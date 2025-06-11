США подтвердили участие в «Интервидении»

MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку

Tекст: Александра Юдина

По сведениям журнала, на авиабазе Анадырь, расположенной более чем в 6600 километрах от Украины, были замечены как минимум два российских стратегических самолета, передает Lenta.Ru.

В публикации отмечается, что подобные данные основаны на спутниковых снимках.

Издание отмечает, что дальность крылатых ракет Х-101 и Х-102, которыми оснащены Ту-160, составляет пять тысяч километров.

По мнению военных аналитиков MWM, переброска бомбардировщиков на Дальний Восток не ограничивает их возможность наносить удары по целям на Украине.

Американский журнал National Interest заявлял, что у украинских военных нет средств для противостояния новейшему российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М.