Еще 17 детей и подростков попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ресурса. Персональные данные были внесены в пятницу и субботу. В качестве причины указано их предполагаемое перемещение на территорию России.

В пятницу сообщалось о внесении в базу 21 человека в возрасте от 6 до 19 лет.

Украинский сайт «Миротворец» публикует личные данные журналистов, бойцов ополчения ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их «изменниками родины». В базу регулярно попадают данные несовершеннолетних, а также сведения о российских деятелях культуры и гражданах других государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу данные шести детей внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

В начале ноября в базу попал трехлетний ребенок.

Весной в список сайта добавили семь несовершеннолетних россиян.