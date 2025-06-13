Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.23 комментария
Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину
Депутат Чепа признался в «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину
Поездка президента Сербии Александра Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.
По его словам, такая поездка не могла не оставить у России горького послевкусия.
«Конечно, (поездка) оставила. Несомненно. Считаю, что этот визит, наверное, – попытка показать «хорошее лицо» перед Западом», – передает ТАСС слова депутата.
Чепа считает, что поездка была проявлением «многовекторности, причем, когда векторы диаметрально противоположны».
Депутат добавил, что после подобных действий «из всего делаются определенные выводы» для российско-сербских отношений.
Вучич, в свою очередь, отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите в Одессе и отверг обвинения в предательстве, подчеркнув, что Сербия не поддерживает инициативы против России.
Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.