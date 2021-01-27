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27 января, среда  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США

Межконтинентальные баллистические ракеты России и США останутся под присмотром Илья Питалев/РИА «Новости»
То, о чем Трамп отказывался договориться с Россией несколько лет, новый президент США Байден решил буквально за несколько дней. Вашингтон и Москва в срочном порядке продлевают действие ключевого «ракетного» договора СНВ-3, причем на российских условиях. Что заставило Байдена пойти на этот шаг и означает ли это поворот в отношениях между Россией и США? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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С долларов США уберут кровавое наследие

Администрация демократов уберет с долларов портрет Джексона, хотя он является одним из основателей Демократической партии Mark Payne/YAY/ТАСС
Министерство финансов США изменит дизайн двадцатидолларовой купюры, убрав портрет президента Эндрю Джексона и поместив на его место изображение чернокожей аболиционистки Гарриет Табмен. Это часть процесса по отказу Соединенных Штатов от собственного исторического наследия. Конкретно – от той его части, за которую американцев привыкли стыдить в России.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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России будет полезна китайская система социального рейтинга

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Рост уличной активности и особенно расширение практики насилия с обеих сторон во время протестных акций может послужить для властей веским доводом в пользу внимательного изучения новейшего китайского опыта. Подробности...

За что Красная армия воевала в Ленинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Она стала тяжелейшим испытанием для города – от действий врага погибло как минимум 630 тысяч мирных граждан. За что были принесены эти жертвы? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Майдан компенсирует свою пустоту шумом

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Майдан строится на ложной проблематике, имитациях и методичном разгоне истерики в пустоте. Это вообще медийная технология. И даже то, что случается на улице – тоже всего лишь медийная декорация. Конкретика уже наутро забудется, но общее ощущение взведённости останется. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
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  • Меры надо ужесточить
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    Межконтинентальные баллистические ракеты России и США останутся под присмотром    27 января 2021, 12:02
    Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
    Текст: Геворг Мирзаян

    То, о чем Трамп отказывался договориться с Россией несколько лет, новый президент США Байден решил буквально за несколько дней. Вашингтон и Москва в срочном порядке продлевают действие ключевого «ракетного» договора СНВ-3, причем на российских условиях. Что заставило Байдена пойти на этот шаг и означает ли это поворот в отношениях между Россией и США?

    Россия и США оперативно – буквально за несколько дней – и без особого шума договорись продлить соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Последний действующий между странами договор о стратегической стабильности, обязывающий РФ и США иметь не более 1550 развернутых ядерных зарядов и не более 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

    26 января в ходе телефонных переговоров Владимир Путин и Джозеф Байден финализировали сделку, и соглашение уже поступило в Госдуму на ратификацию.

    Теперь нужен

    Напомним, что с администрацией Дональда Трампа Москва не могла достичь этой сделки на протяжении нескольких лет. Трамп (русский агент в понимании ряда американских либералов, лучший друг Путина по мнению лидеров Демократической партии) был недоволен СНВ-3, поскольку а) американским военным не нравилось, как Россия его соблюдает и б) в нем не было Китая. Так что Белый дом требовал от Кремля развеять все опасения Пентагона (то есть доказать, что не верблюд) и каким-то образом убедить китайцев войти в новое соглашение – либо молчаливо взирать на то, как 5 февраля 2021 года срок действия СНВ-3 истечет и соглашение утратит силу.

    Соединенные Штаты выдвигали ряд дополнительных требований к России – в частности, включить ряд новых видов вооружений, в том числе те, которые по определению в СНВ изначально не предусматривались. А именно – новейшие российские системы вооружений (некоторые из них даже еще не поступили на вооружение) – гиперзвуковую ракету «Кинжал», ядерную крылатую ракету «Буревестник», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковой блок «Авангард». Некоторые из этих требований еще можно было бы обсуждать, но далеко не все и далеко не в одностороннем порядке.

    Еще одним образцом абсурда было требование США включить в новый вариант не стратегическое (а ведь это именно СНВ, договор о стратегических наступательных вооружениях), а тактическое ядерное оружие.

    Да, действительно, у России его осталось еще довольно много (точные цифры составляют государственную тайну). Но это еще не повод для того, чтобы в одном договоре смешивать две принципиально разных проблемы и два разных вида оружия.

    В администрации Трампа, конечно же, понимали, что ставят Москве невыполнимые условия – их задачей было лишь получить более-менее приличный повод для выхода Соединенных Штатов из договора. Этот договор не вписывался в трамповскую концепцию внешней политики, которая зиждилась на силе и угрозе силы, на односторонних действиях, а также на агрессивном сдерживании Китая. Даже спецпредставитель Дональда Трампа по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли был против продления соглашений – он считал, что они Америке невыгодны.

