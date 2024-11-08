Врачи отметили высокую выносливость Дональда Трампа

Врачи: Трамп показал физическую и ментальную выносливость на 120 предвыборных мероприятиях

Tекст: Мария Иванова

Избранный президент США Дональд Трамп сохраняет высокий уровень энергии и выносливости спустя восемь лет после своего первого избрания, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News. В период с марта по ноябрь 2024 года 78-летний Трамп участвовал в более чем 120 предвыборных мероприятиях. Это стало свидетельством его физической и психической выносливости, отметил нейрохирург Бретт Осборн из Флориды.

Трамп обсуждал свое здоровье в интервью Джо Рогану в конце октября, где объяснил его хорошую форму генетикой и игрой в гольф, которая, по его словам, помогает тренировать концентрацию и является умственной стимуляцией. Также он подчеркнул, что не курит и не употребляет алкоголь.

Марк Сигел, профессор из NYU Langone Health, подтвердил развитые когнитивные способности Трампа, который прошел несколько когнитивных тестов. Однако, как отмечает Fox News, ни Осборн, ни Сигел лично не обследовали Трампа и не являются его лечащими врачами.

Ранее The New York Times сообщала, что команда Трампа не предоставляет подробной информации о состоянии его здоровья перед президентскими выборами в США.

Между тем Трамп сделал интригующее заявление на предвыборном митинге в Нью-Йорке, обратившись к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, он заявил, что у него есть «маленький секрет», который может помочь в управлении страной.