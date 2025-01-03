Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
На руке Байдена заметили загадочное пятно
Daily Mail: На руке Байдена появилось такое же пятно, как у Елизаветы II перед смертью
Во время выступления в Белом доме на руке Джо Байдена нашли таинственное пятно, подобная «печать смерти» якобы была у королевы Елизаветы II незадолго до ее смерти, сообщило издание Daily Mail.
На руке президента США Джо Байдена заметили загадочное темное пятно, эта отметина была обнаружена на снимках, сделанных во время его недавнего выступления в Белом доме. Пользователи отметили, что у королевы Елизаветы II на кисти также было замечено подобное пятно, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Mail.
Издание пишет, что фотография королевы с «печатью смерти» на руке была сделана незадолго до смерти Елизаветы II во время примема бывшего британского премьера Лиз Трасс.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на саммите НАТО в Вашингтоне обсуждали состояние здоровья президента США Джо Байдена, а не украинский кризис и Россию с Китаем.