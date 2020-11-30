Эксперт: ЕС сигнализирует Байдену, что готов дружить против России

Своим намерением ввести санкции против России Евросоюз посылает сигнал команде Джозефа Байдена, которая нацелена на противостояние с Москвой. Так прокомментировал газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявление Еврокомиссии о подготовке нового санкционного режима в отношении РФ.

«Европейцы таким образом дают понять новому американскому президенту: мы свои, мы готовы вас поддержать», – сказал Ткаченко. Он отметил, что уже известные участники формируемой команды Байдена – это политики, которые явно будут работать на противостояние с Россией. Поэтому в Евросоюзе демонстрацией антироссийских настроенийц и пытаются показать свой настрой на дружбу с США. «К тому же нынешний состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен – самый русофобский из всех последних составов этого органа», – подчеркнул эксперт.

Ткаченко также предположил, что европейские санкции, скорее всего, будут носить не слишком жесткий характер. «Надеюсь, что они будут такими же декоративными, как нынешние американские. Ведь санкции, введенные до нынешнего президента США Дональда Трампа и во время его правления, на самом деле, не очень сильно ударили по экономике России и населению страны. В значительной мере, они носят персональный характер и влияют точечно лишь на тех, кто попадает в санкционные списки», – отметил эксперт клуба «Валдай».

Как сообщалось ранее, представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил журналистам, что санкционный режим, аналогичный американскому акту Магнитского сейчас обсуждается в Совете ЕС и «делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время»

По мнению постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, которого цитирует ТАСС, вероятность применения Евросоюзом односторонних санкций в отношении России достаточно высока. Он добавил, что использование подобных мер может отрицательно повлиять на будущее отношений между Москвой и Брюсселем.