Меркель заявила о влиянии инцидента с Навальным на будущее «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель согласна с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, что позиция Берлина по «Северному потоку – 2» может зависеть от дальнейших шагов России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

«Канцлер разделяет мнение главы МИД», – передает его слова ТАСС.

Напомним, ранее Зайберт прокомментировал возможную остановку проекта «Северный поток – 2» в связи с инцидентом с Навальным. По словам представителя кабмина ФРГ, сейчас слишком рано говорить о выводах в связи с «отравлением» Навального.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток – 2».

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что Россия должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся.

«Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по «Северному потоку – 2». Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия», – сказал Маас.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на слова Мааса, отметила, что правительство Германии тормозит процесс расследования ситуации с блогером Алексеем Навальным, поскольку не отвечает на запрос российской Генпрокуратуры.