Германия придумала способ обхода санкций против «Северного потока – 2»

Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата в целях обхода санкций, выдвинутых США в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, фонд по защите климата будет призван классифицировать газопровод «Северный поток – 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании». Кроме того, создаваемая организация должна служить для успешного завершения проекта, передает ТАСС.

Для решения этой задачи, как указывает издание, фонд намерен создать специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут служить исключительно в целях завершения строительства «Северного потока – 2». Таким образом, как подчеркивает Bild, компании ФРГ, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом.

Вместе с тем, по информации газеты, с технической точки зрения, ни одна компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с «Северным потоком – 2». В связи с этим на них не будут распространяться санкции со стороны США.

Напомним, оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что достройку «Северного потока – 2» намерены начать в начале декабря. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2» может быть достроен к лету 2021 года.

6 ноября правительство Германии в ходе встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента Соединенных Штатов и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода. В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку газопровода.