Кремль уличил США в рейдерской конкуренции

Новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что не стоит связывать введение санкций против «Северного потока – 2» и переговоры по ДСНВ, передает ТАСС.

«В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», – отметил Песков.

По его словам, такая деструктивная линия продолжается не первый год и наносит вред отношениям между двумя странами.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.

Позже в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».