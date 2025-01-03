Daily Mail: На руке Байдена появилось такое же пятно, как у Елизаветы II перед смертью

Tекст: Вера Басилая

На руке президента США Джо Байдена заметили загадочное темное пятно, эта отметина была обнаружена на снимках, сделанных во время его недавнего выступления в Белом доме. Пользователи отметили, что у королевы Елизаветы II на кисти также было замечено подобное пятно, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Mail.

Издание пишет, что фотография королевы с «печатью смерти» на руке была сделана незадолго до смерти Елизаветы II во время примема бывшего британского премьера Лиз Трасс.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на саммите НАТО в Вашингтоне обсуждали состояние здоровья президента США Джо Байдена, а не украинский кризис и Россию с Китаем.



