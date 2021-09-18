Посол Франции в Австралии обвинил Канберру в предательстве

Разоблачен фейк о вбросе бюллетеней в Петербурге

Видеозапись с вбросом пачки бюллетеней в урну в Петербурге, которую выдавали за запись происходившего на участке 17 сентября, была снята в другой день, выяснили эксперты.

«Судя по расположению ящика для голосования на видео, выложенном в своем канале экс-главой петербургского штаба Навального* (признанного Минюстом экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой, и расположению ящика голосования на видео, которое можно просмотреть через видеотрансляцию с данного участка в текущий момент, а также наличию на видео Фатьяновой воздушных шариков на стене за столами членов комиссии и их отсутствию на текущей общедоступной трансляции, можно сделать вывод о том, что данное видео снято НЕ 17 сентября 2021 года», – цитирует главу фонда «Закон и порядок» Олега Иванникова Telegram-канал Независимого общественного мониторинга.

Он отметил что сообщение о «вбросе» было сфальсифицировано.

Иванников призвал заметивших отсутствие шариков написать Фатьяновой «Поздравляю с очередным провалом».

«Как там было на тренинге, к которому Фатьянова не имела якобы никакого отношения – надо придумать... или как?», – заключил глава фонда.

Между тем председатель мониторинговой рабочей группы по выборам СПЧ Александр Точенов сообщил, что в группу не поступало сигналов о серьезных нарушениях на выборах.

«У нас есть свой регламент по работе в разных регионах, <...> от коллег не было еще сигналов острых, значит, еще [обращений] не поступило. У нас есть договоренность, если есть что-то острое, то сразу информация идет в общую группу», – цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что группа сама не выявляет нарушения, но работает по поступающим сигналам, и пока серьезных сигналов не было, но есть «мелочи».

Точенов отметил, что совместно с наблюдателями посещает избирательные участки в Самарской области. По его словам, серьезных нарушений, которые препятствуют волеизъявлению избирателей, в регионе выявлено не было, однако есть вопросы к техническим процедурам на некоторых избирательных участках.

«Камера не совсем четко показывает КОИБ. Где-то плохое освещение – людям плохо видно в кабинках [для голосования]. Это урегулировалось сразу на месте после вмешательства общественного штаба по наблюдению [за выборами]», – сказал он.