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США, Британия и Австралия сговорились об AUKUS на саммите под носом у Макрона
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Детали создания альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS) согласовали на саммите G7 в Корнуолле, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают СМИ.
В подготовке соглашения участвовал Доминик Рааб, возглавлявший тогда МИД Великобритании. При этом Лондон был предупрежден, что соглашение может ухудшить отношения Лондона с Пекином и Парижем. Макрон оказался не в курсе переговоров. После саммита документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф «совершенно секретно», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Напомним, Австралия не входит в G7, но ее лидер, как и лидеры еще ряда стран, которые не являются членами «Большой семерки», принимал участие в саммите в 2021 году. Создание AUKUS привело к резкому обострению отношений между его членами и Францией.
Стоит отметить, что на саммите в Корнуолле президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «привержены совместной работе с партнерами» и «противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
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Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram.
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
В Германии допустили выход Франции из НАТО
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«Теперь Париж может расколоть НАТО из-за политических и коммерческих потерь», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Франция отказалась от совместного с США празднования 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами.
«Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы также продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», – считает немецкий политолог Александр Рар.
«Американцы, в свою очередь, начинают вооружать соседей Китая, причем в Азии хватает стран, готовых стоять на страже интересов США и вести политику сдерживания Пекина. Речь идет прежде всего о Южной Корее, Японии и в первую очередь об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч», – добавил собеседник.
«Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев «дружить» против Китая, но Франция не соглашается с определенными решениями американцев, в то время как немцы и другие европейцы в этом вопросе пока на стороне США», – добавил эксперт.
«Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО. Президент Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – продолжил Рар.
«И если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле. Сам де Голль был стопроцентным европейцем и выступал за единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Если бы он был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, объединенной с Россией», – резюмировал Рар.
Ранее стало известно, что Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщила New York Times.
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
Американская Politico написала, что Франция потерпела геостратегическое поражение в Индо-Тихоокеанском регионе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.
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Нарочницкая: Франция дорого заплатила за подражание США
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«Франция не привыкла, чтобы с ней говорили таким пренебрежительным языком, однако это ее плата за полное подражание политике США», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. Ранее Франция отказалась от празднования с США 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии из-за Вашингтона и Лондона.
«К сожалению, у нынешней Франции нет реальных рычагов влияния на Вашингтон, кроме внешних декларативных заявлений», – полагает политолог, глава Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) Наталия Нарочницкая.
«Кроме того, видимо, в Париже забыли, как они сами под абсолютно надуманным предлогом отказались от контракта по поставке России кораблей типа «Мистраль». Конечно, там не ожидали аналогичного отношения к себе со стороны союзников», – отметила она.
По ее словам, «эта ситуация лишний раз показывает очевидную перегруппировку сил внутри коллективного Запада». «После выхода Великобритании из ЕС появился очевидный тренд на создание англосаксонской коалиции, которая ставит во главу угла свои интересы и позволяет себе пренебрежительно относиться к интересам своих европейских континентальных партнеров», – указала Нарочницкая.
По словам политолога, «Франция – сильная европейская страна с ядерным оружием – не привыкла, чтобы с ней говорили таким пренебрежительным языком, однако это ее плата за полное подражание политике США». «Эммануэль Макрон сейчас наверняка испытывает некоторое раздвоение сознания: с одной стороны, как француз он оскорблен таким поведением США и Великобритании, но с другой стороны, как глобалист он должен смириться с всевластием англосаксов, – считает Нарочницкая. – Думаю, каких-то серьезных ответных шагов со стороны Парижа не последует, кроме незначительных попыток политически или экономически «укусить» Вашингтон».
«Но французы получили то, что заслужили. Ориентация только на англосаксов очень сильно сужает горизонты внешней политики. В этом плане при наличии конструктивных отношений с Россией у любой западноевропейской страны было бы гораздо больше внешнеполитических рычагов», – предположила собеседница.
«В свое время Шарль де Голль поднял роль Франции в Европе. С ней стали считаться гораздо больше. Однако Франции в ее нынешнем состоянии далеко до Франции времен де Голля. Вряд ли сейчас Макрон сможет вывести страну из НАТО. Такой шаг полностью разрушит всю европейскую конфигурацию сил на политической арене. Французы не готовы к такому развитию событий, несмотря на растущий скепсис в отношении евроатлантических структур», – резюмировала она.
Ранее стало известно, что Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщила New York Times.
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар допустил выход Франции из НАТО.
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Франция решила отозвать послов из США и Австралии
В связи с созданием альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) Франция приняла решение отозвать послов из США и Австралии, сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан сказал, что принял такое решение «по просьбе президента». Послов отзывают «для консультаций». Такой «исключительный» шаг, по мнению Парижа, «оправдан особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», передает РИА «Новости».
