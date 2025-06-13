Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

Депутат Чепа признался в «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, такая поездка не могла не оставить у России горького послевкусия.

«Конечно, (поездка) оставила. Несомненно. Считаю, что этот визит, наверное, – попытка показать «хорошее лицо» перед Западом», – передает ТАСС слова депутата.

Чепа считает, что поездка была проявлением «многовекторности, причем, когда векторы диаметрально противоположны».

Депутат добавил, что после подобных действий «из всего делаются определенные выводы» для российско-сербских отношений.

Вучич, в свою очередь, отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите в Одессе и отверг обвинения в предательстве, подчеркнув, что Сербия не поддерживает инициативы против России.

Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.