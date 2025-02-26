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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    13 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке.

    0 комментариев
    26 февраля 2025, 11:05 • Новости дня

    В Белом доме объяснили синяк на руке Трампа рукопожатиями

    Пресс-секретарь президента США Ливитт объяснила синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями

    Tекст: Вера Басилая

    Синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США, замеченный на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, появился из-за частых рукопожатий, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт пояснила, что большой синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США Дональда Трампа возник из-за постоянных рукопожатий. Это заявление было сделано после того, как журналисты заметили странные пятна во время встречи Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 25 февраля, передает ТАСС.

    По словам Ливитт, Трамп является человеком из народа и его приверженность своим обязанностям непоколебима, что он демонстрирует ежедневно.

    «У президента Трампа на руках синяки, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день», – приводит заявление Ливитт телекомпания NBC.

    Телеканал также обратил внимание на то, что синяки или покраснения на правой руке Трампа уже появлялись ранее, в том числе на фотографиях, сделанных в августе и ноябре прошлого года.

    Ранее журналисты во время выступления в Белом доме на руке Джо Байдена нашли таинственное пятно, аналогичное «печати смерти» у королевы Елизаветы II перед ее смертью.

    Врачи отметили высокую выносливость Дональда Трампа.

    The New York Times сообщала, что команда президента США не предоставляет подробной информации о его здоровье.

    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 07:48 • Новости дня
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины, передает ТАСС.

    Трамп фактически отверг возможность дальнейшего участия США в восстановлении Украины, указав на уже предоставленную значительную помощь.

    Макрон в свою очередь подчеркнул важность совместных усилий по поддержке Украины, не уточняя, какие меры могут быть предприняты со стороны Франции или ЕС в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 19:51 • Видео
    Теперь Зеленского унижает даже Рада

    Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

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    24 февраля 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам

    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничества России с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах.

    Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов, включая проекты в новых российских регионах, сообщает ТАСС.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там», – сказал российский лидер.

    В то же время президент отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.

    Ранее Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, включая редкоземельные элементы.

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    24 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Американские журналисты, публикующие видео в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщили, что президент США не вышел к Макрону, когда его авто подъехало к Белому дому, передает РИА «Новости». На видео видно, как черный «Шевроле» с флагами США останавливается у входа и несколько раз сигналит, однако американский лидер не появляется.

    Макрон, прибывший на переговоры, вышел из машины один, помахал журналистам и вошел в здание. Это событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи выражали недоумение по поводу отсутствия протокола.

    Журналист радио RFI Дэвид Томпсон прокомментировал эту ситуацию, отметив, что «никакого официального приема для Эммануэля Макрона не было», что дало представление о значимости Франции для Вашингтона. Пользователи в соцсетях также отметили ледяной прием и отсутствие протокола со стороны Трампа.

    Ранее Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой, Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине», а также стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией.

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    24 февраля 2025, 23:46 • Новости дня
    Путин заявил о токсичности Зеленского

    Путин заявил о нулевых шансах Зеленского на переизбрание на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины.

    Как сообщает ТАСС, Владимир Путин выразил уверенность в том, что у Владимира Зеленского не будет шансов на переизбрание в случае объявления президентских выборов на Украине.

    Российский лидер добавил, что любые попытки подтасовки результатов выборов также не спасут ситуацию для Зеленского. «Если, конечно, грубо чего-то не подтасовывать, но и это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно», – отметил Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Помимо этого, Путин обвинил Зеленского в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что такие приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями, что делает Зеленского токсичной фигурой для армии Украины.

    Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «Об этом говорит сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий», - пояснил российский лидер.

    Президент России отметил, что Украине требуется власть, пользующаяся доверием народа. По его мнению, в интересах украинской государственности следует приводить к власти людей, которые действительно имеют поддержку граждан.

    Примечательно, что Путин в интервью несколько раз высказался о положении Зеленского, ни разу не назвав его по имени и фамилии, называя его «главой режима».

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    26 февраля 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп поддержал введение миротворцев на Украину

    Трамп заявил о необходимости миротворческих войск на Украине в приемлемой форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отметил важность наличия миротворческих сил на Украине, подчеркнув, что их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия миротворческих войск на территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, форма данных сил должна быть такой, которая устроит все заинтересованные стороны.

    «Нам также нужны миротворцы. Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила в стране не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    26 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

    По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

    Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

    Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

    Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Новости дня
    Трамп объяснил, почему не приедет в Москву на 9 мая

    Reuters: Трамп заявил о слишком раннем сроке для визита в Москву на 9 мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 9 мая слишком ранняя дата для его визита в Москву, пишет Reuters.

    Американский лидер выразил желание посетить Россию «в подходящее время», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет.