Министр указал, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок. Он назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами». Как указал глава МИДа, такие действия «затрагивают саму концепцию альянсов, партнерств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона», передает ТАСС.
При этом дипломатические источники Reuters сообщили, что Франция не планирует отзывать для консультаций своего посла из Великобритании, так как та «действовала в соглашательском духе».
Напомним, Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом их первой инициативой станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии «ударом в спину».
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В США уличили Францию в двойных стандартах после срыва контракта по подлодкам
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Читатели сайта телеканала Fox News, комментируя отказ Австралии от приобретения французских подводных неатомных подлодок, заявили, что обвинения в адрес Вашингтона в сложившейся ситуации беспочвенны, и уличили Париж в двойных стандартах.
«Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок», – написал пользователь с ником db3, передает РИА «Новости».
«Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага», – сыронизировал RightofYou.
«Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия», – выразил мнение 2daysreality.
«Извините, Франция. Австралия хочет, чтобы подводные лодки могли нырять и всплывать обратно на поверхность. Второй пункт весьма важен», – пошутил foulball.
«И ты, Брут? Вполне уместное выражение, учитывая, что Франция поддерживала Байдена во время президентских выборов», – отметил jsmitty77.
«Решение приняла Австралия, поэтому Франция обвиняет США. Предсказуемо», – подытожили читатели.
В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
Франция отменила торжества в США после скандала с подлодками
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Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами, сообщила New York Times.
Как сообщает издание, торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, должны были пройти в пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе, передает РИА «Новости».
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.
«Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
Дипломат предсказал неизбежное наказание для Лондона со стороны Парижа
Британии не получится избежать ответных мер за срыв контракта Франции по подлодкам для Австралии, заявил бывший британский посол в Париже Питер Риккетс.
«Франция отзывает послов в Вашингтоне и Канберре, но не в Лондоне. Это свидетельствует о том, что Париж считает Соединенные Штаты и Австралию главными организаторами заговора, а Британию лишь сообщником», – сказал дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Экс-посол отметил, что Лондон все равно не сможет избежать дальнейших мер со стороны Парижа, Франция накажет все три стороны, которые отобрали у нее заказ на строительство подлодок, уверен Риккетс.
Ранее Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции.
В Австралии заявили, что понимают разочарование Франции и выразили надежду на продолжение сотрудничества, несмотря на проблемы.
Австралия «поняла разочарование» Франции
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Правительство Австралии с пониманием относится к решению Франции отозвать посла для консультаций, заявила глава австралийского МИДа Марис Пейн в Вашингтоне.
Пейн заверила, что «понимает разочарование Франции». Министр выразила надежду на то, что Канберра и Париж продолжат сотрудничество. Пейн рассчитывает, что во Франции смогут увидеть, какое значение Австралия «придает двусторонним отношениям» и совместной работе с Парижем.
Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла. Канберра с нетерпением «ожидает возобновления сотрудничества с Францией по вопросам, представляющим общий интерес», передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Australian.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции.
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Эксперт указал на унижение Франции со стороны США и Австралии
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«Для Франции это сродни политическому унижению, потому что она очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической отрасли, тем самым увеличив свое влияние в регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее глава МИД Франции счел ударом в спину решение Австралии разорвать многомиллиардный контракт по подлодкам из-за создания оборонного альянса с США и Британией.
«Такая нервная реакция обусловлена тем, что Франция очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической области», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, «программа строительства подводных лодок вызывала оптимизм в политических кругах страны».
«Во-первых, это очень дорогостоящий контракт, во-вторых, эта программа значительно усиливала позиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учитывая, что современный центр экономической и политической активности перемещается именно туда», – пояснил он.
«То, что австралийцы оказались верны своим англосаксонским корням, лишний раз доказывает наличие разлада в коллективном Западе, – уверен Федоров. – Также переориентация Австралии демонстрирует, насколько главный гегемон Запада – США – учитывает интересы своих партнеров, которым является Франция. По сути, это еще один звоночек к вопросу, должна ли объединенная Европа стать самостоятельной в политическом плане».
Кроме того, «для Парижа такой шаг Канберры сродни политическому унижению». «Также есть мнение, что таким образом Францию настигла своеобразная кара за расторжение ею контракта с Россией на поставку военных кораблей типа «Мистраль». Может быть, это не совсем корректная параллель, сейчас многие об этом говорят», – добавил эксперт.
«Поэтому в ближайшей перспективе Париж наверняка скорректирует свой внешнеполитический курс, вернувшись к принципам Шарля де Голля, когда Франция опиралась лишь на свои силы, особенно в вопросах производства вооружений и укрепления оборонной самодостаточности. У Франции есть для этого необходимый потенциал, так как она одна из немногих стран Европы, которая не только входит в ядерный клуб, но и самостоятельно разрабатывает практически все средства доставки ядерного оружия».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной. Он подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации. «Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он.
