. Об этом объявил Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. По его словам, поставляемые в Штаты европейские товары будут облагаться 15%-ной пошлиной вместо обещанных 30%. В обмен на сокращение тарифа Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

    Глава Белого дома сообщил, что ЕС также согласился приобрести энергоносителей США на 750 млрд долларов и инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику страны. Также Европа закупит «огромное количество» военной техники, рассказал Трамп, не уточнив точную сумму закупок. Он назвал эту сделку «крупнейшей из всех».

    В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет стабильность и предсказуемость. Глава ЕК пообещала полностью заместить российские нефть и газ поставками СПГ и ядерного топлива из США. «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... Закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов – это только плюс», – попыталась указать на позитив чиновница.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что договоренность с США позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений». По его словам, торговая война «могла бы сильно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике».

    Однако в Европе не разделяют их энтузиазма и подвергают сделку критике. Больше всего от заключенного соглашения пострадает Германия – крупнейший экспортер автомобилей, на которые будет применяться тариф 15%, пишет The New York Times. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%.

    Германский промышленный союз (BDI) назвал договоренность «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Промышленники отметили, что «на данный момент удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», но компаниям по обе стороны Атлантики необходимо планирование безопасности цепочек поставок и инвестиций, передает ТАСС.

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала соглашение «политическим, экономическим и моральным фиаско». По ее мнению, суверенитет в торговых вопросах «сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии». «Какой позор ЕС! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Примечательно, что и западная пресса пишет о сделке как о триумфе президента США и поражении Европы. «Соглашение знаменует собой победу Трампа, который потратил месяцы, принуждая торговых партнеров Америки к болезненным переговорам, угрожая взвинчиванием тарифов», – пишет Financial Times.

    «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми. В то же время сделка демонстрирует, как мало ЕС может противостоять самопровозглашенному «таможеннику» из США», – отмечает Spiegel.

    Политолог Владимир Корнилов заметил, что многие европейские газеты уже забыли, как еще недавно тарифы в 15% от Трампа пытались представить как грабеж Европы и как невероятный сценарий, на который Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет, дабы не потерять самоуважения. «Хе-хе, сейчас они о самоуважении как-то резко забыли!», – сыронизировал он в Telegram-канале.

    Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, соглашение создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве еще одного фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в США.

    «И конечно, «сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан. Можно просто посочувствовать обычным европейцам», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Константин Косачев. «Торговые переговоры США-ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», – иронично указал он в своем Telegram-канале.

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    29 июля 2025, 08:53 • Новости дня
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) заниматься делами США, а не вмешиваться в российско-украинские переговоры.

    Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) работать ради интересов своей страны, а не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не Грэму и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев подчеркнул: «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!»

    Ранее Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, напомнив ему о последствиях ультиматумов и о возможной эскалации. На это Линдси Грэм заявил в X, что те, кто считает, что глава Белого дома не готов к прекращению кровопролития, «скоро сильно ошибутся».

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это тем, что «нет смысла ждать».

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    28 июля 2025, 17:39 • Новости дня
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в ходе визита в Шотландию, что больше не слишком заинтересован в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры – а потом на следующую ночь умирают люди», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что не ожидал такого развития ситуации по Украине и надеялся достичь соглашения. Однако он не исключил, что возможность для договоренности еще существует. «Возможно, это все еще произойдет», – допустил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    28 июля 2025, 17:20 • Новости дня
    Трамп выразил желание расширить торговлю с Россией после мирного урегулирования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Он отметил наличие у России значительных природных богатств, подчеркнув: «Я вижу много возможностей для торговли с Россией, у них есть много ценных вещей, например, редкоземельные металлы. Они у них есть почти во всех формах», передает ТАСС.

    Это заявление прозвучало после переговоров Трампа с премьер-министром Британии Киром Стармером, прошедших в Шотландии. Трамп подчеркнул, что заинтересован в экономическом сотрудничестве с Россией при условии достижения мира на Украине.

    Ранее президент США заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 23:05 • Новости дня
    Politico: ЕС не сможет инвестировать в США обещанные 600 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз оказался не в состоянии гарантировать вложение 600 млрд долларов в экономику США, поскольку решение о таких инвестициях зависит от частных компаний, сообщает Politico.

