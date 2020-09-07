Кабмин ФРГ ответил на вопрос об остановке проекта «Северный поток – 2»

Сейчас слишком рано говорить о выводах в связи с «отравлением» Алексея Навального, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос о возможной остановке проекта «Северный поток – 2» на фоне инцидента.

«Прошу вашего понимания в вопросе, что сегодня слишком рано для того, чтобы точно ответить на этот вопрос», – передает РИА «Новости» слова Зайберта, который добавил, что «канцлер тесно работает по этому важному вопросу с министром иностранных дел».

Напомним, ранее правительство Германии проигнорировало вопрос о том, сохраняется ли позиция официального Берлина по «Северному потоку – 2» после ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Между тем один из кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и возможный преемник канцлера Ангелы Меркель Фридрих Мерц потребовал ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2».

Ранее представители немецкого бизнеса заявляли, что приостановка строительства газопровода «Северный поток – 2» может стоить отдельным европейским компаниям миллиардов евро.

Напомним, ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток – 2».

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