Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского

18 июня, пятница  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
Разделы

Рынку недвижимости обещают падение цен

Эксперты сказали, когда недвижимость в России начнет дешеветь Валерий Шарифулин/ТАСС
Россию ждет ипотечный бум второй год подряд, несмотря на безудержный рост цен на недвижимость. Такие ожидания транслируют Банк России и ВТБ. С другой стороны, искусственный интеллект предсказал, когда цены на жилье в России прекратят увеличиваться и начнут наконец падать. Что ждать от рынка недвижимости в этом году?  Подробности...
Перейти в раздел…

Байден вбивает клин между Россией и Китаем

На встрече в Женеве Байден призвал Путина задуматься, стоит ли России увеличивать свою зависимость от Китая Patrick Semansky/AP/ТАСС
Дипломатичный тон и конструктивный подход, продемонстрированный президентом США на саммите в Женеве, вызвал удивление, а подчас и неодобрение у многих в Америке. Не исключено, что все это объясняется не столько желанием Джо Байдена найти общий язык с Владимиром Путиным, сколько хитрой интригой, направленной на разрушение русско-китайского альянса. Подробности...
Перейти в раздел…

Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
Перейти в раздел…

База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России

Де-факто турецкие военные давно обосновались в Азербайджане Валерий Шарифулин/ТАСС
Страна НАТО Турция анонсировала создание первой военной базы на территории бывшего СССР – в Азербайджане. Правда, сообщая об этом, турецкий лидер Эрдоган дал понять, что база не появится там без разрешения Москвы. Но не смогут ли турки в итоге построить в Закавказье свою базу вопреки воле России или использовать этот вопрос для торга? Очевидно, что после карабахской войны Азербайджан ориентируется на мнение Турции сильнее, чем на мнение России. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские олигархи рассчитывают на компенсацию за Крым

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Крым давно находится в составе России, однако все это время украинские олигархи пытаются вернуть свою собственность или хотя бы получить за нее компенсацию. Ирония судьбы в том, что проще им это будет сделать, если в Киеве признают Крым частью России. Подробности...

Россия – страна давно победившего женского равноправия

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня"
Предъявите общественности девушку Халимат в окружении независимых правозащитников и независимых же правоохранителей, а не в окружении той самой семьи, которая силой выудила ее из шелтера. И мы, журналисты, тогда оставим в покое эту историю. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Россия добилась уважения США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-американские отношения получили шанс на превращение из дворовой драки без правил в контролируемую, управляемую и предсказуемую «прохладную войну». Это можно считать главным результатом прошедшей в Женеве встречи. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Встреча Путина и Байдена: главное

Как США вмешались в выборы в России

Обсуждение: 4 комментария

«Красная линия» для России и НАТО

Перейти в раздел…

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского
    США пригрозили самостоятельно пресечь действия российских хакеров Киев раскрыл основную тему переговоров Байдена и Зеленского Вышедшая из берегов река затопила Ялту США и Германия обсудили «Северный поток – 2»
    Захарова объяснила разницу в работе посольств России и США Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина На газопроводе в Луганске произошел взрыв В Москве решили создать свободные от ковида рестораны
    Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID Франция не увидела условий для вступления Украины в НАТО Санду выразила готовность приехать в Россию Отменен ежегодный фестиваль «Дикая мята»

    «очень против»


    Киев поругал Запад за внимание к украинской коррупции

    потоп после засухи


    Эксперт: Ливни в Крыму не решат проблемы с водоснабжением

    партнерство с НАТО


    Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16

    Видео

    саммит президентов


    Западные СМИ: Путин троллил Америку и уехал из Женевы с победой

    ипотечный бум


    Рынку недвижимости обещают падение цен

    «электоральное чудо»


    Как Америка сохранила Ельцина президентом

    прибыльный бизнес


    Русский язык заинтересовал Зеленского материально

    интернет-фрики


    Сергей Мардан: Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

    вершина успеха


    Тимофей Бордачёв: Байден для Европы оказался хуже Трампа

    ломать нечего


    Максим Соколов: Почему «раскололся» Протасевич

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?

    Байден вбивает клин между Россией и Китаем

    На встрече в Женеве Байден призвал Путина задуматься, стоит ли России увеличивать свою зависимость от Китая    18 июня 2021, 10:55
    Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Дипломатичный тон и конструктивный подход, продемонстрированный президентом США на саммите в Женеве, вызвал удивление, а подчас и неодобрение у многих в Америке. Не исключено, что все это объясняется не столько желанием Джо Байдена найти общий язык с Владимиром Путиным, сколько хитрой интригой, направленной на разрушение русско-китайского альянса.

    Пресс-конференция Джо Байдена по итогам его переговоров с Владимиром Путиным по сути была спектаклем длиной в полчаса. Хозяин Белого дома ответил на семь вопросов (российский президент, для сравнения, более чем на двадцать) и прочитал речь по телесуфлеру, где, помимо прочего, был список журналистов, которым нужно предоставить слово. В этом Байден простодушно признался сам.

    Один из вопросов был о том, не началась ли между Россией и США новая холодная война. Байден ответил, что Путин, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны. А объяснение этому американец предложил весьма неожиданное:

    «Я переживал бы, если у вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии».

    Другими словами, президент США ни с того ни с сего вдруг решил запугать Россию Китаем.

    Учитывая, что на гораздо более длительной пресс-конференции президента России тема отношений с Китаем вообще не поднималось, можно было бы предположить, что мы имеем дело с очередным «байденизмом». Тем более, что на той же пресс-конференции Байден едва было не назвал президента Путина президентом Трампом. Ну вспомнил пожилой человек про Китай, ну вплел лыко в строку – не будем судить его строго. 