    Издание пишет, что Евросоюз не сможет выполнить обещание инвестировать 600 млрд долларов в экономику США, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Брюссель признал ограниченность своих полномочий всего через несколько часов после того, как на торговых переговорах в Шотландии было объявлено о соглашении.

    В публикации отмечается, что все инвестиции должны поступать от частного сектора, а Евросоюз не может распоряжаться средствами бизнеса. Как пояснил неназванный высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, ЕС не способен гарантировать выполнение обещаний, потому что решения об инвестициях принимают частные компании, а не институты Евросоюза. Другой источник добавил, что сумма в 600 млрд долларов обсуждалась с участием бизнес-ассоциаций и компаний.

    Эксперты, опрошенные Politico, выразили скепсис относительно надежности таких обязательств. Они считают, что рассчитывать на крупные инвестиции из Европы в экономику Соединенных Штатов сложно из-за отсутствия прямого контроля со стороны Брюсселя над средствами частных инвесторов.

    Ранее Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Экономист Игорь Юшков усомнился в способности Евросоюза выполнить энергетическую часть сделки с США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Дональду Трампу удалось продавить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на переговорах.

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    28 июля 2025, 16:37 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности США вновь ударить по ядерным объектам Ирана
    Трамп заявил о готовности США вновь ударить по ядерным объектам Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    США готовы нанести новые удары по ядерной инфраструктуре Ирана, заявил президент Дональд Трамп.

    Об этом передает РИА «Новости».

    В минувший вторник Трамп заявил, что США уничтожили ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделают это снова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности нанести удары по будущим ядерным объектам Ирана в случае их строительства. В июне Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. США в рамках операции «Полуночный молот» также нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

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    28 июля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа

    Песков: Путин и Трамп должны закрепить урегулирование по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по украинскому вопросу должны завершить уже согласованные экспертами решения, а не обсуждать детали с нуля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы урегулирования ситуации на Украине должны быть максимально проработаны на экспертном уровне, прежде чем ими займутся лидеры России и США, передает ТАСС.

    Он отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по этому вопросу должна стать итогом глубокой подготовки: «Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу – сложную, черновую – президентам абсолютно нелогично», – пояснил он.

    Песков добавил, что подготовка параметров для урегулирования должна идти заранее, чтобы позже их можно было только закрепить на высшем уровне. Представитель Кремля подчеркнул, что работа президентов должна завершать процесс, а не начинать его.

    Ранее Кремль опроверг подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции.

    Дмитрий Песков заявил, что подготовки ко встрече президентов России и США в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

    Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о планах организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле.

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    28 июля 2025, 14:23 • Новости дня
    Послом Сербии в США стал бывший министр обороны Шутановац

    Tекст: Евгения Караваева

    Драган Шутановац, ранее занимавший пост министра обороны, официально приступил к обязанностям посла Сербии в Вашингтоне, передав верительные грамоты Дональду Трампу.

    Драган Шутановац, бывший министр обороны Сербии и сторонник введения санкций против России, официально занял пост посла в США, сообщает РИА «Новости».

    Белом доме он вручил верительные грамоты президенту Дональду Трампу и подчеркнул в соцсетях, что атмосфера встречи была «дружеской и конструктивной». По его словам, он пригласил Трампа посетить Сербию, отметив, что с 1980 года ни один американский президент не бывал в этой стране.

    Шутановац добавил, что ключевая задача – «сделать сербско-американское стратегическое партнерство снова великим». Кандидатуру нового посла сербское правительство одобрило в январе. Политик долгое время был связан с прозападной Демократической партией, некоторое время ее возглавлял, а сейчас руководит аналитическим центром «Совет по стратегической политике».

    С начала спецоперации на Украине в 2022 году Шутановац публично выступает за введение санкций против России.

    До него дипломатическую миссию в Вашингтоне возглавлял Марко Джурич, который отмечал, что Сербия развивает стратегический диалог с США. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что диалог с Вашингтоном не разрешит все разногласия, но откроет новые перспективы для сотрудничества в энергетике, экономике и обороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия смогла добиться третьей отсрочки санкций США для NIS. Ранее США прервали контакты с главой сербской спецслужбы и запретили ему въезд.

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