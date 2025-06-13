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В России и Европе произошли сбои сервисов Google и Twitch
Роскомнадзор сообщил о сбоях Google, Twitch, Cloudflare с 21.34 мск
В нескольких странах пользователи заметили неполадки в работе популярных онлайн-сервисов, среди которых Google, Twitch и Cloudflare.
Неполадки в работе зарубежных сервисов фиксирует Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственный Роскомнадзору, передает ТАСС.
Сообщается, что сбои начались с 21.34 мск и затронули такие сервисы как Google, Twitch, Cloudflare и другие зарубежные ресурсы.
По информации центра, жалобы на работу сервисов поступают по всему миру, включая Германию, Болгарию, Испанию и Россию.
«С 21.34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Cloudflare и других зарубежных ресурсов и сервисов», – сказано в пресс-релизе ведомства.
В Роскомнадзоре уточнили, что сбои, по предварительным данным, связаны с проблемами на зарубежной инфраструктуре сервисов, а не с российскими сетями.
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