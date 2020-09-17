В Еврокомиссии пообещали принять аналог «акта Магнитского» как можно скорее

Аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим Евросоюза (ЕС) за нарушения прав человека обсуждается в настоящее время в Совете ЕС и будет принят как можно скорее, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК).

Представитель ЕК сказал, что «у нас есть предложение» и «оно обсуждается в Совете и будет одобрено как можно скорее», передает ТАСС.

Вместе с тем депутаты Европейского парламента потребовали проведения немедленного международного расследования ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального, говорится в одобренном по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.

«Требует незамедлительно приступить к международному расследованию с участием ЕС, ООН, Совета Европы, ОЗХО», – цитирует документ РИА «Новости».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в ЕС, назвать именем Навального.

Отметим, что еще в декабре прошлого года Боррель заявил, что ЕС запускает работу по созданию санкционного режима, аналогичного «акту Магнитского» в США.

Напомним, якобы отравленный «Новичком» Навальный начал вставать с постели. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления «Новичком», так как тот имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.