    Но сутки спустя стало очевидно, что спектакль прописали до конца и случайных реплик в нем не было. На форуме Globsec 2021 в Братиславе замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила, что на встрече в Женеве Байден призвал Путина задуматься, стоит ли России увеличивать свою зависимость от КНР.

    Таким образом Вашингтон целенаправленно вбивает клин между Москвой и Пекином.

    За три дня до этих событий в итоговом коммюнике саммита НАТО с участием все того же Байдена КНР впервые была обозначена как страна, которая представляет для альянса «системный вызов». В МИД Китая встретили это гневной отповедью, указав, что «вызов» исходит как раз-таки от НАТО. 

    «Нынешний антагонизм между США, Китаем и Россией целиком вызван гегемонизмом Вашингтона», – подтверждает газета «Хуаньцю шибао» в редакционной статье на тему женевского саммита. Кстати, выпад Байдена в сторону Китая в ней вообще не упомянут – особенности местной цензуры.

    Все это заставляет задуматься об истинных причинах того, почему саммит в Женеве, вопреки всем прогнозам, оказался вполне удачным и продуктивным, а американский лидер выразил России нетипичные для его среды «респекты». Например, назвал РФ, пусть и наряду с США, «великой державой», чего не делали ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, устойчиво избегавшие подобных выражений.

    Среди вашингтонских мудрецов есть те, кто считает главным противником США Китай, есть те, кто отдает эту роль России. В числе первых преобладают республиканцы, а их голосом был лично Трамп, в группе вторых много демократов, мечтающих отомстить Москве (в том числе, исходя из капитолийских мифов, за избрание Трампа).

    Байден однозначно принадлежал ко второй группе и никогда не давал повода заподозрить себя в лояльности к первой. Более того, считалось, что у него много друзей в руководстве КНР, а сами китайские коммунисты относятся к нему с уважением и симпатией – в отличие, например, от Обамы. Как следствие, Трамп открыто подозревал Байдена в коррупции на китайском направлении, но удачно разыграть эту карту на выборах не смог.

    Тем не менее она могла повлиять на выработку внешней политики США после того, как Байден переехал в Белый дом. Ведь тема Китая для него стала «токсичной», как тема России для Трампа. Слишком мягкое отношение к КНР могло распалить подозрения республиканцев.

    Добавим сюда инерцию, вызванную серией антикитайских мер при Трампе, и неугасимое желание демократов проповедовать мораль по всему миру. Тогда получим то, что имеем – ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном при Байдене, которое пошло вразрез с прогнозами большинства аналитиков.

    По сути на китайском направлении Байден сейчас продолжает политику Трампа, которую сам прежде критиковал. А лояльные демократам СМИ выпускают все новые и новые статьи о том, что терзающий планету коронавирус мог иметь искусственное происхождение и вырваться на свободу из лаборатории в Ухане. Когда то же самое говорили сторонники Трампа и сам Трамп, их упрекали в ксенофобии и высмеивали как конспирологов в тех же самых изданиях.

    Все это создало предпосылки для того, чтобы обратить внимание на тех аналитиков, которых демократы прежде и слушать не хотели. У нас в России их, напротив, часто цитируют и преподносят как рационально мыслящих американцев, поскольку они выступают категорически против дальнейшей эскалации отношений с нами и санкционного давления на Москву.

    Таков, например, Мэтью Рожански – глава Института Кеннана при Уилсоновском центре, которому отказали в назначении в Госдеп из-за слишком мягкой позиции по отношениям с РФ. Теперь кажется, что позиция Рожански могла возобладать и без самого Рожански – просто в силу того, что и он, и другие как бы лояльные к России американские аналитики не столько русофилы, сколько синофобы. По их мнению, чем больше США отталкивают РФ, тем крепче будет российско-китайский альянс, направленный против Америки и в перспективе действительно для нее опасный.

    Неважно, чем был зажат в угол Байден – подозрениями, инерцией или тем, что Китай действительно усиливается и начинает бросать вызов США на чувствительных для них направлениях. Важно, что он явно воспринял эту логику, в контексте чего его женевская корректность в отношении к РФ и готовность к диалогу с Путиным приобретает совсем другой привкус – привкус интриги.

    Однако у этой интриги есть очевидные проблемы, причем они совсем не в том, что «китайская угроза» для России (в общепризнанном представлении) пока не более чем миф. В конце концов, надо признать, что конкуренции с КНР в будущем мы не избежим при всем нашем желании (собственно, она уже идет на пространстве от Европы до Африки),

    а китайцы в массе своей действительно очень националистичны, самоуверенны, искренне хотят, чтобы их держава стала номером один на планете, готовы этого ждать – и работать над этим.  

    Но разводка с «вбиванием клина», во-первых, слишком прозрачна и очевидна, чтобы на нее повелся такой опытный политик, как Путин. Во-вторых, у Байдена не так уж много реальных «наживок», которыми он мог бы заинтересовать Россию – его пространство для маневра в плане «потепления отношений» сильно ограничено.

    И, наконец, главное: ничто не притягивает Россию и Китай друг к другу столь надежно, как претензия Вашингтона на мировую гегемонию, его же стремление вмешиваться в их внутренние дела и методы борьбы за место под солнцем. То есть то, от чего не готовы, не хотят, не могут отказаться ни Байден, ни Трамп, никто угодно другой, кто мог бы претендовать на Овальный кабинет Белого дома.

    Говорят, место в этом смысле проклятое.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •