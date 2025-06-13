В России и Европе произошли сбои сервисов Google и Twitch

Роскомнадзор сообщил о сбоях Google, Twitch, Cloudflare с 21.34 мск

Tекст: Ирма Каплан

Неполадки в работе зарубежных сервисов фиксирует Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственный Роскомнадзору, передает ТАСС.

Сообщается, что сбои начались с 21.34 мск и затронули такие сервисы как Google, Twitch, Cloudflare и другие зарубежные ресурсы.

По информации центра, жалобы на работу сервисов поступают по всему миру, включая Германию, Болгарию, Испанию и Россию.

«С 21.34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Cloudflare и других зарубежных ресурсов и сервисов», – сказано в пресс-релизе ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что сбои, по предварительным данным, связаны с проблемами на зарубежной инфраструктуре сервисов, а не с российскими сетями.

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