    У Джозефа Байдена, однако, другой подход к международным отношениям. Он собирается больше опираться на дипломатию и мягкую силу, поэтому ему не нужно, чтобы Америку обвиняли в начавшейся гонке вооружений. Байден хочет вернуться к традиционной для США коллективной политике (когда Америка действует вместе с союзниками, берущими на себя часть расходов и имиджевого ущерба). Поэтому ему нужно восстанавливать отношения между Соединенными Штатами и Старой Европой – которая, напомним, давно просила американцев не выходить из СНВ-3 и которая сейчас всеми конечностями поддержала продление соглашения.

    Наконец, сдерживать Китай Байден собирается хоть и тотально, но без гонки вооружений и прямых военных угроз. А то, не дай бог, китайские товарищи поймут, что отступать дальше некуда, что позади Пекин – и начнут отвечать американцам ударом на удар.

    Именно поэтому Джозефу Байдену нужен был СНВ-3. А поскольку для сохранения договора его нужно было выкинуть на помойку невыполнимые требования и условия Трампа, после чего просто продлить действующее соглашение – это Байден и выполнил.

    Да, республиканцы сразу же обвинили его в двойных стандартах. По словам сенатора Тома Коттона, демократы четыре года «били себя в грудь» и критиковали Трампа за якобы связь с Россией, а сразу же после прихода к власти продлили соглашение, столь выгодное для Владимира Путина.

    «Это соглашение не включает в себя тактическое ядерное оружие, обширный арсенал которого имеется в распоряжении России, а также новейшие российские средства доставки (например, подводные системы). Не включает оно ракеты с ядерным двигателем или же гиперзвуковое оружие – вот почему Владимир Путин так хотел его продлить», – уверяет сенатор. Однако его мнение – как и других республиканцев – теперь в Вашингтоне мало кому интересно.

    Оставь надежду

    Российские политики новость о продлении СНВ-3 встретили весьма позитивно – и даже с какой-то надеждой. «Это, пожалуй, единственная хорошая новость последнего времени в российско-американских отношениях. Но от того, что она единственная, она не становится меньше. Это событие огромного значения, – уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. – Очень хорошо, что мы начинаем работу с новой администрацией, с администрацией президента Байдена, с такого хорошего, символичного шага, который, возможно, раскроет дополнительные двери и даст дополнительные возможности для того, чтобы продвигаться вперед в наших сложных отношениях и по другим вопросам».

    Однако это вряд ли. Так уж получалось, что переговоры о стратегической стабильности (то есть о сокращении и контроле за ядерными вооружениями) были единственной темой, где Москва и Вашингтон могли о чем-то серьезно договориться. Никто не хотел бесконтрольного роста арсенала ядерного оружия и повышения шанса начала ядерной войны из-за какой-то случайности.

    И все же эти договоренности никак не превращались в трамплин, с которого могли начаться переговоры по другим, более насущным и приземленным вопросам.

    Например, о нераспространении ядерного оружия (где у США и РФ разные позиции по праву ряда государств иметь мирные ядерные программы), по постсоветскому пространству (на котором сосредоточено чуть ли не 90% всех реальных конфликтов между Москвой и Вашингтоном), по созданию единой системы безопасности в Европе.

    Для этих переговоров нужен другой трамплин – признание Соединенными Штатами России равноправным партнером. Великой (пусть даже и региональной) державой, чью сферу влияния и национальные интересы нужно уважать. Страной, не угрожающей безопасности и интересам США простым своим существованием.

    Байден (как и другие президенты США до него) этот статус не признает. И договариваться с Москвой как с равной не собирается. Поэтому весьма символичным стало не заключение соглашения о СНВ, а то, как свеженазначенная представительница Белого дома Джен Псаки прокомментировала телефонный разговор Путина и Байдена.

    «Я сообщаю вам, что он звонил ему, президенту Путину, сегодня днем с намерением обсудить нашу готовность продлить договор на пять лет. А также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом непрекращающейся агрессии со стороны России. Поднять вопросы, вызывающие озабоченность, включая взлом SolarWinds, сообщений о том, что Россия платит награды за американских солдат США в Афганистане, вмешательство во время выборов 2020 года, отравление Алексея Навального, обращение с мирными демонстрантами со стороны российских сил безопасности. Его намерением было также дать понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту наших национальных интересов в ответ на злонамеренные действия России», – заявила она.

    То есть свежеинаугурированный президент США с места в карьер обозначил своему российскому коллеге пункты, по которым в ближайшие месяцы и даже годы Америка будет давить на Российскую Федерацию. Возможно, в скором времени этот список пополнится. Россия входит в непростой период транзита власти, и вашингтонские элиты (все еще мечтающие о смене режима в Москве) намерены по полной программе воспользоваться временной уязвимостью российской политической системы.

    А договор СНВ-3, по всей видимости, останется лишь ярким всполохом рациональности в двусторонних отношениях.


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