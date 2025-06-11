Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
США подтвердили участие в «Интервидении»
Организаторы объявили о решении США участвовать в «Интервидении»
Американские исполнители впервые примут участие в международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в 2025 году.
Организаторы конкурса сообщили о будущем участии представителей США в «Интервидении-2025», передает ТАСС. Представитель оргкомитета подтвердил информацию, заявив: «Действительно, США подтвердили участие в Интервидении. Имена участников будут известны позже».
Детали относительно состава американской делегации и участников станут известны ближе к дате проведения конкурса.
Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню для конкурса «Интервидение» на церемонии премии «Муз-ТВ».
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.