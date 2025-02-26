Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.6 комментариев
В Белом доме объяснили синяк на руке Трампа рукопожатиями
Пресс-секретарь президента США Ливитт объяснила синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями
Синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США, замеченный на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, появился из-за частых рукопожатий, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Ливитт пояснила, что большой синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США Дональда Трампа возник из-за постоянных рукопожатий. Это заявление было сделано после того, как журналисты заметили странные пятна во время встречи Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 25 февраля, передает ТАСС.
По словам Ливитт, Трамп является человеком из народа и его приверженность своим обязанностям непоколебима, что он демонстрирует ежедневно.
«У президента Трампа на руках синяки, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день», – приводит заявление Ливитт телекомпания NBC.
Телеканал также обратил внимание на то, что синяки или покраснения на правой руке Трампа уже появлялись ранее, в том числе на фотографиях, сделанных в августе и ноябре прошлого года.
Ранее журналисты во время выступления в Белом доме на руке Джо Байдена нашли таинственное пятно, аналогичное «печати смерти» у королевы Елизаветы II перед ее смертью.
Врачи отметили высокую выносливость Дональда Трампа.
The New York Times сообщала, что команда президента США не предоставляет подробной информации о его здоровье.