Между тем австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.
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США выразили сожаление в связи с решением Франции отозвать посла
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США продолжат взаимодействовать с Францией, чтобы урегулировать разногласия, заявили в Белом доме.
В Вашингтоне указали, что «в других случаях за долгое время союза» странам удавалось урегулировать разногласия. Как заявили в США, Вашингтон «был в тесном контакте с французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла». США выразили сожаление, что в Париже «пошли на этот шаг», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. Хорн подчеркнула, что Франция является «старейшим союзником и одним из наиболее сильных партнеров» США.
Соединенные Штаты считают Францию «жизненно важным партнером» и намерены провести с ней переговоры на высоком уровне на полях Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе, сообщило Reuters со ссылкой на заявление госдепартамента.
Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя возможность разместить войска США в Австралии на постоянной основе, заявил: «У нас там уже есть ротационное присутствие морской пехоты». Он сказал, что сейчас «обсуждается» возможность «увеличить это присутствие в Австралии и этот доступ в Австралию, но никакого решения не было принято», обсуждение будет продолжаться.
Напомним, Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом Австралия отказалась от контракта с французской Naval Group на создание атомных подводных лодок. Франция приняла решение отозвать послов из США и Австралии.
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В Кремле высказались о возвращении к теме покупки «Мистралей» у Франции
Возвращения к теме о покупке «Мистралей» у Франции нет на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Этой темы нет на повестке дня вообще», – сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на изменение позиции Франции, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
Французские наблюдатели дали рекомендацию критикам выборов в России
Критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования, заявили депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей.
Много комментариев негативного характера происходит «от представителей англосаксонского мира», указали французские политики, передает РИА «Новости».
«Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», – заявил Ламбер.
Вуазен добавил, что международным мониторинговым миссиям следует самим посмотреть на электоральный процесс в России.
«Приезжайте сюда, наблюдайте за ходом голосования, и вы увидите, что все здесь проходит в соответствии с международными требованиями», – призвал их французский политик.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Кроме того, в ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести такую политику в отношении российских выборов.
Франция признала кризис в отношениях с США
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Сделка в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США), из-за которой Франция лишилась контракта на подлодки, продемонстрировала двуличие членов этого альянса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По словам министра, «в этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь». Ле Дриан подчеркнул, что «в отношениях с союзником так себя не ведут», «не прячутся и уважают друг друга», передает ТАСС со ссылкой на France 2.
Он указал, что «впервые в истории» Франция отзывает из США посла для консультаций, это свидетельствует о «силе кризиса между двумя странами, а также с Австралией». Ле Дриан опроверг сообщения о том, что США обсуждали с Францией планы по AUKUS и подлодкам до заявления Австралии о разрыве контракта, передает РИА «Новости».
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
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Франция раскритиковала стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе
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США формируют конфронтационную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан указал на «формирование новой стратегии, инициированное США». По его словам, «это очень конфронтационная стратегия с военной точки зрения», передает ТАСС со ссылкой на France 2.
Министр также отметил, что по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона НАТО «начало обсуждение концепции альянса». Он сообщил, что «работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде». Нынешний конфликт Парижа с Вашингтоном, по словам главы МИДа, «повлияет на определение этой стратегии».
Ле Дриан отметил, что сделка «между США и Австралией была инициирована небольшой группой людей». Он выразил сомнения в том, что «все члены австралийского и американского правительств знали об этом». По его мнению, в сложившейся ситуации есть основания для того, чтобы Франция задала себе вопрос «о прочности альянса с США».
Он призвал Европу «обзавестись собственным стратегическим компасом». «Это будет в сфере ответственности Франции в первом семестре 2022 года», – указал министр, напомнив о французском председательстве в ЕС, которое начнется 1 января.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
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Посол Франции в Австралии обвинил Канберру в предательстве
Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо заявил, что Канберра готовила предательство в отношении Парижа, пишут местные СМИ.
Газета Sydney Morning Herald передает слова Тебо, который заявил, что якобы имеются «надежные сообщения от независимой прессы (...) о том, что все это (разрыв контракта с Францией после создания партнерства между Австралией, Великобританией и США) готовилось в течение 18 месяцев», и «если опубликованные сообщения (...) о готовившемся предательстве (...) верны – а они не были опровергнуты, то это серьезное нарушение доверия и очень плохой сигнал», передает РИА «Новости».
Посол также подтвердил, что министр обороны Австралии Питер Даттон связался со своим французским коллегой по поводу решения только после того, как о нем рассказали СМИ, и добавил, что в течение 18 месяцев не было «никаких предупреждений», пока план создавался между Австралией, США и Великобританией.
Ранее Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции.
В Австралии заявили, что понимают разочарование Франции и выразили надежду на продолжение сотрудничества, несмотря на проблемы.