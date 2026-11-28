На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
В базу украинского сайта «Миротворец» внесли еще 17 детей
Еще 17 детей и подростков попали в базу украинского сайта «Миротворец»
В базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесли еще 17 детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет.
Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ресурса. Персональные данные были внесены в пятницу и субботу. В качестве причины указано их предполагаемое перемещение на территорию России.
В пятницу сообщалось о внесении в базу 21 человека в возрасте от 6 до 19 лет.
Украинский сайт «Миротворец» публикует личные данные журналистов, бойцов ополчения ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их «изменниками родины». В базу регулярно попадают данные несовершеннолетних, а также сведения о российских деятелях культуры и гражданах других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу данные шести детей внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».
В начале ноября в базу попал трехлетний ребенок.
Весной в список сайта добавили семь несовершеннолетних россиян.