    Французский журнал Le Point сообщил, что якобы американский лидер планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы. Позже президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву 9 мая, он заявил, что не собирается ехать на День Победы в Россию.

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    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

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    25 февраля 2025, 00:36 • Новости дня
    Путин поддержал идею Трампа сократить военные расходы

    Путин оценил предложение Трампа о двукратном сокращении оборонных бюджетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению президента США Дональда Трампа о значительном сокращении военных расходов, отметив важность обсуждения этой инициативы.

    Владимир Путин назвал хорошим предложение Дональда Трампа о сокращении военных расходов России и США, сообщает РИА «Новости». Президент России заявил о готовности к обсуждению данной инициативы. «Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

    Предложение Трампа заключается в двукратном сокращении оборонных бюджетов обеих стран. Это стало бы значительным шагом в направлении разрядки напряженности между Россией и США и снижении глобальной военной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, предполагающий ежегодное уменьшение трат Пентагона на 50 млрд долларов.

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, назвав их переговоры «худшим кошмаром» для Европы.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, предупреждая, что промедление может оставить Украину без возможности существовать как государство.

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    24 февраля 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил об интересе США к редкоземельным элементам из России

    Трамп заявил об интересе США к российским редкоземельным элементам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп перед переговорами с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о заинтересованности в поставках из России, в том числе редкоземельных элементов.

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул интерес Соединенных Штатов к сотрудничеству с Россией в области экономического развития. Как сообщает ТАСС, по его словам, Россия обладает множеством товаров, которые представляют интерес для Америки, среди которых выделяются редкоземельные элементы.

    «У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна – самая большая по площади», – заявил Трамп.

    Он выразил надежду на возможность заключения сделок между Россией и США в этой сфере.

    По мнению американского лидера, Россия обладает «очень ценными товарами», которые могли бы быть использованы в США. Однако Трамп подчеркнул, что первым шагом в возможной сделке должно стать прекращение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Daily Express: Трамп унизил Макрона, посадив у края стола на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции G7 разместил президента Франции Эммануэля Макрона у края стола, что вызвало критику за нарушение протокола, пишет New York Post.

    По данным газеты, президент США разместил французского коллегу у края стола в Овальном кабинете во время виртуальной встречи лидеров Группы семи (G7), передает ТАСС.

    Это стало отклонением от традиционного протокола, согласно которому главы государств обычно сидят за круглым столом.

    Британская газета Daily Express выразила мнение, что такое расположение унизило французского президента, нарушив дипломатический этикет.

    Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

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    25 февраля 2025, 17:17 • Новости дня
    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах

    Дипломат Долгов: Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с США

    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин посылает Штатам четкое сообщение: с Россией лучше сотрудничать, чем враждовать. При этом безусловным приоритетом главы государства остается наращивание промышленного и технологического потенциала страны, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против сотрудничества с Вашингтонов в сфере редкоземельных металлов.

    «Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми странами. Штаты в этом плане не исключение. Мы давно говорили о важности диалога между великими державами, но от контактов долгое время отказывался именно Вашингтон. Сегодня же окно возможностей для возобновления диалога приоткрылось», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    Собеседник добавил: президент объективно оценивает мотивы и цели администрации Дональда Трампа. «Американский лидер ориентирован на отстаивание интересов США, он прагматичен. Если Белый дом продолжит придерживаться этого курса, между Москвой и Вашингтоном могут установиться неплохие контакты, в рамках которых будут обсуждаться не только политические, но и экономические вопросы», – считает дипломат.

    «Поэтому не стоит удивляться приглашению США к сотрудничеству в сфере полезных ископаемых. Нет ничего плохого в том, что Штаты примут участие в инвестиционных проектах на территории новых регионов России. В целом, это выгодная инициатива: наша страна получит возможность улучшить экономику южных территорий, а также нарастить промышленный потенциал государства», – говорит он.

    «Видно, что Владимир Путин подходит к данному вопросу очень прагматично. Сотрудничество в ресурсной сфере будет вестись с опорой на национальные интересы страны. Россия не потерпит пренебрежительного отношения к себе. Нас интересуют лишь те проекты, которые будут полезны обеим сторонам», – рассуждает собеседник.

    «Данный формат отношений разительно отличается от диалога Вашингтона и Киева, который мы наблюдали последние три года. Трамп понимает людей, которые отстаивают интересы своей страны. Зеленский же работает на свой карман. Этот человек лишен совести и принципов. Серьезные политики не хотят сотрудничать с ним», – указал Долгов.

    «Вместе с тем, Путин подтвердил: Москва не желает уничтожить украинское государство. Речь идет о купировании угроз, которые исходят от нынешнего антинародного руководства Киева. Нет сомнений, что мы решим все свои задачи, заявленные президентом в рамках СВО», – заключил эксперт.

    В понедельник Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает возможности привлечения иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе и США.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

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